元宇宙是商機還是危機？從Netflix看未來的競爭對手在哪裡

文／李丞桓

全新的戰場，全新的視角

在元宇宙時代，企業必須從新的角度進行競爭與合作，因為戰場已經改變。首先，我們需要從不同的角度審視競爭。Netflix的執行長瑞德．哈斯汀（Reed Hastings）指出，Netflix最大的競爭對手不是迪士尼，而是《要塞英雄》。為什麼線上影音串流平台Netflix的戒備對象是《要塞英雄》，而不是同業呢？因為《要塞英雄》不只是一個遊戲，而是一個超越遊戲的生活空間，不只能舉辦稱為「Short Nite」的電影節，更是首次發表BTS舞蹈版MV的地方，同時也是全球知名歌手們的演出場地。

如果數億人在元宇宙平台《要塞英雄》消磨時間，就會減少收看Netflix，這就是Netflix的執行長關注它的原因。戰場已經超越線上與線下，延伸到元宇宙空間中。在這一場競爭中，原先的網路恐龍們也不能置身事外，因為聚集數億人的元宇宙平台將會持續拓展事業領域。若無法從新的視角看待競爭環境，則恐龍們將會因為新的虛擬行星撞擊而在世界上滅絕。這不代表原先的競爭對手不重要，只是說，所有人都必須小心留意，如果只看到眼前的競爭對手，將會被視野外的競爭對手扳倒。

我們也需要拓展合作範圍。元宇宙遊戲公司Niantic與英國劇團Punchdrunk簽訂了合作協議。元宇宙遊戲公司為什麼要與劇團合作？因為Punchdrunk劇團是以讓觀眾實際參與，並與演員互動的沉浸式演出而聞名。Punchdrunk的演出中沒有第四道牆，觀眾可以與舞台上的演員一起互動，因此觀眾將能體驗到不同於過往戲劇的客製化體驗，其中最具代表性的作品為《無眠之夜》（Sleep No More）。《無眠之夜》會在演出的3小時中，帶領觀眾走入6層樓的飯店內部。觀眾可以自由探索超過100個房間，有時候則會獨自被演員帶至偏遠角落的房間中與演員一對一接觸，讓觀眾獲得超乎想像的戲劇體驗。在《無眠之夜》的演出中，觀眾都會戴上面具隱藏自己的身分，而手機會被嚴格限制，也不能交談，以引導觀眾專注於演出現場。觀眾在Punchdrunk呈現的100個房間中，戴著面具感受全新的體驗，不覺得很類似線下呈現的元宇宙嗎？Niantic與Punchdrunk的合作，是一種線上與線下元宇宙公司的合作。由於Niantic正致力於透過AR呈現元宇宙，因此決定與Punchdrunk聯手，透過多方面的合作，創造出虛擬與現實融合的故事，帶領我們走入全新體驗的世界。

中國的網路企業騰訊正在透過投資，擴大元宇宙的合作網路。騰訊在2013年收購了《要塞英雄》48.4%的股份，最近又買下Snap這間主攻AR的公司12%的股份。此外，騰訊也多方投資，對象包含在元宇宙中扮演重要角色的區塊鏈技術，以及各種便於在元宇宙中擴張的平台產業。除了騰訊之外，無數的精品、電子、娛樂公司都已經開始與元宇宙平台合作，同時建立自己的元宇宙平台。

那麼，在製作虛擬空間方面的領先企業Unity和Epic Games，正在與哪些對象進行合作呢？過去在遊戲領域，以強大元宇宙製作平台主導市場的企業與誰簽訂了合作備忘錄（MOU）？在韓國，包含CJ ENM、三星重工（Samsung Heavy Industries）、大宇造船海洋（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.）、斗山工程機械（Doosan Infracore）、萬都（Mando Corporation）、高麗大學、慶尚大學和青江文化產業大學等各企業與大學，都各自尋找合作的方法，以建立符合本身產業的元宇宙生態圈。

瞭解「元宇宙原住民」

在元宇宙中需要從多個面向理解顧客，並從新的觀點看待顧客，因為每個顧客都擁有「多面向人格」（multi persona）。persona在希臘語中具有面具的意思，意即對外表現的外在人格。多面向人格的意思為一個人擁有多個替換的面具，可以在面對不同狀況時改變自己的身分。若在現實中以本體（原始角色）生活，則可在元宇宙中變身為新的副角（附加角色）。雖然本體和副角可能會有部分相當相似之處，但是也可能會依據個人性向，呈現出極端的差異。

目前最熟悉元宇宙的世代是1990年代中期至2000年初期出生的Z世代，也是元宇宙原住民（metaverse native）世代。從小就習慣透過社群網路之虛擬環境塑造新自我的Z世代，將會透過多重人格，創造、表現各種不同的副角。例如，在領英（LinkedIn）會表現本身的專業、在IG強調奢華的日常，Z世代會在NAVER Z的元宇宙平台Zepeto與NCsoft的粉絲社群「Weverse」中，分別會呈現出不同的人格。

書名：《元宇宙：全面即懂metaverse的第一本書》作者：李丞桓出版社：三采文化 出版時間：2022年1月22日

根據app分析企業Sensortower所述，在2020年，美國10歲以上的青少年，每天會在Roblox 上耗費156分鐘，在YouTube上耗費54分鐘、在IG上耗費35分鐘、在臉書上耗費21分鐘。此外，根據Roblox的問卷調查結果，美國10歲以上的青少年中，52%在類似Roblox的線上平台耗費的時間，多於在現實中與朋友相處的時間。美國的10-17歲青少年中，40%每週至少會上線一次《要塞英雄》，占整體休閒時間的25%。

美國銀行（Bank of America）表示，Z世代的經濟實力成長速度位居所有世代之冠。截止至2030年，Z世代進入勞動市場後產生的所得將會達到33兆美元（約新台幣920兆元），占全球所得的四分之一以上，並預期在2031年會超越千禧世代的所得。因此必須理解Z世代與他們的人格，以制定行銷策略。

在元宇宙時代應關注Z世代的理由非常明確。但讓我們反思一個問題，元宇宙只專屬於Z世代嗎？在目前備受關注的元宇宙遊戲中，我們可能有充分的理由這樣認為，但元宇宙不只存在於遊戲和社群之中，同時也存在所有產業的工作場所、改革社會的非營利機構，甚至是政府機關中。在B2B領域，元宇宙已經進行了各種不同的嘗試，並正在快速擴散中，在這個領域中可以體驗到元宇宙的人不只是Z世代而已。要從狹義的角度來理解元宇宙，或是從廣義的角度解讀來尋找機會呢？我們思考的角度不同，將會看到不同的顧客樣貌。不論是哪一種理解，總是有機會在等著我們的。

●本文摘自 三采文化出版於1月21日上市新書《元宇宙：全面即懂metaverse的第一本書》。