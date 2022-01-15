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《認識你的收納人格》玩測驗，找出最做自己的生活整理提案

聯合新聞網 / 木馬文化
書名：《認識你的收納人格：從個性出發，輕鬆打造好整理、不復亂、更具個人風格的理想空間》 作者：卡桑德拉‧阿爾森　Cassandra Aarssen 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版日期：2022/1/5
書名：《認識你的收納人格：從個性出發，輕鬆打造好整理、不復亂、更具個人風格的理想空間》
作者：卡桑德拉‧阿爾森　Cassandra Aarssen
出版社：木馬文化／讀書共和國
出版日期：2022/1/5

認識自己的個性，就沒有整理不來的空間。世上沒有單一一種收納術適用於所有人，所有苦於收納的人，需要最無痛、最做自己的生活整理提案。

美國專業整理師卡珊德拉‧阿爾森（Cassandra Aarssen）的新書《認識你的收納人格》，協助你找出符合自己個性的收納方式，無論喜歡什麼視覺風格、擅不擅長分類，都能在書中找到適合自己的收納好感覺，輕鬆擁抱有條理的生活，同時呈現個人美感，和人愉快共享空間，從此自信掌握人生。（編按）

文／木馬文化編輯部

隨著新的一年到來，許多人都計畫整理住家、辦公空間，讓環境煥然一新。然而也有許多人懊惱著自己總做不好井然有序的收納，明明試過許多收納術，但總是過沒多久又亂了，甚至開始懷疑一團糟的不只是空間，還有自己的人生……擁有六十萬社群粉絲的美國專業整理師卡珊德拉‧阿爾森（Cassandra Aarssen）要告訴這些收納苦手的人，你不是不會整理，只是還不夠了解自己。最有效的收納，是找出你的昆蟲收納人格，照著個性做，就沒有整理不來的空間。

卡珊德拉‧阿爾森是「昆蟲收納人格哲學」（Clutterbug Philosophy）的發明者，透過讓人們了解自己獨特的整理類型，協助他們好好整理。其實她曾以為自己是天底下最懶的人，患有注意力不足過動症的她，家裡沒有一絲多餘的空間讓人行走，她永遠找不到東西，總是把生活過得一塌糊塗，老是遲到、老是沒錢、老是有被淹沒的感覺，完全是個魯蛇。

當全世界的收納方法對她都產生不了作用，她差點自我放棄，直到──她不再複製所謂「收納達人」的做法，開始認真檢視自己的人格特質，並歸納出四大「昆蟲收納人格」系統。整理出「昆蟲收納人格」的卡桑德拉，不但整理了自己的居家與人生，也成為專業整理師，幫助全球無數人們在整理的過程中重新認識自己與家人。

這套系統成功的關鍵，在於我們如何發展出符合自己個性和整理類型的自我意識。在卡珊德拉‧阿爾森的新書《認識你的收納人格》中，除了收錄「昆蟲收納人格測驗」，幫助讀者快速掌握自己的整理類型。書中更分析四種收納人格，了解自己的整理特色與常見的收納挑戰，以及提供具體解方與有效工具，教你運用優點，輕鬆打造最有效的整理方式。最後更介紹不同人格的互動妙方，學會與各種人一起生活、工作及整理的魔法。

玩線上測驗，找出你的收納人格

https://bit.ly/ClutterbugQuiz

蝴蝶人

用得到的、喜愛的物件都要在眼前一覽無遺，你才會感到安心。

蝴蝶人喜歡豐富的視覺，收納上則盡量簡單。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）
蝴蝶人喜歡豐富的視覺，收納上則盡量簡單。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）

人格魅力｜你思考活躍、創意十足、著眼於大處，做事時樂在當下，珍惜和物品的感情連結。

收納難題｜

你總是覺得，「東西要是收起來，我就會忘記它們的存在！」結果物品四處散亂堆積，櫃子、抽屜反而空空如也。你可能常被人認為懶惰、任空間亂七八糟，但那只是因為市面上的收納用品不符合你的習慣。既然東西要擺出來才安心，就讓自己當個被心愛物品圍繞的蝴蝶人吧！

蟋蟀人

俐落有序、細節準則是你的人生信仰，你只用「正確方式」做事。

蟋蟀人喜歡簡潔的視覺，收納上則比較詳盡分類。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）
蟋蟀人喜歡簡潔的視覺，收納上則比較詳盡分類。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）

人格魅力｜你擅長分析、注重細節、條理分明，任何事交給有責任感的你，絕對讓人放心！

收納難題｜

市面上的收納用品根本是為蟋蟀人設計的，許多專業整理師也都是這個類型。但是你太追求完美，甚至覺得沒做好還不如完全別做，整理收納容易一拖再拖，反而更容易堆積物品，尤其文件是你難攻克的大魔王。請放下自我懷疑，並接受你天生的收納整理能力。

瓢蟲人

喜歡乾淨清爽的居家環境，沒有一件雜物能逃得過你的藏物魔手。

瓢蟲人喜歡簡潔的視覺，收納上也以簡易為主。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）
瓢蟲人喜歡簡潔的視覺，收納上也以簡易為主。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）

人格魅力｜你能從宏觀角度掌握事物全貌，整潔有序，經手過的空間美得能拍網美照！

收納難題｜

「那些帳單、藥罐、小東西通通都要收起來，眼不見為淨！」瓢蟲人的家看似整潔，其實他們有著難以啟齒的秘密──那些看不見的抽屜、櫃子早就大爆炸一團亂了！結果老是找不到要用的東西，每天都在跟雜物玩捉迷藏……要仔細整理真的很困難！

蜜蜂

你偏好讓所有事物在眼前自成秩序，並深信它們都能物盡其用。

蜜蜂人喜歡豐富的視覺，收納也以詳盡的分類為主。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）
蜜蜂人喜歡豐富的視覺，收納也以詳盡的分類為主。（圖／《認識你的收納人格》內頁，木馬文化提供）

人格魅力｜你做事有條理，也有強盛的行動力，容易對手作DIY有熱情，生活過得充實精彩！

收納難題｜

「我的興趣很多，導致東西也很多！」忙碌的小蜜蜂被嗜好圍繞雖然幸福，但是空間也因此被各種器材用品塞爆。又因為常常想著「以後可能會用到啊！」結果割捨不下任何東西，只好通通堆在自己身邊。很想要找出完美的收納方式，但可能會先被雜物淹沒……

●本文推薦書由木馬文化／讀書共和國　出版之《認識你的收納人格》。


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