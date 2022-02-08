三度谷底翻身的上班族，給厭世代兒子的低薪致富投資法

文／獨言 （DokGen）

四年存下第一桶金的方法

存下股票投資所需的一千萬資金 為了從總財產只有九十萬、單親、沒有加班費的谷底狀態，透過股票投資讓家中的經濟狀況V型反轉，手頭就必須有作為本金的資本，因此我決定先存下一千萬。 不過，我並沒有妄想透過投資股票，讓總財產從九十萬增加到一千萬。既然我是每個月領固定薪水的上班族，只要減少開銷就能透過「節約」增加資產，所以我把焦點擺在這個部分。 這個方法即使是剛開始上班的兒子也能實踐。 話說回來，為什麼是一千萬呢？因為資本主義的基本運作方式，就是有錢人能變得更有錢。

據說在二○二○年，很多人把政府給每人十萬的防疫特別補助款當成本金，著手投資股票。現在和以前不同，一百股單位就能買，相對於過去，可以理解成很歡迎、甚至是鼓勵小額投資。

但即使如此，股票投資最好還是本金越多越有利。關於這一點，或許再稍微說明得更詳細比較好—

假設本金是十萬，每年能夠創造二十％的利潤，一年後的金額是十二萬。如果以息滾息的「複利」方式繼續投資，十年總算突破六倍，達到六十萬。

我自己的本金是九十萬，以十年約六倍計算，過了十年將突破五百五十萬。

各位或許會覺得增加這麼多很了不起，但我在十年後就四十五歲了，兒子也差不多到了該考慮讀大學的年齡，總資產只有五百五十萬會很讓人擔心，因為私立大學四年的學費差不多要四百萬。如果兒子獨自生活，還要匯給他生活費，我就必須做好總共得花八百萬的心理準備。

話說回來，在股票投資中連續十年維持二十％的年利率，難度相當高。就連被譽為世界第一投資家的華倫．巴菲特，年利率也不過是比二十％多一些。一般散客投資人要連續十年維持同樣的利率，想必非常困難。

如果本金不是十萬，而是一百萬，那麼就能憑著年利率二十％的報酬在一年後得到一百二十萬。如果本金是一千萬，一年後就能得到一千兩百萬。股票投資就是本金越多，最後得到的報酬也理所當然地越高。 從小額開始的投資，若想大幅增加資產，需要相當於巴菲特程度的投資效率。但如果從一千萬開始，即使只是個素人散戶，也有機會透過報酬率沒那麼高的投資風格，大幅增加資產。

（圖／Unsplash）

能算出本金多久會變兩倍的「七二法則」

話題回到開頭那場，我在日後與兒子進行的串烤店對談。 兒子突然傳來一則LINE訊息：「我想買JT（日本菸草公司）的股票，你覺得如何？」他似乎在投資網站上讀到一篇將JT視為「高配息股票」的文章，因此對這支股票產生了興趣。 我不好意思對兒子想買的股票說三道四，因此立刻透過LINE回覆他「七二法則」。

「七二法則」指的是在持續以複利投資的情況下，利用「72÷利率」就能簡單算出本金變成兩倍所需的時間。 假設兒子將我送給他的八十萬的一半，也就是四十萬拿去買JT，而JT的現金殖利率是七．六％（撰稿時點），將這個數字套用到「七二法則」計算出來的結果就是「72÷7.6＝9.5年」。換句話說，四十萬在九年半後會變成兩倍的八十萬。雖然就錢滾錢的角度來看很了不起，但也可以說九年半才賺四十萬。一年四萬，每個月連三千五百圓的聚餐費都不夠付。 最根本的問題還是本金太少。

假設本金有一千萬，九年半後就能變成兩千萬，甚至足以解決因金融廳工作小組在二○一九年提出報告而引發熱議的「老後的兩千萬問題」（根據日本金融廳試算，如果是以年金為主要收入的高齡夫妻家庭，平均每月所需花費五萬日圓來計，持續三十年將需要約兩千萬日圓生活費。依當時匯率論，折合台幣約五百九十萬元；台灣的情況則是，依行政院二○一八年的家庭收支報告分析，退休後二十到二十五年，不含通膨因素和醫療支出的話，每人至少需準備七百二十到一千兩百萬元退休金）。我告訴兒子，如果想買JT這類高股息股票，必須等到擁有一定程度的資產後再來考慮。

認真存就能攢下年收入的一半 再把時間拉回二○○○年。

先說結論，我在離婚四年後，將總財產從九十萬增加到一千萬。

我沒有加班費，所以當時實領的年收入大約四百萬。我先決定將其中的一半兩百萬存起來，與兒子靠著剩下的兩百萬生活。 兩百萬×四年＝八百萬。再加上邊學習邊持續股票投資所得到的兩百萬未實現利益，四年存下了一千萬的本金。

如果本金只有九十萬，想要只憑投資股票獲得每年兩百萬的報酬，就需要二○○％以上的報酬率，而且還得持續四年，這是連股神巴菲特也無法實現的神技。

不過，只要過著節儉的生活，徹底避免浪費，年收入四百萬的上班族，想要每年存下兩百萬，五年存下一千萬也是非常有可能的。 在累積本金的階段，節儉要比投資股票更有效果。我已經透過親身體驗證明了這一點。

無論如何，最重要的是心態。不是將多餘的錢存下來投資，而是設定本金達到目標金額的時間，由此逆推「每年必須存下多少錢」，並且確實執行。 當想存的金額變得明確，即使咬緊牙根勒緊褲帶，也能靠著剩餘的錢生活。 根據國稅廳的「令和元年（二○一九年五月～）分民間薪資實態統計調查」，上班族的平均年收入約為四百三十六萬，扣除稅金與社會保險等，實領的年收入約為三百五十萬，換算成月收入不到三十萬。

男女的平均年收入差異很大，男性為五百四十萬，女性為兩百九十六萬。就單純計算來看，雙薪家庭的年收入約為八百四十萬，實領年收約為六百二十萬。如果雙薪家庭的夫妻，擁有利用投資股票防衛家計的共識，那麼四年存下一千萬不是什麼難事。 為了作為參考，我以更接近自己境遇的月收三十萬家庭為例，試著進行節約支出模擬。（依據台灣行政院主計處公布，二○二一年一月受雇員工平均總薪資約台幣四萬三千元，其中有六七％的人薪水低於平均，且過半數的人年收入不到五十萬元。）

●本文摘選自如何出版之《想要脫窮，先買張股票吧！》。