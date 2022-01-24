《放手讓孩子飛》從家長到校長，讓孩子發光

文／邵冰如、朱乙真、黃筱珮

不排名、少考試，先培養解決問題的能力

例如有些家長仍有著「升學至上」的傳統心態，要求學校給學生多出作業、多寫測驗卷，愈多愈好，或是加開放學後的輔導課。他們一心認為練得多、考得多，SAT （Scholastic Acessment Test，由美國大學委員會College Board 主辦的學術能力評估測試）才能拿高分，才能申請到國外名校。

但朱家明哪裡會是輕易妥協的人？她告訴家長，教育的目的不是考高分，真正的學習更不是靠考試、補習或教材，給孩子考試的能力，學校應該扮演引導者，讓孩子自發學習，會主動去研究、理解、吸收、解決難題進而融會貫通，為自己和今後的人生創造更大的價值。

這樣的拒絕偶爾會引發衝撞。曾有家長衝進校長室跟她大吵：「你以為你是誰？這是我的小孩，我說要多考試就要多考試！」不向威權低頭的朱家明只淡淡說：

「這是我的學校，如果不接受我的理念和做法，就請你把孩子帶走。」

也有家長一開始不明白PAS 為何沒有排名，認為這會看不出孩子的「程度」。但朱家明認為，排名只是去比較學生，雖然表面上似乎好像能激化孩子的好勝心，但「比較，是要和自己比，而非和別人比」。PAS 從今年2021 學年起，更進一步的開始實施針對小學一到五年級的學生， 取消傳統A、B、C等級的成績評量，改成只給評語的評量方式，強調孩子的不同質性，讓家長從孩子小時候開始，專注孩子的學習能力，發掘孩子不同的興趣、專長、和弱項，更進一步幫助提升孩子的自我。

她心裡很清楚，辦學不是做生意，不能一味討好家長， 而且PAS 的教育精神是要顛覆傳統的教學框架，要培養孩子解決問題的能力，而不是把孩子訓練成會考高分的機器，她期許PAS 一定要帶來改變，更要影響家長的觀念， 孩子的未來才有更多希望。

（圖／Unsplash）

另類升學路，先打破框架接受異質化

PAS 也顛覆傳統教育觀念常見的「英數理化重要，理工法商優先」，當每個學生升上九年級選課時，朱家明便與學生一對一討論，了解孩子的興趣和特質，接著一路幫他們安排甚至開辦適合的課程，也就是以學生為中心的異質化教育。

到了十一年級，朱家明更會和每位學生密集討論每個人的興趣，找出適合的大學與科系，協助他們申請，盡量為孩子的未來找到最佳的起跑點。

「我最享受的，不是帶著他們申請到明星大學，而是在這兩三年的歷程中，慢慢挖掘出每個孩子的特質，讓他們展現獨一無二的潛能，一步步打磨，一步步發光。」朱家明和十一、十二年級的每個學生都非常親近，看著他們的改變，甚至翻轉，都是她最大的收穫。

當然，漫長的過程中難免衝撞，尤其當學生想選擇文學藝術音樂等傳統教育中的「非主流」領域時，有些家長心中難免懷疑：「唸這個好嗎？」

這讓朱家明很感慨，她說「傳統教育常常先設框架，讓孩子在框架裡學習，框架外的孩子就被視為失敗，」但辦教育，要重視孩子的異質化，數學理化不好的孩子，也許擅長舞蹈或美術，如果大人們能給孩子適性成長的機會和環境，每一個孩子都能發展出一番成就。

坦率直接的朱家明多半會先問家長「你要他一輩子做他不擅長的事？還是擅長的事？」甚至會坦白說：「你們如果不支持他，他在其他領域只怕也不會太出色。」

她笑說自己十多年來也是「鴨霸」出了名，她會勸家長：「你們既然願意把孩子交給PAS，那就要和學校合作，一起先打破舊有的觀念和做法。」

相對的，學校也會訓練孩子面對困難和解決問題能力， 朱家明一再提醒並訓練學生，在學習的過程中跌倒了，一定要有站起來的能力。她說，台灣的父母常常希望孩子走在比較安全的路上，很怕孩子摔跤，如果孩子一摔跤，就急忙想要去幫孩子，不讓他們摔跤跌倒。

但學校主張，與其給孩子一條百分之百安全的路，不如訓練孩子如何面對跌倒，面對挫折，並在跌倒和挫折後， 盡快自我修復和重新站穩。事實上，孩子在愈小的時候， 學習跌倒後站起來的能力，將來他在人生的道路上成功的機率也會比較大。家長對孩子的保護愈多，孩子將來面對失敗與挫折和重新站起來的能力就愈少。

（圖／Unsplash）

在親子衝撞間搭橋，走進彼此的心

PAS 的另類教育，也常成為親子間的緩衝角色，尤其十一年級起，因為朱家明和學生很親近，大家都直接叫她Pamela（朱家明的英文名字），有的學生還會把不肯告訴父母的事，說出來跟她談一談。

「我真心把學生當成孩子，用家長的心態辦學，也給自己兩個責任：一是教育者，二是另一種父母，當學生不能和父母溝通，我就是那座橋，」朱家明說。

相對的，家長對孩子感到束手無策時，也會找朱家明， 希望她把其他學生的成功經驗複製到自家孩子身上，這時她會向家長分析孩子的個性、需求，提醒家長調整觀念， 從孩子的角度思考。

例如曾有一個學生，媽媽是科技業高層主管，父親是成功的企業負責人，但這個學生因為有過動症，從小不斷遭受體罰責打。優秀的父母非常挫敗，他們常為了兒子闖禍四處向人道歉，也要求朱家明「就盡量罰他吧，他要打了才會聽。」連老師都忍受不了，要求校長送走這個無法管教的麻煩製造者「Trouble Maker」。

但朱家明不想放棄，她希望能真正翻轉孩子的問題，而非用體罰去「治標」。她先請家長帶孩子去看醫生評估， 媽媽終於接受孩子的異常行為都是「症狀」，也開始調整心態。即使後來孩子還是一路惹禍到高中，但家長和老師們漸漸能寬容看待，也知道如何引導孩子減少出狀況。

畢業後，這個曾經的「Trouble Maker」，順利進入美國著名的大學，畢業後在香港從事金融工作，做得很好，回台灣時和朱家明聯繫，聊起小時候闖的禍還會笑個不停。

和畢業學生保持聯繫，持續關心他們的人生，始終是朱家明的習慣。她說，PAS 像大家庭，從校長、老師到學生，不會因為學生畢業就斷了聯絡，多數在國外讀書的畢業生，有空回台時都會到學校走走，而她自己每次到國外，也一定會邀在附近讀書或工作的學生們聚一聚。

未來教育，不是為了進外國名校

十多年來，PAS 畢業生遍及海內外許多國家的知名學府，但在朱家明心中，這樣的「明星大學升學榜單」，並不是校方想強調的。

她坦言，不少學生家長送孩子來此，一開始的動機的確是為了未來讓孩子出國讀大學，甚至抱著「讓孩子上外國名校」的念頭，但她認為「美式教育和出國升學之間，不能畫上等號。」

朱家明說，外界看PAS，第一眼會只注重升學成績單， 「新生家長中，十個有九個是看我們的升學榜單來的」。但亮眼的榜單，不是因為訓練學生在SAT考高分，而是引導他們面對自己、挑戰自己、克服自己的難關。

她自豪的說：「我們的升學榜單，並不是像國內其它的學校不斷驅策孩子讀書考試的結果，反而是孩子們在PAS 的教育方針下自然產生的成果。」

台灣人常對國際學校有迷思，但朱家明希望把國際教育正名為「未來教育」，在未來教育的模式裡，為孩子打造出名校想要的潛力和人格特質，這樣不但能讓孩子申請上名校，更在進了名校之後，有能力站穩腳步不被淘汰。

她解釋說，大人們總希望孩子站上舞台發光發亮，「但如果只是大人們打造舞台、教孩子們每個表演動作，那麼孩子一定撐不了多久，更不會有熱情。」相對的，「未來教育」是引導孩子強化自我，去爭取登上舞台的機會，上台後的所有表演，也全都是孩子自己的選擇和創作。

●本文摘選自天下文化出版之《放手讓孩子飛》，未經同意禁止轉載。