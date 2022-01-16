陸怡臻／只要懷念還在，愛就會一直在──讀《長生石的守護者》

文／陸怡臻（遊牧作文教室負責人）

若你曾在青春期靠近殘缺，直面失落；若你也曾拼湊記憶碎片，經歷漫長時光中失去一個人的無盡想念；若你也喜歡靠海的荒涼小鎮，喜歡那個手腳細長、皮膚黝黑的男孩、喜歡海底綺麗珊瑚風光、喜歡古物散發出的質樸光芒⋯⋯那麼，你一定也會喜歡《長生石的守護者》。如果《仙靈傳奇》系列是一部滂薄絢麗的中國文學史詩，《修煉》是奇幻山林間行走的一隻雪白獨角獸，那麼，《長生石的守護者》便是一杯溫暖的熱奶茶，擁抱了一個寒冷的冬天。

故事從一個僻靜幽遠的海邊小鎮展開，與哥哥一起被爸爸撫養長大的女主角希洋一如作者筆下的其他女主角，單純熱情，善良而溫暖；男主角侑銘則與外公同住，一間破舊的小雜貨店，裝下了一個善意的秘密，與一個孤獨、憂鬱的靈魂。因為一塊被分而為二的玉羊，兩人相遇，隨之而來的謎題和突如其來的任務將兩人帶入了歷史和冒險交織的世界⋯⋯

不同於以往接踵而來的任務和複雜的人物關係圖，等待在續作開展強而有力的一次次冒險：作為一部奇幻小說，在《長生石的守護者》中我們看見了與《修煉》、《仙靈傳奇》系列不同的推理元素：在一次次的推理中，我們搜索線索，走入故宮博物院，再邁入塵封已久的密室自殺懸疑案件，我們跟著希洋的腳步揭發了歷史的創傷與人性的醜惡，看見自私與邪念在歲月中翻騰；我們翻閱海底那一塊寂靜的白沙間不為人知的秘密和抉擇的勇氣，親情悠長的思念即使無法開口，也長居在世界上寂靜的小角落；同時，也掀開了侑銘的外公百般遮掩、不願開口的過往——愛是謊言，愛同時也是相信。

每個人對於失去的愛有不同的詮釋版本，也在生活中做了迥異的選擇，於我而言，這是一本充滿了人性的小說，擁有我們這些凡夫俗子面對失去的世間百態：有人逃避、有人承擔，也有人走過漫長的難關與所思念之人再次見面。《長生石的守護者》無意過於龐大，也無意承載史詩，它談論愛，談論陪伴，談論的是父母與孩子間的思念與永恆。

它是一本溫暖的小品文，帶領著讀者進入陪伴與思念的世界。

希洋的媽媽說：「不見面，不代表懷念就不在。」各自缺失又各自懷抱思念的男女主角，在那片蔚藍的海洋之中擁抱了彼此的殘缺。希洋跟侑銘都是來自單親家庭的孩子，一個失去了疼愛自己的母親，一個是從未見過自己的父親，原本都以為生活中那一小塊的缺失是不可填補的空洞，但命運以不同的形式向他們伸出手，傳遞了父母的擁抱。擁抱或許會消失，但曾經的記憶已經深入了骨髓，愛是壯大而堅固的城牆，從此讓少年少女的內心長出安全的綠芽——只要懷念還在，愛就會一直在。

●本文推薦書為麥田出版於1月6日新書《長生石的守護者》。