習慣附和應「好」？原來好好先生，是害怕別人的情緒反射

文／蘇絢慧（諮商心理師，本書《慣性討好》作者）

為何你凡事都下意識說好？好好先生真的就是好人？好好小姐真的就能得到大家的喜歡和滿意？習慣在關係中處於討好位置的人，常把自己放在其次，總是會說：「我沒關係」、「我不要緊」、「都可以」，似乎要提出自己的看法或需求，都是一件很困難的事。

口頭上，也常迅速回覆他人：「好，沒問題」、「好，我會做」、「好，我來」，不論是溫和或霸氣地說好，內心的根本都可能源於對自我生命價值的不看好，把自己放在「為人服務」的位置上，務求自己要為別人效勞，盡力為別人解決麻煩和問題。

你的討好，來自焦慮和恐懼

這群討好者習慣看自己為「壞的」、「不好的」，對於自己無所事事，或是沒有功績，會感覺不安和內疚。把滿足別人當作己任，以為這樣就能從別人口中聽到讚賞和喜歡，也可以接收到自己是有價值和用處的回饋，藉此來撫慰內心空乏的價值感。

但這只是討好反應衍生出的其中一種，不斷引發討好和順應的主要原因，其實在於「好好先生」和「好好小姐」們，對於不照著別人的需求去做、不讓別人滿意，感到惶恐。他們腦中會時常想像，關於別人的失望、難過、生氣和冷漠。

以至於「好好先生」和「好好小姐」們長期下來，非常害怕別人的情緒，特別是他們認為別人的情緒，都是因自己的行為所致。如果他們能達到別人要求的，那麼別人的情緒就會平順安穩；如果他們沒有達到，對方就會開始歇斯底里，充滿許多難以預測的變化，讓人不安及焦慮。

「好好先生」和「好好小姐」們可能從小就必須面對一個時常以情緒作為要脅及發洩的親人，如果他們不照做許多的要求，就會被無情和無理地對待及脅迫，直到他們屈服為止。

他們不想同樣地以情緒威脅或情緒發洩作為控制關係的方式，卻也不知道該如何與那些情緒總難以穩定的親人好好對話和溝通。他們希望關係是平穩和諧的，但事與願違，討好者總是無法讓至親不再用這樣的負面方式控制他們的行為，唯有照做照辦，盡可能地滿足，讓至親滿意，這是他們想到的唯一辦法。

害怕衝突，形成隱忍

「好好先生」和「好好小姐」們童年時期，原生家庭裡可能都有一個情緒不穩定的家長，歇斯底里地大呼小叫、情緒激動，特別是對於不能接受的事習慣以謾罵，或是講刻薄難聽的話加以羞辱。

「好好先生」和「好好小姐」的童年，長期處在被這樣情緒激動、不穩定的大人嚇壞的環境裡，他們屏住呼吸、不敢輕舉妄動、僵住凍結，好讓自己挨過那樣驚天動地的情緒風暴侵襲。

日積月累，他們認知裡形成了一種信念：「不要動、安靜忍耐、不要讓他不高興，一切都會沒事的。」不論對方要求什麼、命令什麼，只要順從順應，對方就會息怒、就會安靜下來。

個體概念薄弱，無法堅定自己的立場

若是從小沒有被賦予「個體」概念，不允許以「一個獨立的人」被看待及尊重的人，幾乎是從開始與他人互動的階段，就被視為一個應該聽命行事的傀儡，他的存在不是為了自己，而是為了父母、長輩或是家族。

許多長子女都有這樣的傾向，長子為了未來的光宗耀祖、傳宗接代，長女為了代替忙不過來的母親，照顧家人管教弟妹。他們都不能只為自己活，甚至不能有「自己」，他們存在的目的從一出生就被決定了，是為了「別人」。

在少子化的現代家庭，這樣不能有「個體性」的現象，也開始出現在獨生子女的家庭裡。獨生子女出生後沒多久，就不斷被告知未來父母老後只有他們可以照顧，他們只有自己，子女的存在和成長就是必須承擔、照顧父母，否則他們何以要拚死拚活地生出一個孩子出來？

孩子以一種虧欠父母的型態誕生，他的存在意義即是要負責回報父母用盡一切心力和資源讓他誕生。給了他生命血緣的父母是恩人，他的一生要守候在他們身邊，以回報這一份給予生命氣息的恩情。

不論出生序如何，或是原生家庭的親子關係模式如何，「好好先生」和「好好小姐」們都是從小就被剝奪「個體性」，只能依從並且順應，否則排山倒海的苛責、怨懟、批評和否定，就會令他們難以招架的必須立刻認錯、讓步和妥協，久而久之，他們的制約形成，讓好好先生小姐們深信不疑：自己的意見和想法，都只是災難。而這樣的信念，被他們延伸到全面性的人際關係，在任何的關係情境裡，他們都只能是一個應答者、順服者和承擔者。

最小的孩子(老么)也可能塑造出討好的性格，但原因和形塑脈絡不同，在於最小孩子出生前，家庭已經有父母和兄姊等在家有資歷的人存在，每一個人都比他資深，是家中的老鳥，在還搞不懂家中規則之前，只能聽從別人發號施令，接受指揮一個指令一個動作，若他沒有乖巧聽話，則被責備為一個搗蛋鬼、壞孩子，老鳥們是可以不要他的。或是哥哥姊姊可以作勢，表現出排斥老么，說他很麻煩、討人厭，他的存在讓他們很煩。么子若害怕孤單或被拒絕，那就得表現出配合、完全聽話、乖巧的模樣，討好兄長可以繼續照顧著他。

幼年在家庭的關係經驗，若有許多威脅、恐嚇和厭惡的敵意存在，那麼不論我們排行序、家庭成員的組成如何，都已經產生了「關係是不安全的」概念，自然往後就會對人際關係的相處和互動，有非常多先入為主的防衛和警戒反應。

成長，需要有面對關係不和諧的勇氣

「好好先生」和「好好小姐」們幼年的經驗，讓他們深信不疑，關係的不和諧會帶來破壞和失去，這來自他們從小被威脅要在關係中被排除或遺棄。致使他們腦中的記憶都烙印上恐懼和無助，這形成了大腦的神經迴路對於「不和諧」產生極大的敏感反應。

這是一種內在的壓力反應，讓他們對於人際的不和諧關係(即便只是觀念或行為和別人不一致而已)，自動化地掉入恐懼和無助的退化反應，彷彿回到過去那個被威脅和被斥責的幼小孩童，只能僵住發愣，對指令麻木地尊從。

特別是幼年長期處在驚嚇環境中的個體，他們時常接受情緒不穩定的大人所發出的威脅和恐嚇，因此，這些個體的自我發展會受損、受到抑制，讓他不敢持有自己的想法和感受，也不敢發出真實的聲音。

這其實是非常巨大的恐懼和壓力，對一個孩子的身心來說，都是極度難承受的，但為了要在環境活下去，孩子們只能順應和服從，合理化所有的要求和指令，把自我弱化，甚至形成內在不運作的狀態。扭曲地認定只要對方不滿意、不高興，都歸因於自己哪裡沒做好，才會讓對方情緒如此激動和強烈。

書名：《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》作者：蘇絢慧出版社：三采文化出版時間：2021年12月31日

因為幼年時受到大人的情緒風暴侵害，小小心靈的自尊因此受傷，無法健全地完成自我認同、自我認識，反而將身邊的大人對他的壓制及控制內化了，甚至把自己也非人化的視為滿足別人的服務工具，因此只要聽到別人有需求，就會立刻跳出來應允。

這種順應方式，確實讓人誤以為自己在關係裡能很安全、安心，只要表面上看起來都一帆風順、沒有衝突和不和諧，那麼他在關係裡就不會經歷任何不安，不用在活在恐懼裡，害怕另一人會怒目對他，或做出什麼攻擊的舉動。

如果以討好作為維繫關係的個體，沒有嘗試著面對及承認在關係裡，衝突及不和諧都是必然存在的一部分，那麼討好行為就永遠無法改善。

我們真正要學習的是在衝突或不和諧中，繼續地在關係中對話，找出彼此差異性的平衡點或共識，那麼以討好作為防衛的生存方式，才可能漸漸地鬆動，內在的膽量也才可能慢慢壯大起來。

否則內心的不安和恐懼感，還是會持續地讓自我消退，讓我們活在禁忌裡，無法在關係中真實地呈現自己。

★ 討好傾向檢測：https://bit.ly/3J6IGnT

●本文摘自 三采文化出版之《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》。