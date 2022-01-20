羨慕職場公主？這樣調整自己，讓老闆心甘情願給你「特權」

文／莎莉夫人（Ms.Sally）

你有公主命嗎？：職場上沒有你要的公平

職場上，沒有男女之別，只有強弱之分。弱的人，才要求「公平」；強大的人，要的是「特權」。

我在某家新聞臺工作期間，有位上市公司大老闆的女兒在我服務的國際新聞中心擔任編譯。每位編譯按照公司規定，必須排班輪值早晚班。晚班是因應美國股市開盤，提供收播新聞（凌晨零點至一點）最新財經動態；早班則是清晨五點上班，整理路透社、美聯社與CNN 重點新聞，提供給晨間新聞（凌晨六點開播）最新的國際新聞報導。

有天，某位編譯寫了一封陳情信給我，抗議國際新聞中心主任排班不公，希望我以新聞部最高主管的身分主持公道。信中寫著，每位編譯都得輪流值早、晚班，為什麼上市公司的公主不必值班？「新聞人以捍衛社會公平正義為使命、目標，為何公司縱容這種不公平的事情存在？」

公主享有特權，是全公司都知道的事，大家都知道她爹是誰，也知道她為什麼不必輪值班的原因。看到這封義憤填膺的抗議信，我找了這位編譯當面說清楚、講明白。「全公司上下都知道公主的爹親自找董事長說了，他女兒單純想來看看我們這群社畜是怎麼工作的，人家不缺錢，也沒想在這裡久留。公主的爹擔心公主上晚班、太晚回家會被歹徒綁票；太早來上班會被壞人跟蹤，於是董事長同意，公主不必跟其他員工一樣輪值班，懂了嗎？」

這位編譯不滿意我的解釋，他堅持大家必須公平地輪值早晚班，「公司怎麼淪落到跟有錢人低頭的地步，別忘了，我們可是新聞人啊！」我回他：「別忘了，老闆可是生意人啊！」

這位堅決捍衛公平的編譯，隔天遞出了辭呈，辭職理由寫著：不滿公司輪值班排班不公！我完全同意他陳述的事實，這的確不公平，擺明了有錢人的子女享有特權。但，你能怎樣？

公主打破公司慣例的事，不只這一樁。她想當主播，公司安排一對一的特別訓練，沒多久，她就坐上主播臺了。她播報新聞的時候，整節新聞廣告時段，都是她家的產品電視廣告。沒錯，寵愛她的爹撒了新臺幣800 多萬，買下廣告時段，只要公主播新聞，廣告時段絕對滿檔。 說真的，換成我是電視臺老闆，我也很樂意讓公主當新聞主播，而且播越多次越好。

按規定，公司停車場只有主管級的人有車位；公主是「一般」員工，她卻有個人車位，而且是固定車位。她常常換車（怕被歹徒盯上遭到綁架），怎麼換都是百萬名車。

此外，公主還享有學生才有的放寒暑假待遇，「我女兒暑假及聖誕節必須回美國的家，跟爺爺奶奶團聚。」公主的爹跟電視臺董事長這麼叮嚀，董事長就直接吩咐我，寒暑假不能給公主安排工作。

面對這樣的特權待遇，我識相地默默接受，不會白目到跟公司抗議，更不會拿這種事情氣死自己，或是憤而離職，這是跟自己過不去。公主享受她的特權，我按時拿到薪水就好了。那位堅持職場必須公平的編譯，待業很久還是找不到工作，最後考上研究所，重回校園念書去了。

在職場中，除了有錢有權人的子女享有特權外，某些人靠著逢迎拍馬，一樣可以獲得特權，在公司橫行無阻。

某位集團總裁，他的事業體遍布全球，旗下有上萬名員工。他很相信命理風水，集團副總級以上的人，要升遷之前，都必須配合總裁的八字五行，進行改名才行。集團有位掛名「高級顧問」的專屬命理師，有次總裁要拔擢員工擔任副總，就先把候選人名單及每個人的生辰八字交給這位高級顧問審核。

總裁命中缺「木」，命理師把升遷名單中也缺「木」的人選，先刪除掉。最後剩下兩位候選人，一位姓「林」，有兩個木；一位姓「馬」，名字中雖然沒有木，但是命格帶「木」，因此雀屏中選。其他人不管之前對集團有什麼豐功偉業的貢獻，只要八字缺「木」，就注定和副總的位子無緣了。

總裁很欣賞姓馬的經理，他的工作表現比林姓經理傑出。總裁找了馬經理面談，希望他改名，「取一個有木字邊的名字，這樣你升副總，可以補強我的不足，集團業績就能蒸蒸日上。」總裁舉例，像是「森」、「杉」、「傑」、「桓」⋯⋯等名字都有木，聽起來很不錯。

聽到總裁要求改名的「建議」，馬經理心知肚明，這是「命令」，不改就升不了官；改了，就能飛黃騰達，官運和財運一飛沖天。

林經理聽聞競爭對手可能改名，也深知篤信命理風水的總裁，尤其在意缺「木」這件事。他向來懂得逢迎拍馬，不出手則已，一出手，就是萬人興嘆、望塵莫及。

馬經理很快把名字改了，原本叫「正勤」的他，改名「正杉」。他拿著新出爐的身分證正要跟總裁報告的時候，林經理喜孜孜地向大家宣布，從今天起，他不叫林志豪，已經改名了，請叫他「林森森」。名字裡總共八個「木」，夠強了吧！

副總人事令公告的那天，「森森」副總請全公司的員工吃披薩喝飲料。正杉經理落寞地坐在辦公室裡，吃著家人替他做的便當。

「還好森森副總姓林，要是姓殷（陰），就慘了。」這起改名事件，成了全辦公室員工茶餘飯後的笑談。

林森森擔任副總後，外面的廠商紛紛對他獻殷勤，三天兩頭地往他辦公室送禮；原本押寶在馬經理身上的人，識相地見風轉舵。看在他眼裡，人情冷暖怎一個「幹」字了得！

這場副總之爭，林森森知道總裁原本屬意的是馬正杉，儘管他贏了這一局，心裡早把馬經理當成頭號對手，必須除掉才能安心。

林森森當上副總後，享有各種優渥禮遇。私人專屬的座車和司機，還有六位特助幫忙他處理公私事。當總裁出國考察的時候，他仗著辦公室他最大，常常遲到早退不說，還把外頭的「小三們」，安插進公司擔任他的祕書。「性」致一來，把辦公桌當飯店的床，甚至玩起了3P，辦公室門後經常傳出狂野放肆的呻吟聲，聽到的員工沒有一個敢張揚。

馬經理幾次委婉地暗示總裁，林副總疑似行為不檢，可能會傷害到公司名譽。總裁雖然欣賞馬經理的工作能力，但這段期間，林副總早就把總裁伺候得服服貼貼的，林副總一說話，總是有辦法把原本愁眉不展、表情嚴肅的總裁逗得笑逐顏開。

當然，馬經理「提醒」總裁的事，很快傳到了林副總耳裡，更加速了他想要拔除馬經理的決心。

總裁不但沒有疏遠林副總，兩人反而成了麻吉，常常一起品紅酒、抽雪茄。馬經理不爽總裁被私德敗壞的馬屁精給帶壞、蒙蔽，一心「為了公司好」的他，一氣之下，竟然放棄再過一年就可以領到的退休金，辭職裸退，想要藉此彰顯自己的正氣凜然，凸顯公司的腐敗。

（圖／Unsplash）

【逆襲者的求生筆記】

在職場與人生中，我承認我很在意自己的權益。

越是在乎的事，尤其關乎「出人頭地」這件事，同義詞就是「名與利」，誰用不正當的手段擋了我的路，我肯定跟他沒完沒了。除了在乎權益外，我對「有恩報恩、有仇報仇」，始終情義相挺。

陳述完以上立場，我得「俗辣」地加上一句，在行動之前，我還是會弄清楚情況；直白地說，我會考量是否有戰勝現實的勝算，然後決定是及時、暫緩或取消行動。沒錯，看清現實後，有時我會跟現實低頭，告訴自己「算了」！

那位編譯公主雖然跟我們一般員工一樣，有員工編號、享有勞健保，但她就不是「一般」員工。誰說有勞保的人，就一定就是勞工？

與其說她是員工，不如說她是公司的客戶，而且是貢獻度很大的金雞母。跟這樣的特權人士計較公平，想跟她平起平坐，要她跟你輪值班，真的是太傻、太天真了！

公司是營利事業機構，老闆眼中只有「獲利」，開公司的目的是為了賺錢；老闆不是法官，經營一家公司絕對不是為了實踐人間正義。

你要的「公平」，從某個角度看，正是你所缺乏的、嫉妒別人有的東西。你要的公平，對老闆而言，是小到不能再小的事，因為他眼中只有金錢利益與自己的慾望，沒有公義。

馬經理跟堅持公平的編譯很像，他們以「正義為名」、「為公司好」的姿態征戰，希望獲得想要的公平。當他們憤而以離職「死諫」，老闆並沒有慰留。

別跟自己的薪水過不去，尤其像馬經理，再忍耐一年就能拿到退休金了，何苦跟錢過不去呢？當你離職後會發現，到哪裡都有特權者與馬屁精。而促使你憤而離職的人們，在你走後，日子過得更逍遙自在。

我從來都不百分百相信「惡有惡報」這件事，因為太多職場惡人都過得挺好的。我們為了撫平自己的不甘，會再加上一句「不是不報，時候未到」，但殘酷的是，我們等到天荒地老，成了槁木死灰，他們依舊吃香喝辣，繼續橫行霸道下去。

所以，別把眼光聚焦在「公平」，這不是操之在我，而是受制於人的事。你想要的公平是由老闆決定要不要施捨給你的，與其寄望他人的給予，不如自立自強，把自己磨練得更強大。當你成為這行業的翹楚，同業自然會捧著高薪來挖角你。當你變強了，你就有權力選擇老闆，此時你得到的不只是你想要的公平，而是特權！

祝福正在職場拚搏的你，別再在乎「公平」這件事，那是弱者才需要的東西，你要讓老闆心甘情願地給你「特權」！

●本文摘選自時報出版之《逆襲者的求生筆記：你可以不腹黑，但別讓自己活得太委屈》