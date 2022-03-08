快訊

吃素真的更健康！研究揭密為什麼素食比雜食有益

最便宜iPhone、iPhone 13新驚喜？曝3/9蘋果春季發表會新品預測

「你不能一口氣在腋下夾兩顆西瓜。」希臘俗諺教你終結多工模式

聯合新聞網 / 圓神出版
書名：《萬事皆美好》 作者：史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis） 出版社：圓神出版 出版時間：2021年12月1日
書名：《萬事皆美好》
作者：史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis）
出版社：圓神出版
出版時間：2021年12月1日

帶領無數希臘國民走出破產陰霾的暢銷勵志書《萬事皆美好》，作者史戴凡諾斯•詹內奇斯（Stefanos Xenakis）透過日常觀察寫成100個短篇故事，傳達良善的舉止和念頭。只要五個簡單步驟，就能讓你我的平凡日常變得更加充實美好。（編按）

文／史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis）

關掉腦中的視窗吧！

前陣子，我壓力很大，身體冒出各種症狀，腦袋裡有一百件事要想，我的順勢療法治療師看著我，一如往常會心一笑。

她把筆電轉過來對著我，開始打開螢幕上的視窗—一個又一個沒完沒了的視窗。一開始，我還沒意會過來。視窗開著開著，畫面突然整個停住了。我們倆就坐在那裡，盯著螢幕。

「你覺得你的腦袋跟這有什麼不同？」她問我：「我們開了一個又一個視窗，到了一定的極限，這可憐的東西就當機了。我們以為自己無所不能，像超人一樣，但我們想錯了。」我永遠也不會忘記她的這番話。

我們活在多工時代。但當你同時做一堆事，到頭來就沒一件事做得好，只能變成隨便交差、草草了事。

有時候，不禁覺得科技越是進步，我們就越是退步。我們人在這裡，心思卻不在當下。

你能給別人最大的禮物，就是你的在場。

當你人在這裡，就全心全意在這裡，不要一心多用。專心和一個人共度一小時，好過分心和十個人共度一小時。任何人事物皆然，不管是跟你的小孩、伴侶、朋友相處，還是投入於工作、寫作、閱讀、思考⋯⋯任何你選擇要做的事。當下就只有那件事，其他的一切都不存在，整個人完全投入，只為那件事而活。專注，唯有如此，你的心才在。唯有如此，才是重視手邊的事情。唯有如此，才是重視人生和你自己。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

希臘有句話說：「你不能一口氣在腋下夾兩顆西瓜。」 如今，一次就一顆西瓜或許可以叫做「單工」吧。有時候，我覺得我們只是重新發現了富有智慧的古老格言，改成時下流行的詞彙，讓老生常談聽起來比較時髦而已。

不要一心多用

某天為了一起去辦一件事，我去接我一個很好的朋友。我們要順路去找另一位共同的朋友拿文件，她很久沒見到他了，他們很期待聊聊近況。

於是，距離他辦公室不到一分鐘的車程時，她的手機響了。她在包包裡翻來找去，手機一直響個不停。最後，她終於找到手機了，匆忙間卻沒來得及滑開綠色的按鈕，等到她接起時，對方已經掛斷了。沮喪之餘，她立刻回撥，對方卻在忙線中。想當然耳，對方也在試著打給她。她掛斷不出兩秒，就收到一封簡訊說她有未接來電。她等了幾秒鐘，再試一次。對方也一樣，他們不約而同打給彼此，這又讓她收到一封簡訊。

此時，我們已經抵達那位朋友的辦公室了。他出來迎接我們，他倆熱情擁抱完就聊了起來。聊著聊著，她的手機又響了。老戲重演：她忙著在包包裡翻找，忙著滑開綠色按鈕，這次比較順利了點。過程中，她朋友就在一旁等她把話說完。她很快講完掛斷，但已經忘記剛剛跟朋友聊到哪裡了。我們三人一起努力回想，但這時我們也該離開了，她只好說了再見。看著這灰頭土臉的一幕，我差點忍不住笑了出來。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

手機有一個很棒的功能，叫做「靜音模式」，那也是最好用的功能。和她很期待的朋友見面聊天時，如果用了這個功能，她就可以等到聊完再回電給另一個人，一切就都會很順利。她本來可以專注在當下，但是她沒有，就彷彿她把自己的氣球戳破一個洞，所以怎麼吹都吹不飽。人就是這樣，這也是為什麼我們既做不好大事，也做不好小事。

我們沒學會保護自己的注意力和精力。

這世上的偉人莫不是以性命守護這兩樣東西。

我有一位朋友熱愛深海潛水。事實上，他是我最好的朋友。他可以潛到真的很深的海裡，我看過他是怎麼潛水的。他像海鰻般在水裡悠遊，不會勉強自己，也不做不必要的舉動。他省下自己的專注力和精力，省下自己的呼吸。當他置身於深海之中，其他的一切都不存在。

在我看來，這是樂活的不二法門。

活得就彷彿其他的一切都不存在。

●本文摘自圓神出版《萬事皆美好》


希臘 西瓜 圓神出版 閱讀風向球

延伸閱讀

在雅典衛城拍兩男性愛影片 當局要揪出幕後黑手

希臘西北規模5.4地震 尚無傷亡通報

他餵奶奶吃西瓜..下秒自己吞掉！阿金氣炸暴打：不孝子欠教訓

蘭園以希臘花神為名 田尾花農用愛推廣無毒友善栽培

相關新聞

崔舜華睽違五年最新詩集　《無言歌》特別收錄16 幀全彩油畫創作

文／崔舜華 我在你不在的地方 我總感覺自己是注定飄盪的人，順著宿命的水蜿漂到這裡，遇見了某些人又不得不離開。我想要的很少，一間屋子，屋裡有我的貓和我的畫，還有一張桌子能讓人寫字，奇妙的是，對他人來

市場變化快、外在環境不穩！企業主找人須深思7大關鍵提問

你必須先找對人，找對人的重要性勝過找到對的商業構想，因為任何點子都可能失敗。如果問21世紀的最初二十年教了我們什麼，我學到的教訓是，不確定是長期狀態，不穩定會永久存在，破壞乃司空見慣。 要攀登無人攀登過的可怕高山，面對難以預料的險阻，最佳避險之道是確定綁在繩子另一端的夥伴是對的人，無論你在山上碰到什麼狀況，他都有辦法應付。

《從0到101》從一紙投標書，到世界第一高樓

0到100，是從無創造，臻至圓滿 100到101，是突破現實，再創高峰 懷抱這樣的信念與勇氣 他們，讓台灣躍上世界的天空 台北一〇一的催生者：林鴻明 打造一棟傳世建築，是宏國關係事業副董事長林鴻明從小的夢想。 這個夢想，就在政府推動亞太金融中心的計畫之下，逐漸有了輪廓。一九九七年，台灣首例建築BOT案——台北金融大樓、日後的台北一〇一，正式啟動，憑藉建築背景及豐富的管理經驗，林鴻明組織十一家企業聯盟拿下標案，統籌四十六個國家工程團隊和兩萬名工作人員，以史無前例的龐大工程規模，克服航高限制、資金壓力與強風強震等挑戰，催生出當時世界最高建築。

缺水會使腦當機？不可不知3種對人腦最有益的補水法

美國有3/4的人時時刻刻處於慢性脫水狀態。這代表我們大多數人的身體都缺水：不只是你哪天下午忘了喝水那麼簡單，是慢性脫水。 另外，我們的腦大約75%是水，所以需要保持75%的含水量才能發揮最佳功能。就算缺水後體重只減少1%，就足以減損認知表現，干擾記憶力、情緒、心智能量和專注力。

「你不能一口氣在腋下夾兩顆西瓜。」希臘俗諺教你終結多工模式

帶領無數希臘國民走出破產陰霾的暢銷勵志書《萬事皆美好》，作者史戴凡諾斯•詹內奇斯（Stefanos Xenakis）透過日常觀察寫成100個短篇故事，傳達良善的舉止和念頭。在多工繁瑣的現代社會裡，我們需要更專注於眼前。

運動心理學大師如何以「一句話」，讓將輸球隊逆轉勝？

1.就在面對全國第一的球隊前兩天，足球教練詹姆斯打電話向運動心理學大師比爾．貝斯維克訴說球隊近況有多麼糟糕，比爾只默默回他：「我不喜歡你的故事，請改寫一下，一小時後再打來。」 2.一小時候詹姆斯告訴比爾：「我將在有滿場的支持觀眾前面對這項挑戰，這是證明自己的絕佳機會！」兩天後，他果然贏球了。 3.當負面情緒來襲時，我們可以試著跟旁人分享，分享多了，煩惱就少了；也要試著讓自己精神上暫停，轉換心境，畢竟，「危機就是轉機」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。