「你不能一口氣在腋下夾兩顆西瓜。」希臘俗諺教你終結多工模式

帶領無數希臘國民走出破產陰霾的暢銷勵志書《萬事皆美好》，作者史戴凡諾斯•詹內奇斯（Stefanos Xenakis）透過日常觀察寫成100個短篇故事，傳達良善的舉止和念頭。只要五個簡單步驟，就能讓你我的平凡日常變得更加充實美好。（編按）

文／史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis）

關掉腦中的視窗吧！

前陣子，我壓力很大，身體冒出各種症狀，腦袋裡有一百件事要想，我的順勢療法治療師看著我，一如往常會心一笑。

她把筆電轉過來對著我，開始打開螢幕上的視窗—一個又一個沒完沒了的視窗。一開始，我還沒意會過來。視窗開著開著，畫面突然整個停住了。我們倆就坐在那裡，盯著螢幕。

「你覺得你的腦袋跟這有什麼不同？」她問我：「我們開了一個又一個視窗，到了一定的極限，這可憐的東西就當機了。我們以為自己無所不能，像超人一樣，但我們想錯了。」我永遠也不會忘記她的這番話。

我們活在多工時代。但當你同時做一堆事，到頭來就沒一件事做得好，只能變成隨便交差、草草了事。

有時候，不禁覺得科技越是進步，我們就越是退步。我們人在這裡，心思卻不在當下。

你能給別人最大的禮物，就是你的在場。

當你人在這裡，就全心全意在這裡，不要一心多用。專心和一個人共度一小時，好過分心和十個人共度一小時。任何人事物皆然，不管是跟你的小孩、伴侶、朋友相處，還是投入於工作、寫作、閱讀、思考⋯⋯任何你選擇要做的事。當下就只有那件事，其他的一切都不存在，整個人完全投入，只為那件事而活。專注，唯有如此，你的心才在。唯有如此，才是重視手邊的事情。唯有如此，才是重視人生和你自己。

（圖／Pexels）

希臘有句話說：「你不能一口氣在腋下夾兩顆西瓜。」 如今，一次就一顆西瓜或許可以叫做「單工」吧。有時候，我覺得我們只是重新發現了富有智慧的古老格言，改成時下流行的詞彙，讓老生常談聽起來比較時髦而已。

不要一心多用

某天為了一起去辦一件事，我去接我一個很好的朋友。我們要順路去找另一位共同的朋友拿文件，她很久沒見到他了，他們很期待聊聊近況。

於是，距離他辦公室不到一分鐘的車程時，她的手機響了。她在包包裡翻來找去，手機一直響個不停。最後，她終於找到手機了，匆忙間卻沒來得及滑開綠色的按鈕，等到她接起時，對方已經掛斷了。沮喪之餘，她立刻回撥，對方卻在忙線中。想當然耳，對方也在試著打給她。她掛斷不出兩秒，就收到一封簡訊說她有未接來電。她等了幾秒鐘，再試一次。對方也一樣，他們不約而同打給彼此，這又讓她收到一封簡訊。

此時，我們已經抵達那位朋友的辦公室了。他出來迎接我們，他倆熱情擁抱完就聊了起來。聊著聊著，她的手機又響了。老戲重演：她忙著在包包裡翻找，忙著滑開綠色按鈕，這次比較順利了點。過程中，她朋友就在一旁等她把話說完。她很快講完掛斷，但已經忘記剛剛跟朋友聊到哪裡了。我們三人一起努力回想，但這時我們也該離開了，她只好說了再見。看著這灰頭土臉的一幕，我差點忍不住笑了出來。

（圖／Pexels）

手機有一個很棒的功能，叫做「靜音模式」，那也是最好用的功能。和她很期待的朋友見面聊天時，如果用了這個功能，她就可以等到聊完再回電給另一個人，一切就都會很順利。她本來可以專注在當下，但是她沒有，就彷彿她把自己的氣球戳破一個洞，所以怎麼吹都吹不飽。人就是這樣，這也是為什麼我們既做不好大事，也做不好小事。

我們沒學會保護自己的注意力和精力。

這世上的偉人莫不是以性命守護這兩樣東西。

我有一位朋友熱愛深海潛水。事實上，他是我最好的朋友。他可以潛到真的很深的海裡，我看過他是怎麼潛水的。他像海鰻般在水裡悠遊，不會勉強自己，也不做不必要的舉動。他省下自己的專注力和精力，省下自己的呼吸。當他置身於深海之中，其他的一切都不存在。

在我看來，這是樂活的不二法門。

活得就彷彿其他的一切都不存在。

●本文摘自圓神出版之《萬事皆美好》。