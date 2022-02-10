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走出破產陰霾，希臘暢銷作家用5個簡單祕訣扭轉平凡日常

聯合新聞網 / 圓神出版
（圖／Unsplash）
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帶領無數希臘國民走出破產陰霾的暢銷勵志書《萬事皆美好》，作者史戴凡諾斯•詹內奇斯（Stefanos Xenakis）透過日常觀察寫成100個短篇故事，傳達良善的舉止和念頭。只要五個簡單步驟，就能讓你我的平凡日常變得更加充實美好。（編按）

文／史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis）

早睡早起，與自我建立良好關係

早睡，新的一天就從前一晚開始。

上床睡覺前拿出紙筆，把第二天規畫好。不要碰運氣，日成月，月成年，年成一生，人生只有一次，珍惜你的人生。

早起，一大清早就起床。如果心中的小惡魔叫你繼續睡，不要聽他的，學著跟他談判，務必做到你想做的。

好好做一頓早餐，不只為了你自己。

沖個澡，享受沖澡的時光，把煩惱拋到淋浴間外。

整理好服裝儀容。

看著鏡中的自己微笑，對自己說好話，你是自己最好的朋友。

無論你住在哪裡，至少出門散步或跑步二十分鐘，活動活動筋骨，為新的一天熱身。

懷抱好心情看待周遭事物

邊走邊聽，你會從啟迪人心的路人那裡，聽到富有啟發的東西。

對你碰到的人微笑道早安，即使他們沒給你回應，他們有他們的理由。

觀察周遭的美，美無處不在。

懷著好心情去上班，即使你不喜歡這份工作。如有必要，不妨另謀高就，但只要還在這個崗位上就要敬業，敬業是對你自己的尊敬。就算待遇微薄，也要付出比酬勞多十倍的努力，這麼做是為了你自己。

早餐和中餐之間吃個點心，像是一顆蘋果或一根香蕉。來吧，這不難做到。

沒事多喝水。

深呼吸，把肚子凸出來，即使不怎麼雅觀。

把自己當成全世界最重要的人來照顧。 因為你就是，只是沒人告訴你而已。

（圖／Unsplash）
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花15分鐘讀書，練習寫日記

每天找十五分鐘讀書，一天不漏。掛在社群媒體上的時間要有所節制，不要打開電視。說你沒時間是騙人的，時間是自己找出來的，沒人會給你。

深入挖掘、探問、閱讀，不要以為你的想法是不可動搖的鐵律。

帶自己出門，去看場電影，去任何你想去的地方。為自己營造愛自己、看重自己的感覺，人生就是你和自己的關係。

書寫，寫東西對你有好處，它為你的靈魂帶來安慰。

寫日記，寫下生活之美。一天當中至少有一百件美事，把它們寫下來，否則它們就會從指縫間溜走。我的心靈導師稱之為奇蹟，光是你能走能跳這件事就是奇蹟。寫下來，不要無視奇蹟的存在。

在筆記本上寫下你的目標，並時時更新、回顧、調整，這些目標是你的人生指南針。

學習獨處仍不忘與旁人互動

花時間和自己相處。別怕獨處，一個人不等於孤單寂寞。沒辦法獨處、總得開著電視或收音機不是一件好事。

結交良師益友，多多認識比你博學多聞的人。不要畏懼或嫉妒他們，他們會讓你更上一層樓，你會變成跟他們一樣厲害的人，眼光要高。

愛你的鄰人，但首先要愛你自己。你沒有別人，別騙自己了。你一個人來到這世上，也一個人離開這世界。你的孩子、車子、金錢都是生不帶來、死不帶去。

別擔心別人怎麼想，聽取他們的意見，但首先要傾聽自己的心聲。

不要講閒話，管好你自己的事，你唯一能控制的人是你自己。

多做好事，幫助旁人，尤其是你不認識的人。你的家人不只包括你的孩子。人人都是你的家人，這是快樂的不二法門，別無他法！

為別人的幸福而高興。

（圖／Unsplash）
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盡情歡笑，每天求進步

不要相信運氣，運氣要靠自己創造，明白這個道理，你的人生就會改變。

書名：《萬事皆美好》作者：史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis）出版社：圓神出版出版時間：2021年12月1日
書名：《萬事皆美好》
作者：史戴凡諾斯．詹內奇斯（Stefanos Xenakis）
出版社：圓神出版
出版時間：2021年12月1日

把每一天活好活滿。笑的時候就真心盡情歡笑，哭的時候哭，受傷的時候受傷，你不是瓷器，你不會碎掉。

答案都在你心裡。靜下來，關掉雜音，答案自會浮現，所謂的「神在你心裡」就是這個意思。

要用心，也要用腦。何時該用何者取決於你，就像一流的大廚知道何時該加鹽巴，何時該下胡椒。

每天求進步，直到生命的最後一天。 閉上眼睛，勾勒夢想。

只有「愛」裝得進你的行囊，不管是你付出的愛，還是你得到的愛。

●本文摘自圓神出版《萬事皆美好》


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