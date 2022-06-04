快訊

日媒：因應台海情勢 日本擬首派「現役自衛官」駐台

機車「被放1顆粽子」 騎士求解 網警告：恐被轉嫁厄運

宋怡慧／一段奇幻之旅，一趟文化尋訪的學習之途──讀《長生石的守護者》

聯合新聞網／ 麥田出版社
鳳丹國中老師，宋怡慧。記者侯永全／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
鳳丹國中老師，宋怡慧。記者侯永全／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

卡爾維諾曾說：「在青少年時代，每一次閱讀就像每一次經驗，都會增添獨特的滋味和意義。」本書作者陳郁如，從黑暗巫法與長生石的意涵出發，藉由閱讀，想帶給讀者生命的啟示與意義，值得讀者抽絲剝繭的去尋求。（編按）

文／宋怡慧（新北市立丹鳳高中圖書館主任）

透過閱讀，學習面對人生難關

《長生石的守護者》仍舊延續作者擅長的寫作風格，透過穿越的奇幻之旅，讓讀者經歷現實生活無法體驗的經驗，借助刺激與想像的闖關元素，讓讀者跟著主角不斷跨越、學習，再跨越、再學習，藉由這樣的閱讀經驗，學習如何面對真實的人生難關，進而自我超越。

我特別喜歡作者善用物件來營造時代的真實感，同時設計出奇幻元素的神祕氛圍。這次，陳郁如要帶著我們到哪個時代去旅行？我們從古物雙羊玉與青銅鈴首刀，就能找到青銅器的商朝時代感。而「羊」與「祥」的雙關意涵，是否具有「吉祥」的隱喻，就值得讀者再三品讀箇中的連結了。

《長生石的守護者》透過潛水、時代古物的書寫，作為主角冒險啟程、修煉啟蒙、有成歸返的媒介，展現出高度精準的故事敘述力。我特別注意到：作者期待讀者，透過小說的情節鋪陳，找到自我對話、價值澄清，甚至是凝鍊而成的人生價值。

文學底蘊，造就奇幻小說的書寫

書名：《長生石的守護者》作者：陳郁如出版社：小麥田出版出版時間：2022年1月06日
書名：《長生石的守護者》
作者：陳郁如
出版社：小麥田出版
出版時間：2022年1月06日

三千年的時空穿越冒險主軸，輔以溫暖親情的重疊軸線，加上意象之間的完美連結，如「尖尖的黑色傷口」與「山上涼亭裡奕安手腕上的蛇咬齒痕」，提供了讀者閱讀樂趣的小說情節；即便在時空情景不斷切換下，卻不會讓讀者產生錯亂感，抑或是閱讀的違和感。想像力豐富的她，給足讀者推理轉換的線索，不落俗套的畫面勾勒，文字敘述的動態美感，自然樸實的情感流露，章節間無縫接軌的環環相扣，緊湊的張力與意想不到的結局，這些都讓讀者不只大呼過癮，更是意猶未盡。

闔上小說的扉頁，我對作者栩栩生動卻又不慍不火的親情描繪，細膩的筆鋒透出的生命哲思，感到無一不觸動心弦。同時，故事結局的讀後餘韻，叩響思念跫音的功力，更是讓我折服不已。如果要票選最受歡迎的奇幻小說家，陳郁如絕對會是高票當選的。每次她的新作一入「館」（圖書館），學生立即搶讀一空，甚至到了要預約排隊的地步。

郁如在古典文學造詣上的深厚底蘊，總能精準轉換到奇幻小說的書寫，一段奇幻探險之旅，也是一趟文化尋訪的學習之途，她對文字的駕馭能力，果真是寫作界的箇中翹楚。

創作──希望讀者喜歡閱讀

我記得陳郁如曾說：「創作是希望讀者讀了會高興，喜歡閱讀就好。」《長生石的守護者》不只是讓人讀了愛煞它，同時也提供讀者自我探索的價值。郁如以最受人喜愛的奇幻哏為基底，將歷史文化等知識性的「資訊」，加入情意性的「人性美」，以不說教的方式婉轉的呈現：人間某些殘酷的真實，都會在愛與善意中和解。

謝謝陳郁如藉由這般獨特、意想不到的新穎作品，將自己在人生旅程寶貴豐富的經驗，透過《長生石的守護者》一書，讓我們深刻領略：人性純良的光輝，永遠熠熠閃爍。

●本文推薦書由小麥田出版《長生石的守護者》


陳郁如 麥田出版 宋怡慧 閱讀風向球

延伸閱讀

「華燈」彪哥私下真面目竟是暖男 傳授兒子「吃雞」

影／彰化書福閱讀圖書館揭牌 空間舒服又溫馨

奇幻RPG《Nobody Saves the World》上市日敲定 18日成為無名變身超人救世界

藏身於樹木環抱的優美韻致弧形圖書館

相關新聞

班尼迪克‧康柏拜區搶拍電影，2020亞馬遜網書年度小說No.1——《候鳥的女兒》

北極燕鷗是世界上遷徙時間最長的候鳥，會在一年內從北極一直飛到南極，然後再度北返，如此一生的累積飛行路程可長達地球到月球間來回距離的三倍。人類尚未完全了解這種鳥類獨特的季節性遷移原理，牠們就已瀕臨滅絕，只剩下稀少的一群孤單地堅持著每年的遷徙。專門研究北極燕鷗的鳥類學家法蘭妮，身上彷彿也流著候鳥躁動不安的血液，每在一個地方定下來，就忍不住開始準備下一次的流浪；而這份飄盪的欲望也讓她如同瀕危的鳥兒般愈來愈孤獨，儘管她渴望愛與歸屬感，但似乎總是無法留在所愛的人身邊，如今的法蘭妮仍舊孓然一身，處處掩匿自己的行蹤，為了觀測地球上最後一群北極燕鷗的遷徙而來到格陵蘭。她計劃跟隨這群燕鷗前往南極洲，卻沒有正規的

宋怡慧／一段奇幻之旅，一趟文化尋訪的學習之途──讀《長生石的守護者》

卡爾維諾曾說：「在青少年時代，每一次閱讀就像每一次經驗，都會增添獨特的滋味和意義。」本書作者陳郁如，從黑暗巫法與長生石的意涵出發，藉由閱讀，想帶給讀者生命的啟示與意義，值得讀者抽絲剝繭的去尋求。《長生石的守護者》仍舊延續作者擅長的寫作風格，透過穿越的奇幻之旅，讓讀者經歷現實生活無法體驗的經驗，借助刺激與想像的闖關元素，讓讀者跟著主角不斷跨越、學習，再跨越、再學習，藉由這樣的閱讀經驗，學習如何面對真實的人生難關，進而自我超越。

《訂製你的無病生活》從同病同治，走向治未病

每個人的基因、生活環境、飲食習慣、生活作息等不盡相同，造就獨一無二的個體，以往一體適用的治療方式，忽略個體化的差異，也就是「同病同治」，但未必有相同的治療結果。 《訂製你的無病生活》集結三十個關乎健康的提問，除了以淺顯易懂的方式帶讀者了解各病症的起因與現行療法，也將細數目前精準醫療的發展，在這些疾病的預防診治上有何創新與突破。

改變沒你想的那麼困難！不好的習慣、工具，該如何丟掉？

不知道各位是一個願意接受新事物的人，還是一旦習慣了某種事物，就不太喜歡改變的類型呢？我自己是有點矛盾的人，在某些時候我很樂意接受新事物；但有些時候又有點固執，不太願意改變。 只是幾次慘痛的經驗告訴我，不要太固執，至少試試看，否則自己可能會錯失提升效率的好機會。

聲音經濟就是未來！語音的世界也在發展「個人化」

語音科技的發展如何改變市場 為了活化、擴大市場，除了增加「聽的人」與「聽的時間」之外，收益化也很重要。無線耳機的普及和語音科技的發展，將有機會拓展其可能性。

洪子仁副院長《疫苗先鋒》推薦：從AZ疫苗的研發，探討台灣與世界該如何走向「與病毒共存」之路？

《疫苗先鋒》是由英國牛津大學兩位科學家——疫苗學教授莎拉・吉爾伯特（Sarah Gilbert）與臨床生物製造機構主任凱薩琳・格林（Catherine Green）親筆合作的書，內容記述了在全球疫情的危急時刻，兩人如何攜手與病毒競賽，在最短時間內成功研發出牛津AZ疫苗的過程。 這本由兩位科學家親自撰寫的書，內容高潮迭起，好讀易懂，更提供我們許多可資借鏡之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。