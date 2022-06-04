宋怡慧／一段奇幻之旅，一趟文化尋訪的學習之途──讀《長生石的守護者》

文／宋怡慧（新北市立丹鳳高中圖書館主任）

透過閱讀，學習面對人生難關

《長生石的守護者》仍舊延續作者擅長的寫作風格，透過穿越的奇幻之旅，讓讀者經歷現實生活無法體驗的經驗，借助刺激與想像的闖關元素，讓讀者跟著主角不斷跨越、學習，再跨越、再學習，藉由這樣的閱讀經驗，學習如何面對真實的人生難關，進而自我超越。

我特別喜歡作者善用物件來營造時代的真實感，同時設計出奇幻元素的神祕氛圍。這次，陳郁如要帶著我們到哪個時代去旅行？我們從古物雙羊玉與青銅鈴首刀，就能找到青銅器的商朝時代感。而「羊」與「祥」的雙關意涵，是否具有「吉祥」的隱喻，就值得讀者再三品讀箇中的連結了。

《長生石的守護者》透過潛水、時代古物的書寫，作為主角冒險啟程、修煉啟蒙、有成歸返的媒介，展現出高度精準的故事敘述力。我特別注意到：作者期待讀者，透過小說的情節鋪陳，找到自我對話、價值澄清，甚至是凝鍊而成的人生價值。

文學底蘊，造就奇幻小說的書寫

書名：《長生石的守護者》作者：陳郁如出版社：小麥田出版出版時間：2022年1月06日

三千年的時空穿越冒險主軸，輔以溫暖親情的重疊軸線，加上意象之間的完美連結，如「尖尖的黑色傷口」與「山上涼亭裡奕安手腕上的蛇咬齒痕」，提供了讀者閱讀樂趣的小說情節；即便在時空情景不斷切換下，卻不會讓讀者產生錯亂感，抑或是閱讀的違和感。想像力豐富的她，給足讀者推理轉換的線索，不落俗套的畫面勾勒，文字敘述的動態美感，自然樸實的情感流露，章節間無縫接軌的環環相扣，緊湊的張力與意想不到的結局，這些都讓讀者不只大呼過癮，更是意猶未盡。

闔上小說的扉頁，我對作者栩栩生動卻又不慍不火的親情描繪，細膩的筆鋒透出的生命哲思，感到無一不觸動心弦。同時，故事結局的讀後餘韻，叩響思念跫音的功力，更是讓我折服不已。如果要票選最受歡迎的奇幻小說家，陳郁如絕對會是高票當選的。每次她的新作一入「館」（圖書館），學生立即搶讀一空，甚至到了要預約排隊的地步。

郁如在古典文學造詣上的深厚底蘊，總能精準轉換到奇幻小說的書寫，一段奇幻探險之旅，也是一趟文化尋訪的學習之途，她對文字的駕馭能力，果真是寫作界的箇中翹楚。

創作──希望讀者喜歡閱讀

我記得陳郁如曾說：「創作是希望讀者讀了會高興，喜歡閱讀就好。」《長生石的守護者》不只是讓人讀了愛煞它，同時也提供讀者自我探索的價值。郁如以最受人喜愛的奇幻哏為基底，將歷史文化等知識性的「資訊」，加入情意性的「人性美」，以不說教的方式婉轉的呈現：人間某些殘酷的真實，都會在愛與善意中和解。

謝謝陳郁如藉由這般獨特、意想不到的新穎作品，將自己在人生旅程寶貴豐富的經驗，透過《長生石的守護者》一書，讓我們深刻領略：人性純良的光輝，永遠熠熠閃爍。

●本文推薦書由小麥田出版之《長生石的守護者》。