網路交友能找到真命天子嗎？數位世紀該誠實面對的現實問題

文／克里斯．史特曼（Chris Stedman）

有一次，我到外地去演講時，在 Tinder 上遇到了一個非常有魅力的男人。我根本不知道自己為什麼要上Tinder，因為我只在那個城市多待一天，但我們配對成功了，他長得很帥，而我很無聊，所以我們開始聊天。我當時就跟他說，我只是去那個城市出差，並無意找對象，但是他說沒關係，如果我有興趣的話，他還是想跟我見面聊聊。我跟他說，要看活動結束之後我累不累，因為我在演講之後通常都累得要命，不過我會再跟他確認。

果然，等我演講完，我已經累壞了。我發訊息給他，跟他說抱歉，我沒辦法跟他見面。他試圖說服我，說出來打個招呼就好。我繼續說不了，很抱歉。他不願意接受不能見面的事實，說的話愈來愈難聽。簡短的對話到了最後，他堅持、氣憤、極力強求。最後，他寫說：「我只想知道，這一切有一點點是真的嗎？」

我又開始打字，想跟他說對不起，可是我送不出去，因為他已經封鎖我了。

整個過程只持續了幾分鐘。我不懂他為什麼那麼生氣；我們根本沒聊過幾句話。那天晚上，我一直待在旅館房間裡，幾乎沒走動，咀嚼那句話。我只想知道，這一切有一點點是真的嗎？

這些年來，我跟很多人聊過，尤其是在網路上，而從這些談話中，我感覺大家愈來愈渴望建立真誠、有意義的關係。這表示，如果不小心的話，我們可能會在空白的地方投射真實感。我有過很多次這種經驗。但是不論在Tinder上跟我配對的那個陌生人有什麼感覺，真實都不會一下子就出現。數位時代有時會讓我們覺得一切都可以、也應該立即發生，但是，真實其實是一個過程。

（圖／Unsplash）

剛開始寫這本書時，我會跟別人說，我想要釐清在今天當個「真的」人是什麼意思。不用我提示，這些對話都會自然而然地回到網路上。不管是在咖啡店、戶外酒吧，還是蚊子嗡嗡作響的後院，很多人告訴我他們花了很多時間研究怎麼樣在Instagram上貼出最美的照片，結果卻發現自己無法判斷其中有多少是真正表現自我，又有多少是為了別人。說他們會張貼讓自己顯得比較有趣的事而隱藏其他事。說他們看到朋友把他們跟對方說要保密的事貼在網路上。說他們看別人的留言和按讚，覺得朋友不是完全、真正理解他們。說他們感覺自己永遠連線卻又永遠孤獨。說他們拿自己最低潮的時刻跟別人的精采片段相比。

這些事對我來說都不陌生。我也在線上遇到過這些狀況，不過這不只是發現彼此都有共同的數位習慣而已。聽起來困擾大家的，就是我這一生都在面對的問題，也是多少世代人努力想解決的問題。

是的，這些問題以不同的面貌出現，強度可能也不一樣，但問題根源是一樣的：我們都在摸索，要以何種面貌呈現在眾人面前，以及如何了解自己和他人。社群媒體凸顯了一直存在的精心規劃、裝模作樣和自我編輯。也許現在的生活更加外顯，而在這種生活裡，我們都是業餘者，但是這讓我們更容易發現問題，也可望更容易解決問題。

我一直想到愛因斯坦（Albert Einstein）說過的一句話（我已經感覺有人在翻白眼了）：「我們創造的這個世界，是我們思考的過程。不改變想法，世界就不會改變。」我們使用網路的方式，是我們自己的渴望、需求和興趣的產物。但如果我們誠實地檢視自己的渴望、需求和興趣，就可以改變它。把生活中的數位部分當作不是真的，或沒那麼真實，不能鼓勵我們以能表現自我價值觀的方式在網路上活動。

追根究柢，這種自我提升、更廣泛地尋找意義的想法，可能只是另一種讓自己忙碌的方法——讓我們不斷點擊。我一生都想朝著某個方向努力，成為不斷成長的人。在常春藤盟校擔任牧師，提供學生機會去做跟成就無關的事，去探索存在與變化（being and becoming），而不是完成與炫耀，往往感覺是一件反文化的事。但是，在這些脫離了表現和成就壓力的活動中，學生才能探索許多賦予生命意義的事物。

書名：《數位世紀的真實告白：如何在網路生活尋找意義及歸屬感？一個千禧世代作家探索自我與未知的旅程》作者：克里斯．史特曼（Chris Stedman）出版社：潮浪文化／讀書共和國出版日期：2021年12月28日

在自己與他人之間縮短距離、建立界線的方式；如何公開及私下記錄生活並讓自己被他人看見；永久及短暫地標記生活的方式；找到意義和歸屬的地方——這些才是讓我們成為真實的事。這些才是讓我們的生活有意義的事，是讓我們彼此連結的習慣。不論我們怎麼看待社群媒體，在線上做這些事已經是這個世界的重要一部分了，至少現在是如此。或許我們應該相信，網路可以改變我們。讓它把我們變成業餘者，變成在黑暗中摸索的數位菜鳥。

十幾歲時，有一天，我去社區大學上文學課，我的繼父去學校接我，說他要教我開車。他要我把車子開到我們家附近的一條路上，我害怕開那條路，因為那是全鎮最陡的一條山路，路的最高點有個紅綠燈。我們家規定每個人都要學開手排車，而對剛開始學開車的人來說，就算在平路上，要讓手排車上路就夠難了。要在陡坡上停車再開，後面還跟著一堆車，幾乎是不可能的任務。開到山頂、停紅綠燈時，我哭著跟他說我做不到。我一定會撞到停在後面的車。我會把車撞壞，然後面對怒氣沖沖的陌生人。但是他轉向我，說我可以辦到我不知道自己能達成的事。

正如麥克比在《業餘者》裡寫的：「（心理分析學家）榮格認為，面對並承認最困擾你的事物，是人類非常重要的道德任務。」因此，我想我即將結束在開始的地方，一樣沒有答案，還在努力做我不太擅長的事。就像高中時，我很不擅長但還是堅持跑下去的越野賽，有時終點線和起跑線是一樣的。這一次的探尋，最後並沒有找到答案；而是讓我立志以某種方式立身處世。立志要誠實面對現實，無論是在線上還是線下，並在新的數位生活裡從錯中學。

●本文摘選自潮浪文化《數位世紀的真實告白：如何在網路生活尋找意義及歸屬感?一個千禧世代作家探索自我與未知的旅程》。