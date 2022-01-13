穿越現實與虛擬的疆界！克里斯．史特曼《數位世紀的真實告白》提出新觀點

文／克里斯．史特曼（Chris Stedman）

我們每個人都曾在某個時刻感受到了這一點：那一刻，我們發現自己伸手去拿手機，而不是讓自己單純存在並享受當下。把社群媒體貼文視為會永遠存在的內容，會導致你時時想到你會怎麼記錄現在要做的事。你會優先考慮能不能發布。會因為拍照效果很好，或可以寫成精采的故事，而決定做或不做某事。會根據過去貼文被轉發或按讚的經驗，來決定分享或不分享。甚至會改變你講述事情的方式，看哪種內容適合媒體而凸顯某些部分，淡化其他部分。而且，如果以前貼的較易遭受攻擊或較冒險的內容多次給你惹麻煩，為了避免日後對現在張貼的內容感到不安，你很可能就會決定打安全牌，以後不再貼那種東西，甚至完全避開風險、不露出弱點。

社群媒體也讓我們太容易發布應該保留給自己的想法，至少在想法還不成熟的時候。數位平台鼓勵我們一有想法就立刻分享，而且還是公開分享，不管那些想法是不是才剛萌芽。

幾年前，我每星期會為一家新聞通訊社寫幾篇線上專欄文章。雖然我正在寫的題材還在發展中，有一名通訊社的員工卻老是催我寫快一點。於是，我接受了慫恿，發表了一些正在形成（有些還很不成熟）的想法，結果毫不意外，我現在很後悔在這種情況下寫的一些文章。可是那些意見就在那裡，永遠跟我的名字連在一起。

在社群媒體上，很多人都感受到一種無形的壓力，覺得必須對每個事件發表意見，免得讓人以為我們不在意。就好像我們得不斷證明，我們不僅注意到了，也沒有冷眼旁觀。但是，近來，我變得更喜歡在某些時候保持沉默，傾聽更見多識廣的人的觀點，而不是轉發那些觀點並將自己的想法強加進去。

（圖／Unsplash）

對於尚未塵埃落定的事件很難形成深思熟慮的意見，不過對那些有充分時間思考的事情，我的看法也經常隨著時間過去而改變。遇到這種情況，你會怎麼做？

把剛冒出來的想法以永久的方式來分享時，那些想法最終會影響我們對自己的理解。覺得自己需要為那些不成熟的想法辯解，而不是就讓它們過去，會阻礙我們透過實驗來成長。麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）「科技與自我創新計畫」的創始主任雪莉．特克（Sherry Turkle）在《在一起孤獨》（Alone Together）中寫到，社群媒體「可以在積極的身分認同遊戲中發揮效用」。但是「如果所有的排練都存檔，要進行實驗就沒那麼容易了。」

把貼文會永久留存這一點記在心上時，最後我們往往會打安全牌並取悅眾人。特克說：「最刻意的，莫過於在建立個人檔案或用即時通訊軟體跟人對話時，花費大量心力反覆構思了。」數位通訊鼓勵我們即時編輯，因為我們發布的內容會永久公開，風險很高。然而，這會跟一切都很短暫的感覺互相拉扯。因此，我們會不斷分享生活中的最新動態，多多少少知道那些訊息會永遠存在，又有點認為只是現在會看到而已。

此刻發表的意見，是否會永遠把我們跟這個觀點綁在一起？而這一點可以多多少少算是一件好事嗎？

大家都知道，記憶，甚至是短期記憶，都不可靠。在法庭案件中，現在有更多專家認為，除非可以將目擊者的證詞與可證實其證詞的其他證據結合使用，否則不應該要求目擊證人作證。二〇一三年《美國國家科學院院刊》（National Academy of Sciences）的一項研究指出：「記憶扭曲是人類基本而普遍的現象，不太可能有人能避免。」本來就不可靠的記憶，時間一久甚至會變得更加前後矛盾。西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University's Feinberg School of Medicine）在二〇一二年做的一項研究釐清了這一點。瑪拉．保羅（Marla Paul）在為校訊網站「Northwestern Now」寫的文章中提到這項研究的結果：「每次你想起過去發生的一件事，你的大腦網路就會產生變化，從而改變事件的後續記憶。因此，下次你想起這件事時，你想到的可能不是原始事件，而是你上一次想到的情況。」這樣說來，保留一份即時的備忘錄可以幫助我們加深記憶，並讓我們對事件的了解更接近事件發生當時的情況。

（圖／Unsplash）

但是隨著年齡的增長，我們也可能會用更新、更能欣賞與更謹慎的態度來理解過去的經驗。我們的記憶會隨著我們改變而改變。這是我寫第一本書時沒想到的。跟我的童年和二十五歲之前的事情有關的紀錄，讓我對這些重要事件的理解很難有長進。許多過去的經驗讓我成為現在這個我，像是第一次親吻初戀男友、得知父母離婚了，或者參加救生員訓練後，穿著濕答答的泳衣，屁股上墊著一條毛巾坐在我媽那輛車的副駕駛座上，向她坦承我是酷兒等等。但是在某種程度上，我對這些經歷的看法被永遠凍結了。

●本文摘選自潮浪文化《數位世紀的真實告白：如何在網路生活尋找意義及歸屬感?一個千禧世代作家探索自我與未知的旅程》。