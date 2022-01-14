暢銷作者宋亞樹最新奇情浪漫之作《1／2的女主角》

暢銷美女作家宋亞樹曾為曾為影集《通靈少女》擔任影劇小說文字協力，其文字輕鬆幽默，擅長浪漫愛情題材。 本次新作《1／2的女主角》結合浪漫、喜劇、奇情元素，宛如喜劇版《被偷走的那五年》，喪失三個月記憶的平凡少女如何找回「消失的記憶」，重新找回屬於她的人生呢？（編按）

文／宋亞樹

她伸了個大大的懶腰，盡情舒展身體，大跨步向前，準備走去搭公車。

「樂樂？」一隻手橫在她眼前，擋住她去路。

揚睫一抬，一張好看的男人臉龐跳入她視野──

線條柔和的臉部輪廓、眼尾上揚的大眼睛、濃密得令人髮指的長睫毛、像雲一樣的蓬鬆頭髮。

他的茶色劉海自然地垂落在額前，微微露出兩道修剪乾淨的眉；乾淨的海軍藍襯衫紮在合身的格紋窄版西裝內，搭配寶藍色帶著光澤感的領帶，張揚得很低調，望著她的眼神像在笑。

傅然？

她當然認得傅然，他閃閃發亮，走到哪裡都自帶光芒，除了外貌上的先天優勢，超過一百八十公分的身高與善於穿搭的特點也令他更加引人注目。

不只如此，他還是公司裡的超級菁英，未滿三十歲就爬升到了國際事業部總監的位置，負責海外業務發展，除了優秀的語言能力外，也有很好的交涉技巧。

誰會不認識傅然？只要他主導的會議，大家都搶著端茶送水發資料。

「妳要去哪？」傅然微微彎身，瞇著好看且黑白分明的眼打量她。

現在才早上七點，距離他們約好的時間還有一個小時。

「我？」她不自禁往後退，眼神飄移。

她現在知道為什麼辦公室裡的大家都說傅然的眼睛是桃花眼了。被傅然這麼盯著瞧，實在很難正常呼吸。

「我要去搭公車。」她指著不遠處的公車站，避重就輕地答。總不能說她要去看身心科吧？

傅然挑眉，看了眼腕錶。「妳要自己去展覽館？現在還太早了。而且我們不是約好了嗎？」

林喜樂露出Loading的表情，一臉茫然，可是無論再如何下載，她也找不回遺失的資料。

除了搞不懂要去什麼展覽館之外，更搞不懂為何傅然一副和她很熟的模樣。

「為什麼要去展覽館？」林喜樂眨了眨眼睛，相信她現在看起來一定像個智障。可惡！那個第二人格為何不把每件事都鉅細靡遺地記錄下來？

「我們要去勘查尾牙場地。」傅然盤起雙臂，審慎地打量著她。

這不是他第一次覺得她很奇怪了，最開始的時候，就是三個月前。

「尾牙還早吧？」慘了，難不成現在不光是睡覺會縮時，和人說個幾句話也會時光飛逝嗎？該不會和傅然講完話，她就進入更年期了吧？

林喜樂戰戰兢兢地想著，小心翼翼地問：「而且，為什麼總機要勘查尾牙場地？」

傅然微乎其微地嘆了口氣。「我是福委會主委，妳是委員。」

「福委會？我？」她驚愕地指著自己。

福委會，全名為職工福利委員會，簡單來說，就是公司裡為職工謀福利的單位，負責尾牙、摸彩、說明會、座談會……等等各類大小活動。

除了要為同仁謀福利，為公司省預算，和廠商搏感情，也要考慮到報稅節稅、人情壓力、長官意願、同仁感受……種種雞毛蒜皮的枝微末節。

眾人之事就是麻煩之事，沒支薪，下班時間被吃光光，還會被同事討厭、被主管抱怨，根本是一場災難。

傅然就算了，他天生領導人，當主委一點也不奇怪，而她一個邊緣小總機當什麼福委？

「妳忘記了嗎？」傅然盯著她變了好幾變的表情，腦海裡的念頭也隨著她的臉色轉了好幾轉。

「沒有，我沒有忘記。」根本沒記起來過啊！她嘀嘀咕咕。「到底誰陷害我？」

除了被陷害之外，她真想不出她為何會在福委會裡。一定是這樣，福委會兩年一任，七月遴選，正好在她失去記憶的這三個月裡。

耳力絕佳的傅然全都聽見了。「妳主動向HR主管申請的。」HR是公司裡的人力資源部門，也是她的直屬單位。

「……」什麼？居然是這樣？她尷尬地直衝著傅然笑，覺得自己笑得像個神經病，顏面神經都快失調了。

哈哈，看來這三個月的她真是上進啊！這是一個邁向人生災難組的節奏嗎？

究竟，她該不該向傅然開誠布公，說她完全沒有這三個月的印象呢？

可是，一來她和傅然並不熟，誰知道傅然會有什麼反應，說不定傅然根本不相信她，以為她在胡說八道。

二來，倘若傅然相信她，而她就醫後，萬一得到了什麼驚人的診斷報告，傅然位於公司要職，會不會順勢報告公司，說她不適任，因此資遣她？

不行不行，她現在一窮二白，硬著頭皮也得演下去，福委就福委！

「呵呵，我只是想考考你記不記得而已。」轉超硬，林喜樂笑得更尷尬了。

傅然眸光深沉地注視著她的反常，腦子裡想的卻和她是截然不同的方向。

她現在是誰？又想測試他什麼？

這三個月內，他一直吃著她陰晴不定、反覆無常的虧，簡直像被她耍著玩，有氣沒地方發，僅能見招拆招。

兩人一發不語地盯著對方，各懷心思，氣氛和她臉上的笑容同樣凝滯。

傅然挑了下眉，微微勾唇，緩緩走近她，居高臨下睇著她的神情像隻發現獵物的貓。

「寶貝，妳的每件事我都記得。」傅然俯身凝注她，溫暖的呼息噴薄在她鼻尖，好看的五官瞬間在她眼前放大，近得幾乎能感覺到他的眼睫搧動。

突然調戲良家婦女是哪招?!

林喜樂被他嚇了一大跳，瞬間往後退了好幾步，差點跌倒。

傅然眼明手快扶住她後腰，兩人距離更近，他身上若有似無的木質調古龍水味環抱住她，和她後腰上的手一樣，將她擁得牢實。

後腰……他摸到贅肉了吧？她趕忙站直身體，腰肉和臉頰同時發燙，全身雞皮疙瘩都起來了。

這肉麻得要命的氣氛是怎麼回事？「寶貝」這稱呼又是怎麼回事？

在她的印象裡，傅然並沒有暱稱公司裡哪位女同事「寶貝」的習慣，也沒有任何關於他流連花叢、玩弄女性的傳聞八卦，難道……

「打電話給我。」林喜樂急中生智，決定賭一把。

傅然看著她的眼神像看著賊。

「我忘了有沒有帶手機出門，拜託。」她還假意掏了掏包包。

這什麼小兒科伎倆？她可是先拋出問句，才裝模作樣翻找肩包的，傅然怎會看不出來？但他仍善心大發地拿出手機，撥了通電話給她，試圖想弄清她葫蘆裡在賣什麼藥。

鈴──手機鈴音響起，來電顯示上的「男朋友」讓林喜樂萬念俱灰。

這時候真不知道該不該感謝第二人格和大多數女生一樣，有更改聯絡人暱稱的習慣。

開什麼玩笑?!不過三個月，她居然連男朋友都交了，再來九個月是不是連小孩都生了？而且，為什麼是傅然啊？她可是有暗戀對象的欸！

她再度想撞牆，可惜路邊無牆可撞，只能用盡所有詞彙詛咒第二人格。

「寶貝？」傅然眼裡的探究從來沒有消失過。

好好好，寶貝就寶貝，福委就福委，在幾乎是零的存款面前，尊嚴和清白都不值得一提。林喜樂，快入戲！

「再考考你，今天是我們交往的第幾天？」林喜樂毫無感情的假笑，入戲兼打探情報。她真是絕頂聰明，超佩服自己。

她和傅然雖然在同一間公司上班，但不算十分熟悉。她是總機，身為公司門面，本來就會和各部門的人有所接觸，而她與傅然的交情就是如此表淺，到底是怎麼成為男女朋友的？

「第六十七天。」傅然居然連想都沒想。

菁英就是菁英，這記憶力也太好了吧？林喜樂瞠目結舌地看著他。

「我們為什麼會交往啊？」六十七天？也就是說，第二人格接手她的身體沒多久，馬上就搞定公司裡的黃金單身漢了？這是什麼出神入化的操作啊？

「妳主動的。」傅然聳了聳肩，眼底依舊閃動著她無暇看清的思緒。

到底多愛主動？她又開始在內心咒罵第二人格了。「那你為什麼會答應？」

接連幾個問句，傅然已經知根搭底，看清她在裝模作樣，玩興一起，吊兒郎當地答：「妳把大半個胸部放在我桌上，哭著說妳暗戀我很久了，哪個男人會不答應？」

把大半個胸……

王八蛋！變態！下流！混帳！

林喜樂已經搞不懂她究竟是在罵第二人格還是在罵傅然了。

踢公伯啊，為什麼要對她如此殘酷？她的畢生志願只是當個小透明呀啊啊啊！

想想存摺上那慘不卒睹的四位數，她忍！

「走吧，不是要去勘查場地嗎？」結束了內心的崩潰之後，她端出身為總機最引以為傲的禮貌笑容，直勾勾地盯著傅然微笑，聲音甜美地彷彿能掐出蜜，內心澎湃地彷彿在下戰書。

誰怕誰？

再給她三個月，不，不用三個月，她一定會以最快的速度，解決尾牙，解決福委會！解決第二人格，解決傅然！

為了活下去，為了當回小透明，她要安、全、下、莊！

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《1／2的女主角》。