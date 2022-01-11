《大逃離》告訴你，為什麼人類逃離大一統帝國，才有繁榮與自由！

文／衛城出版編輯部

現代經濟體系誕生的關鍵，始於羅馬帝國的消失不見

綜觀人類歷史數千年，從東方的秦漢帝國到西方的羅馬帝國，大一統帝國堪稱歷史的常態。歐洲、東亞、南亞、中東與北非，大帝國幾乎無所不在。然而，《大逃離》作者席代爾主張，統一其實不利於制度競爭與經濟創新。如果人類過去從未逃離大一統帝國，那很可能就不會出現資本主義與工業革命，今天的我們也無法逃離無知、壓迫、匱乏與疾病。

那場史無前例的「大逃離」，起源於一千多年前的歐洲：曾經統治高達八成歐洲人口的羅馬帝國，滅亡後再也沒有重建。歐洲從此逃離羅馬，逃離大一統帝國的宰制，進入長期競爭的列國體系。

換句話說，羅馬帝國滅亡後的千年分裂，正是歐洲日後在十七、十八世紀得以率先走向現代化的先決條件。如果羅馬帝國沒有滅亡，或者羅馬式大帝國再度重建，那麼今天我們所熟知的現代經濟，以及現代經濟帶來的繁榮與自由，很可能也不會出現。

無法複製的羅馬經驗：從拜占庭到拿破崙的千年帝國「失敗史」

大逃離如何可能？為了回答這個大哉問，本書首先要回顧羅馬帝國崛起的歷史。因為羅馬帝國當初得以稱霸歐洲的條件，正是攸關日後大一統帝國能否重建的關鍵。

羅馬帝國為何崛起？席代爾指出，除了在地理上得天獨厚，羅馬人還打造了一套高度動員的經濟體系，變成了超級戰爭機器，因此稱霸了地中海，並在歐洲打造了史無前例的大帝國。

為何羅馬式大帝國再也沒能重建？羅馬帝國滅亡後的歐洲，如何不斷成功逃離「大一統帝國的野心」？歐洲歷史上有沒有哪次經驗，是大一統帝國差點就要重新出現？好比說，如果拔都沒有下令撤軍，蒙古人是不是就能在歐洲建立媲美羅馬的大帝國？倘若拿破崙成功入侵英國，法蘭西是否就能統一歐洲？

本書接著會分析拜占庭、阿拉伯、查理曼、德意志、蒙古、鄂圖曼、哈布斯堡與拿破崙等八個歐洲歷史上的關鍵時刻，藉由「反事實思考」的假設性思想實驗，逐一從天時、地利與人和等多重方面，檢證這些案例與羅馬帝國的條件差異，找出大一統帝國重建不能的根本原因。

隨著重建大一統帝國的一次次失敗，歐洲逐漸形成了牢不可破的多中心列國體系與權力分立。當權力不再定於一尊，競爭成為新的常態。各國不斷競爭的結果，提高了創新的制度誘因，替日後的地理大發現、工業革命與現代化創造了新的可能與機會。

（圖／Unsplash）

當中國陷入分久必合的陷阱，歐洲憑什麼擺脫統一的魔咒？

同樣重要的問題是：為何只有歐洲逃離了大一統帝國？本書將以全球史的尺度，分析比較東亞、南亞、中東與北非等地的大帝國，特別是對照差異最大的歐洲與中國：前者在羅馬之後再無大一統帝國，反觀後者則從秦漢之後就陷入朝代興替的大一統帝國循環，而且帝國疆域還越來越大、分裂期越來越短。

為什麼大逃離不是出現在中國？為何歐洲與中國在帝國發展上，走上了如此不同的道路？是地理環境的影響，還是人為制度的操作？

從地理流域分布、中央集權的程度、與游牧大草原的鄰近程度、對海外探索的態度，到不同的財政與軍事制度，本書將逐一檢視地理、生態、文化、政治與經濟制度等各個層面，全方位解析中、西方在打造大一統帝國上的經驗異同，以及這些差異如何導致十九世紀「西方崛起、中國衰落」的現代經濟大分流。

席代爾將「經濟繁榮」與「逃離統一」相連，精彩論證「分裂競爭」才是「創新進步」的泉源。《大逃離》因此不僅是一本宏觀比較中、西方千年帝國成敗的大歷史，更是一本攸關人類生存條件的反思之作。

●本文摘選自衛城出版社之新書《大逃離：羅馬帝國滅亡如何開啟現代經濟大分流》。