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鬼滅《遊郭篇》開播必知，墮姬可能患此病—《鬼滅之刃大正時代手冊》

聯合新聞網 / 奇幻基地出版
書名：《鬼滅之刃大正時代手冊：以真實史料全方位解讀《鬼滅》筆下的歷史與文化》 作者：賴魅客 出版社：奇幻基地出版／城邦文化 出版時間：2022年1月06日
書名：《鬼滅之刃大正時代手冊：以真實史料全方位解讀《鬼滅》筆下的歷史與文化》
作者：賴魅客
出版社：奇幻基地出版／城邦文化
出版時間：2022年1月06日

日本超人氣動畫《鬼滅之刃遊郭篇》在2021年12月開播，炭治郎與音柱「宇髓天元」一行人苦戰「上弦之陸」墮姬！

今天要介紹的新書《鬼滅之刃大正時代手冊》含有多篇《遊郭篇》情報，趣味文筆搭配完整真實史料，從大正時代的潮流、歷史事件與文化等多方面出發，以時代、人物、服飾、飲食、居住、眾鬼六大面向深度解析《鬼滅之刃》筆下的歷史與文化。（編按）

文／大正摩登同人會

性病蔓延、無數遊女病死的黑暗面

吉原的花花世界，表面上看起來光鮮亮麗，可是愈是光明美好，背後往往也愈是深沉晦暗。無論遊女如何打扮梳妝、在客人面前虛張聲勢，到頭來，她們仍是被迫必須沒日沒夜和不特定多數男子從事性行為的賣春女子；過去還會把賣身到妓樓當遊女稱作「投身苦界」。吉原可以說是男性的天堂，然則對在那裡工作的女性來說，卻是個沒有半點自由的人間煉獄。

根據《鬼滅之刃》的設定，墮姬和妓夫太郎的母親患有梅毒。在過去性病仍屬不治之症，而事實上當時罹患性病的患者可謂不絕於後。尤其吉原因生活空間狹小、擁擠，造成肺結核等傳染病肆虐，不規律的飲食生活又引起營養不良和過勞等問題，有為數眾多的遊女在二十幾歲年紀輕輕便病死。死後沒人收屍的遊女，就會被埋葬到附近的投入寺。說是埋葬，實際上只是把屍體丟進墓穴便告完事，極為粗暴草率。

像《鬼滅之刃》裡面，鯉夏花魁這種有人贖身的是極少數，絕大多數遊女都是長期被迫出賣肉體，最後就像免洗筷那般遭到丟棄、草率埋葬。

直到賣春防止法於昭和三十三年（一九五八年）四月一日廢除吉原為止，前後不知葬送了多少薄命紅顏。

示意圖（圖／Unsplash）
示意圖（圖／Unsplash）

連鬼都要大吃一驚的超級階級社會

遊女世界有極為嚴格的階級制度。對妓樓來說，遊女是商品，不同商品就要視等級來設定不同售價，而待遇當然也有明顯的差別。遊女間的相互競爭不但可以激勵遊女賣力工作，客人也會受到鼓舞，力圖擺出大排場來追求更高級的遊女，因此階級制度對妓樓來說可謂百利而無一害。

起初遊女只有太夫、格子和端，總共三個階級，後來幾經改變，細分成了下列諸多階級，直至幕末。

◆花魁

◆新造付呼出（必須透過揚屋來指名點台）。最高級的遊女。揚代（售價）一兩一分。

◆呼出。白天遊玩的揚代要價三分錢的高級遊女，故亦稱「晝三」。

◆座敷持。有自用和客用兩種房間的遊女。揚代二分錢。

◆新造：有自己的房間。年輕的新造遊女揚代是一分錢。

◆振袖新造：剛從禿升級的見習遊女，不接客。

◆番頭新造：年紀增長，除役以後，仍留在妓樓負責照顧花魁的女子。

◆禿：跟著花魁見習的六∼十四歲少女。

◆遣手：負責監督遊女和禿，並接待客人的工作人員。

◆茶屋女房：引手茶屋的老闆娘，負責接待遊客、向遊客說明介紹。

◆茶屋下女：引手茶屋的工作人員。

大致來說，客人可以接觸到的遊女，從最頂級的花魁、傾城等擁有專屬房間的高級遊女，再來是年資尚淺的新造，最低級的則是切見世的廉價遊女。極嚴格的階級區分，不禁讓人連想到鬼殺隊的階級組織；鱗瀧等培育者便等同於番頭新造，香奈乎是禿，而在蝶屋工作的三個小女孩則相當於茶屋的下女。

遊女的影子：什麼都要幹的妓夫

在妓樓工作的男子一律稱作「若眾」，其中，負責對外工作的便是「妓夫」，他們最重要的工作就是招攬客人。小見世的妓夫往往必須到街上拉客，最好有本事能硬扯衣袖、把客人拉進店裡還面不改色，否則恐怕難以勝任。

正如《鬼滅之刃》所描述，收取欠款也是妓夫的工作。也不知道是否因為妓夫之間爭奪客人造成衝突不斷的緣故，後來吉原有個叫作「妓夫台」的作法，規定妓夫必須站在這個台子上才能招攬客人。

當妓夫相中哪個客人路過自家見世的時候，會先有個妓夫把妓夫台推到路面上，只要站在台上的妓夫拿住了客人的帽子，後面的妓夫就會抓起繩子，把妓夫台一鼓腦往屋裡拉。帽子已經先上樓了，客人自然也就不得不跟著走進屋去，這種手法實在露骨至極。

把這些骯髒活都包辦下來的妓夫，是吉原不可或缺的人物。象徵吉原光鮮亮麗的花魁墮姬，與象徵黑暗晦澀的妓夫太郎，這兄妹兩人組其實是鬼非人，如此設定實在使人心中一凜。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《鬼滅之刃大正時代手冊》。


鬼滅之刃 奇幻基地 閱讀風向球

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