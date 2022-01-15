罹癌攝影師被告知剩3年　卻意外開啟了「非典型諮詢室」

他，不是心理學者，也不是輔導專家，卻有無數人期盼聽到他的建議！ 幡野廣志甫出道就獲得攝影大獎，幾年內結婚、生子，家庭事業正值高峰時，卻突然罹癌，醫師告知約剩三年的餘命，他隨時面臨著死亡的威脅。 為了讓年幼的孩子留下父親的回憶，他開始在網路上發表親子互動的照片，引起廣大迴響。雖然重病，但他想對大家傳達正面積極的訊息，沒想到意料之外，大家開始詢問他戀愛、學業、疾病、家庭、自我認同、人際關係、未來規畫等等各式各樣人生的煩惱。這個非典型的諮詢室，讓許多人獲得鼓勵或一線指引的光芒，能夠再勇敢前行。（編按）

文／幡野廣志

念書到底是為了什麼？

Q：

我那國中二年級的兒子成績很糟，我非常困擾。

學校考試的所有科目，成績都在平均之下，前幾天考的模擬考分數只有個位數，成績是排行倒數的二○％左右。

我並不是希望他的成績變得非常優異，只是他非常努力要拿到足球推薦進入高中的話，至少也得拿到平均丙以上的成績，這樣下去我覺得只會減少他的選擇。

除了成績以外，他非常健康、開朗又溫柔，我認為自己養育了一個好孩子，但他就是非常討厭念書，從來不曾自己主動想要去念書。

如果勉強他去念書，他本人是否會相當煩躁，而失去了原先的開朗與溫柔？這點我也很擔心。我非常煩惱應該放任他這樣下去，還是應該繼續勉強他念書。 （H 四十歲的女性）

A：

我寫這個人生諮詢的專欄時，經常會在內心想著：「這個怎麼會來問我啦？」但這次我卻沒有任何疑義，直接就開始回答了起來。

由於我是血癌的患者，因此身體從兩年前開始就不好了，腦袋則是一直都很不好。沒有印象以前在學校有好好念過書，當然在補習班也是一樣。

國中的時候，除了英文考試以外，所有科目成績全部都在平均以下，印象中數學也是個位數，而且我並沒有參加高中考試。

雖然我不想像那種皮膚略黑的大叔，談些什麼我年輕時也很受歡迎的，不過我國中的時候就只有英文成績非常好。電影就算沒有字幕也大概能夠理解內容，因為覺得國中的英文課太過無聊，所以還自己想辦法拿到高中的英文課本來自習。

這倒不是什麼中二病，我只是喜歡英文而已。我覺得學習英文能夠拓展世界以及價值觀，非常有趣。

但我現在不怎麼用英文，就算去國外，也盡力用日文去應付，也不曾有過什麼驚險的事情。

簡言之，當時我的英文是甲，其他成績都是戊。日語的成績當然也是很差，現在我也不太會寫漢字，也搞不懂文法什麼的。

但是因為有電腦，所以我現在寫專欄還算順利，還可以在瀕死前出本書。有些人甚至還會叫我老師，但我都快要死了耶。

前情提要寫的有點長了，不過怎麼會來問我念書的事情呢？我說真的。

花粉到處飛揚，越來越有春天的樣子。您兒子這個春天就會升上國三了對吧？恭喜恭喜。

我就老實說了，我感受不到記憶型的念書成績有什麼價值。為了升學而存在的數字，以及為了之後就業用而競爭的這些成績，我認為並不是讀書的本質。

我出了社會以後才發現，學校成績好的人並不等於會做事的人。請想像一下磯野家的長男（注：日本國民漫畫《海螺小姐》中的角色），他不擅長念書，所以在學校或者家裡都會被罵，不是所謂很得要領、腦袋好的那種孩子。

海螺小姐的時代，沒有電腦也沒有智慧型手機，確實需要記憶型的念書。記憶量大就比較優秀，是非常博學多聞的人。但現在有比人類更擅長記憶的電腦，因此我認為創造力遠比記憶力重要得多，換句話說就是思考能力。

如果覺得我這是在批評的話，實在很抱歉，但我實在不喜歡《うんこ漢字ドリル》（注：學齡兒童的漢字教科書）中的內容，為了記住漢字，就使用便便的形狀來記憶。漢字再怎麼說也只是構成文章的要素，不管記住了多少漢字，文章都變成大便實在沒有意義。

當然日語的成績可能會因為念了這本書變好，但是出了社會以後，文章的創造力遠比認得漢字更加重要。寫那種滿篇便便文字的信件或LINE的訊息根本交不到女朋友，多去接觸詩或藝文類會比較好。

英文也是一樣。不管記得了多少單字或者文法，最重要的還是要用英文說些什麼。不管發音或者文法有多麼完美如同母語者，說一些大便一樣的東西就沒有意義了。

我認為念書是為了讓人生更加豐富。雖然我沒辦法念好學校的書，但我喜歡攝影，所以念了很多攝影的東西。無論是誰，只要是喜歡的東西就能夠學習，如果能感受到自己進步就更不在話下。喜歡料理的人就去學料理、喜歡遊戲的人就去學遊戲、喜歡音樂的人就去學習音樂吧。

當然我並不是輕視那些喜歡念教科書的人。喜歡數學、喜歡歷史、喜歡英文都是很棒的。我也覺得念書以後升學，的確是能夠增加人生選項。

所以我認為，越是那些還沒有找出自己喜歡什麼事情的人，更應該好好念學校的書。

你的兒子是個喜歡足球、開朗又溫柔的孩子，這樣不是很好嗎？我不認為勉強他做不喜歡的事情，給他壓力是正確做法。如果希望他拿到足球推薦名額，我想也只能教他讀書的樂趣吧。

說起來，念書是很快樂的。能夠了解自己原先不明白的事情，會非常開心。我想，身為孩子的時候很討厭念書，長大以後卻很想念書的人應該不少吧？

原本應該開開心心的念書，是不是因為大人搞那些相對評價、成績、考試平均什麼的才變得很無聊呢？就算是大人，如果喜歡的興趣被人用相對評價來打分數，若是分數高的人也就罷了，我想分數低的人應該會變成討厭這件事情吧？個人認為在養育孩子這方面，也一定是因為國家會靠成績評斷人，無意間對少子化的進展推了一把。

我認為對妳的孩子來說，比起學校成績，妳一句「我認為自己養育了一個好孩子」才是他一輩子的寶物。

我能明白妳在考量一年後高中考試的心情，但我認為思考二十年後兒子要做什麼來生活也是很重要的。

●本文摘自圓神出版之《為什麼大家都來問我？只因受苦的人想得更透徹》。