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從溺水到享受沉潛！邵雨薇出版新書：想分享偶爾的沉靜與瘋狂

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／重版文化　提供）
（圖／重版文化　提供）

影視演員邵雨薇，於2010年代言電玩「夢夢ONLINE」出道，並以電視劇《1989一念間》擔綱女主爆紅，至今在螢光幕前歷時近12年，於去年12月出版了第一本屬於自己的文字創作《致，一直過於努力的妳》，期待讀者們能藉由她細膩的文字，重新認識不一樣的她，也從這認真女孩的隻字片語、日常點滴，療癒了我們的心。（編按）

文／邵雨薇

很驚訝嗎？我很驚訝！

連一台電腦都沒有的我，居然出書了！

想像一下。

大半夜，我拿著手機像是打日記給你們看，半躺在床上，眼下還掛著蒸氣眼罩。原本肚子有點餓，但決定躺下睡覺的我，正因為突然有好多想法跑出來，所以起身下載一個手機版word打下這些話。

「為什麼要寫書？」這個問題我想了一陣子，畢竟我的目標是在軋兩部戲中間同時完成這本書，實在令人有些頭痛。我真的能在期限內完成嗎⋯⋯好想放棄，又忍不住繼續⋯⋯

會讓我繼續下去的原因，我想，就是因為我很「搞威」，很想分享我偶爾的沉靜與瘋狂。

OK，讓我突然從床上彈起來的想法是什麼呢？

是「水」。

我們的開始就是被羊水包圍，安穩的存在。

出生以後，首次脫離了安全感，來到了一個我們完全沒想到的世界。

還是嬰孩的我們，被丟進泳池中，像是反射般的自在，能夠用身體記憶游泳。若是這樣，那我為什麼30歲這年才學會呢？

因為我們經過了環境的洗禮，只要溺水過一次，那種快要不能呼吸的感覺，就會記得一輩子。

而那個童年記憶，導致我忘了深埋在潛意識、與生俱來的安全感。

書名：《致，一直過於努力的妳》作者：邵雨薇出版社：重版文化出版時間：2021年12月13日
書名：《致，一直過於努力的妳》
作者：邵雨薇
出版社：重版文化
出版時間：2021年12月13日

導致這些年，我逃避了水。

別說游泳，我連海邊都不太敢去，更別想潛水。

這樣的感受拿來套在生活、情感、事業，甚至是認識自己上，都能成立。

這就是我想寫的主題，把曾經溺水，到學游泳，到被人綁著鉛塊丟入潛水池，再到享受安靜的水壓回歸到母體的安全感，這樣的人生歷程，分享給你們。

「你不會是永遠的菜鳥。」我們都一樣:)

希望你們能跟和我一同感受這個，從害怕到享受徜徉的過程。也希望你們，會喜歡我的第一本書。

●本文摘自重版文化於2021年12月23日上市新書《致，一直過於努力的妳》作者序


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