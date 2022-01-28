詐騙無處不在！關於你可能不知道的金融服務業

文／李奧．高夫（Leo Gough）

很不幸地，這都是真的

在電子收銀機出現前，我和朋友去酒吧時，常會做以下嘗試：每次我們先買好一輪酒，就把總價記錄下來，然後看看下一輪的價格是否有不一樣。常常會出現就算每個人在這一輪買的酒都和上一輪一樣，但兩輪的價格還是很可能出現差異。這到底是怎麼一回事？我們該把這種算錯錢的事怪在誰的頭上？或許這是因為酒吧員工的數學不好，因此應該怪政府吧，怎麼可以讓那些計算能力不佳的人從學校畢業？或許是因為這間酒吧的員工人數不足吧，所以酒保嚴重過勞才導致他犯了錯，如果是這樣的話，那應該要怪這間店的老闆實在太苛刻了。我們甚至還可以把責任歸在那些總是深夜時段喝得醉醺醺的顧客們。然而，我們不妨大膽地提出另一種可能性：或許，這是因為酒吧員工故意多收了某幾輪的酒水錢，然後把差額放進自己的口袋。有些比較老派的人，應該會說這根本就是小偷的行為。

近幾年，由於各種醜聞而遭受抨擊的金融服務業，也發生類似上述酒吧情節的現象。在2008年金融危機過後，這種現象變得尤其明顯。自1980年代以來，全球的金融服務業開始大舉擴張，各地陷入消費資本主義浪潮，導致大批訓練不足的員工經常不當銷售這些投資產品，甚至根本不知道自己賣的是什麼東西。在法規鬆綁的前提下，許多原本意興闌珊的金融機構在進入新時代後，為求生存只能開始加入激烈競爭行列。此外，向來貪婪的消費者似乎變得更加貪婪了。從某種角度來說，社會大眾是「活該」在2008年遭遇金融危機，因為大家一看到放寬信貸就想占便宜，之後又不把那些「有能力預防這些危機卻沒做到」的政客趕下臺。

雖然本書會提到各種金融業的缺失，但這並非本書重點。本書重點在於完整描述由個人所犯下的金融詐欺案，而且規模大到讓前述的酒吧之類比，顯得像是童話故事。當然酒吧員工多收錢，等於是從你和他的雇主那裡偷竊，但他能放進口袋裡的金額，只會是你付出的錢與實際金額間的差額。可在金融服務業中的「偷」，就不是這樣了，那些詐欺犯放進口袋裡的錢可是遠比差額還要大到數倍之多，而且有時下手偷竊的並非食物鏈最底層的員工，能偷到最多錢的通常都是大老闆。

舉例來說，身為那斯達克證交所（NASDAQ）1前主席的伯納德．馬多夫（Bernard Madoff）過去以從事慈善事業聞名，許多人更欽佩他能在經營自家的股票證券公司時取得長期成功，但他在2009年因詐騙客戶650億美元而遭定罪。同一年，美國監管機構起訴了富商艾倫．史丹佛（AllenStanford），罪名是涉嫌利用自家公司史丹佛國際銀行（Stanford International Bank）詐騙客戶80億美元，他也因此失去加勒比島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）所授予的爵位。2006年，安隆公司（Enron）執行長肯尼斯．雷伊（Kenneth Lay）因19項詐欺罪名被定罪，其中包括做假帳與內線交易。安隆公司的公司債投資人，對於該公司在破產四天前依然擁有AAA信用評級而感到怒火中燒。義大利的帕瑪拉特食品集團（Parmalat）在2003年倒閉時負債200億，公司創始人是熱愛藝術的百萬富翁卡利斯托．坦齊（Calisto Tanzi），如今因為侵占財產和做假帳在獄中服刑。2002年，美國世界通訊電信公司（WorldCom）申請破產，據估計投資人因此賠掉1000億美元；公司執行長伯納德．艾博斯（Bernard Ebbers）因證券詐欺與做假帳，正在服刑期25年的有期徒刑。

儘管媒體每次都會在新的詐騙醜聞出現時，用震驚態度進行報導，但金融騙局其實算不上罕見，甚至可說發生頻率非常頻繁。

懂得防範與自保 投資人的記性，向來很差。 —羅曼．阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），俄羅斯億萬富翁

在大型詐騙案中，受害的投資人鮮少能夠把錢全額拿回來。事實上，他們通常連一毛錢也拿不回來。我撰寫這本書的初衷，主要是給那些想避免受騙的投資人一些提醒，但其實對投資不感興趣的人，也一樣可從這本書受益。正如稍後會在書中提到的，詐欺和其他金融相關的不當行為，其實會嚴重影響到整個經濟體。這裡所說的經濟體不單指一個國家，而是全世界。舉例來說，我在撰寫本書的這一年，民眾想在英國申請房貸是很困難的一件事；不過數年前，申請房貸簡直是易如反掌。這種難度變化的主要原因，就在於2007年美國暴增的次級房貸中，許多詐騙案嚴重波及到英國的一般大眾。更不要說希臘曾經全國都陷入一場悲慘困境之中，而部分原因正是希臘政府長期做假帳所導致。

書名：《金融騙局》。作者：李奧．高夫（Leo Gough）出版社：今周刊出版社出版時間：2021年12月16日

遺憾的是，政治人物通常不會因為詐欺去坐牢。在西方民主社會中，詐欺所導致的最糟狀況就是政治人物落選。正如2010年奧斯卡最佳紀錄片《黑金風暴》（Inside Job）所描述的情節，金融業內的不當行為，很可能是系統性的，而這些行為就像黴菌一樣不斷蔓延生長，遍及政府當局、行政部門、監管機構、董事會、銀行、企業，甚至連學術界也不能倖免。該片最引人注目的其中一個面向，在於這是首次以影片呈現出某些資深的學院派經濟學家（他們可輕鬆地在美國的大學、企業董事會與政府部門間遊走），如何在發生金融超載（financial excess）2時，為這種現象提供偽造的學術辯護。該紀錄片也讓我們看到，這些經濟學家其實服從於投資銀行與投資公司，正是透過金融超載賺進最多錢的組織。這些學者其實心裡都很清楚，他們早該站出來制止金融危機發生，但他們沒有那麼做，反而是在明知情勢會以一場災難收場的狀況下，為這場魯莽的混戰背書。先別急著猜測《黑金風暴》的製作團隊大概是一群頭腦不清楚的政治極端分子，事實上該片導演查理斯．佛格森（Charles Ferguson）是麻省理工學院的政治學博士，他曾創辦一間軟體公司，之後以1.3億美元賣給微軟。他曾說：「我完全不認為自己是個反資本主義者或反商人士。不過，我的確反對大規模犯罪。所以，如果你認為反對大型詐騙就代表我是左派的話，那請便。」可見佛格森不是那種激進的無政府主義者！

各位不會在本書找到如何解決這些大型社會政治問題的解答，但你卻可以在本書中知道這些頭號詐欺犯—那些真正被關進牢裡的人—如何利用各種機會進行大規模詐騙。你也會學到可以用哪些方式發現詐騙，在還來得及的時候，遠離騙局。

本書將分成四部，全書共12章。第一部介紹過去數十年間曾發生的大型詐騙案，藉此引領大家進一步瞭解特定詐騙方法在不同的政經環境中，會以何種方式運行。第二部則會更詳細地描述某些詐騙案件的運作機制。第三部則深入描繪投資人與金融企業，在什麼樣的狀況下會變得容易受騙。第四部則將焦點放在我們這些平凡的投資散戶，能用哪些方式保護自己，不受詐欺犯的危害。

●本文摘自今周刊出版社出版之《金融騙局》。