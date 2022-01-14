北投濃濃的歷史感不只來自美食，還有這些回憶！

文／謝金河

爬坡時，我習慣走在北投公園北側的步道上；歸去時，則是循著另一側步道輕鬆走下山。步道旁有著潺潺流水聲，綠樹蓊鬱成蔭。遠眺北投公園內的公共湯屋與圖書館，近瞰路旁古色古香的瀧乃湯浴室，仰望一旁雄偉氣派的加賀屋，真是一幅絕美的圖畫。

隨性穿梭在北投老街的小巷中，恣意漫遊在北投公園旁的步道上，這種日本街坊的氛圍令人神往。只要你願意慢慢走，就可以跟北投美景展開詩情畫意的對話。

很多人會進入北投公園尋幽訪勝，卻只有少數人知道要停下腳步，細細品味鄭愁予的詩作《北投谷》：

月遺落遍地的影子， 雲以纖手拾了去， 夜是濃濃的，溫溫的，像蓬鬆的髮。 銀河在這裡曳下了瀑布， 撒得滿山零碎的星子， 北投，像生了綠苔的酒葫蘆， 這小小的醉谷呀，太陽永不升起來。

附近的溪流中有一座小瀑布，往前走個幾步，就是孕育北投石的地方，這裡像是一片布滿綠苔的翠谷。

我喜歡細細品嘗北投的恬靜優美，不但景色宜人，也帶有濃濃的歷史感。

車站的返鄉計畫

推廣觀光時必須回溯歷史，才能找到說故事的養分；就像很多人喜歡去日本京都，那裡就是有故事的場景。台灣各地也有許多迷人的故事，例如台南，就是個充滿歷史的城市，可惜我們的說故事能力有待加強。

目前位於新北投捷運站旁七星公園內的老北投車站，就是一座歷史感十足的建築，它為新北投觀光增添了不少故事題材。

一九一六年四月一日，日本人興建的新北投線鐵道正式通車，啟用了這座「新北投停車場」。車站建築本體以台灣紅檜木為主要建材，而車站與軌道呈「T」字型垂直交錯，更是顯得十分獨特。

一九八八年七月，隨著台北捷運的興建，新北投線停駛，這座老舊建築面臨遷移的命運。後來，台北市政府以象徵性的一元價格，將新北投車站賣給彰化八卦山的台灣民俗村，開啟了它顛沛流離的命運。

多年過後，北投地方人士開始多方奔走，期盼這座老車站回娘家；而台灣民俗村經營不善，產權遭到法拍，更使得車站返鄉牽涉多方角力，事情變得錯綜複雜。後來雖然解決了這些問題，文資團體卻又對返鄉後的選址存有不同看法，返鄉計畫一度陷入僵局。

幸好僵局終能化解，二○一七年四月一日，就在一百零一年前新北投車站啟用的同一天，這座百年老建築終於以全新面貌登場亮相，且在隔年五月被台北市政府指定為歷史建築。

北投是個具有濃濃歷史感的好地方，熙來攘往的遊客除了浸泡在舒服的溫泉裡，還能沉浸在醉人的故事中，此等美事值得政府與民間共同大力推廣。

吃的不是美食，是回憶

除了美景、溫泉與歷史，北投還有不少平民美食，其中有一家店是郭台銘先生的最愛。

書名：《老謝的台灣紀行》作者：今周刊出版社出版社：謝金河出版時間：2021年11月25日

某個周日，郭董帶著家人來到北投的金春發牛肉店，恰好被一名股市達人發現，瞬間成了當天最受矚目的新聞。

猶記上個世紀九○年代，郭董到深圳龍華建廠初期，都在員工餐廳跟著大家吃飯，連辦公桌也只是一片用磚塊疊起的簡單木板，完全看不出大老闆的氣派。現在郭董已成富豪，甚至曾為台灣首富，喜好平民美食的習慣卻未改變，這也顯露出他的隨性面。

我自己在北投住了十幾年，最常光顧的小吃店就是金春發，算是忠誠的老饕。一九九七年《今周刊》創刊後不久，我也請記者去採訪創立金春發的阿嬤。二十年來，只要到了北投，我都會到金春發點一份牛腩、一盤空心菜或白菜，搭配一碗飯，喝一碗牛肉清湯，享受平凡人間的絕頂美味。

北投金春發不僅是郭董的最愛，也博得許多企業大老闆青睞。有一回到了金春發，發現牛腩已賣完，原來是尹衍樑先生騎了重型機車來打包。我吃過所有的金春發店面，包括圓環附近的天水路老店、承德路與內湖等分店，還是覺得北投金春發最合我的口味。

或許，這是一種習慣的滋味，吃進去的盡是回憶……。

●本文摘自今周刊出版社出版之《老謝的台灣紀行》。