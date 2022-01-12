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股價是心理戰，線圖是反映人心的明鏡

聯合新聞網 / 今周刊出版社
書名：《63張圖，教你漲跌都能賺》 作者：相場師郎 出版社：今周刊出版社 出版時間：2021年11月25日
書名：《63張圖，教你漲跌都能賺》
作者：相場師郎
出版社：今周刊出版社
出版時間：2021年11月25日

文／相場師郎

是什麼因素帶動著股價呢？如同前文提到，是「人心」，也就是投資人的心理狀態，諸如期待和希望、恐懼和不安等情緒。

容我再次強調，鳥貴族和松屋百貨的股價之所以在暫時歇業後仍反轉上揚，全是因為人們的期待感，認為「疫情趨緩後就會重新開業」。

在這份模糊的期待下，越來越多人認為「現在股價很划算，不買就虧大了」。這就是為什麼即使公司業績極差，股價卻依然上漲。股價稍微上漲後，有賺頭的投資人會認為「既然已經漲了，就先賣掉吧」，於是賣出股票，獲利了結。

因此，原本逐漸上揚的股價就會稍微下跌。這種時候，有些股票會因為這波賣壓而引來更多賣壓，使得股價繼續下跌。

投資的真相③：

帶動股價的因素只有「投資人的買賣行為」

股價為什麼會變化？新冠疫情再次為我們解答了這道大哉問，那就是新冠疫情帶來的第三個投資真相：帶動股價的唯一關鍵，就是投資人的交易行為。

無論公司業績多差，只要有人買它的股票，股價就會上漲；反之，無論公司業績多好，只要想賣股票的人增加，股價就會下跌。這是最簡單明確的真相。

正因為股價來到高點，才有可能發生暴跌。假如人從1 公尺高的地方跳下，那麼下墜的幅度並沒什麼大不了。但如果從標高100 公尺，甚至1000 公尺的地方一躍而下，則下墜的過程就會變得既激烈又快速。暴跌／暴漲的股價，其下滑／上揚的氣勢越強勁，線圖上的買賣訊號就越清楚易讀。所以我才會說，暴漲、暴跌是最棒的獲利時機。

●本文摘自今周刊出版社出版之《63張圖，教你漲跌都能賺》


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