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翻轉過勞文化，從改變觀念開始：不是每件事一定要這麼累

聯合新聞網 / 天下文化
（圖／Unsplash）
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現代生活的複雜度讓人們慣於將事情分成兩類：一類是「困難而重要」，另一類是「簡單而瑣碎」。我們很容易反射性地放棄重要但沉重的工作，去做那些簡單但沒有意義的工作。其實我們還有第三種選擇。

暢銷書《少，但是更好》作者葛瑞格．麥基昂新作《努力，但不費力》，教你用對策略，把複雜的事變簡單，把困難的事變輕鬆，翻轉過勞文化，想成功不需要耗盡力氣。（編按）

文／葛瑞格．麥基昂 Greg McKeown

讓我來說說派屈克．麥金尼斯（Patrick McGinnis）的故事。

該做的事他全做足了，人生勝利組的條件全部達標：喬治城大學（Georgetown University）畢業，哈佛商學院深造，進入頂尖金融與保險公司擔任要職。

他每天超時工作，每週工時長達80小時，即使假日和休假也在忙工作的事。老闆還沒走，他絕不會先下班，有時候你會覺得他從來沒離開過辦公室。

他頻繁出差，已成為達美航空最高等級的飛行常客，級數高得連名稱都沒有。他在正職以外，又橫跨三大洲兼任四家公司的董事。有一次，他抱病開董事會，會議上去洗手間吐了三次，回到會議室的時候，同事說他臉色慘白，但他還是硬撐下去。

他從小就被教導，一生之計在於勤，這種想法來自新英格蘭人的傳統觀念：從工作倫理就可以看出一個人的品格。而一向表現超前的他，把這個觀念發揮到極致，他不只認為不眠不休地工作會使人成功，他以為這種表現本身就代表成功──不需要加班到很晚的人，其職務肯定無足輕重。

他以為那些沒日沒夜工作的日子到頭來會有回報。直到某天，他一覺醒來，發現公司破產了。那年是2008年，他任職的公司是美國國際集團（AIG）。他手上的股票跌了97%。那些在辦公室裡熬的夜，那些飛往歐洲、南美和中國的紅眼航班，那些錯過的生日和慶祝聚會，竟全是徒勞。

金融海嘯爆發後的幾個月裡，麥金尼斯完全沒辦法下床，夜裡開始盜汗，視力變得模糊不清，內心也如墮五里霧中。那幾個月，他始終看不清周遭的事物，跌跌撞撞，迷失了方向。

他因為壓力太大而病倒了，醫生幫他做了一些檢查。他感覺自己就像喬治．歐威爾（George Orwell）筆下《動物農莊》（Animal Farm）裡那頭下場悲慘的馱馬「拳擊手」，拳擊手是農莊裡最賣力的動物，不管碰到什麼難題、遭遇什麼挫折，牠的回應一概是「我會更努力」，結果就一直努力到過勞倒下，然後被送進屠馬場。

看完醫生搭計程車回家的路上，他這麼告訴自己：「這次如果大難不死，我一定要做出改變。」套用麥金尼斯自己的說法，他在心中「跟上帝討價還價」。

麥金尼斯說：「我解決所有問題的方式，就是花更多時間、再努力一點。」但突然之間，他發現，「再努力一點的邊際報酬竟然是負的。」

那麼，他該怎麼做呢？有三個選擇：一是繼續努力工作，但下場很有可能是過勞死；二是降低目標，放棄理想；三是以輕鬆一點的方式來達到一心嚮往的成就。

他選擇第三種方式。

書名：《努力，但不費力》 作者：葛瑞格．麥基昂 Greg McKeown出版社：天下文化 出版日期：2021年12月29日
書名：《努力，但不費力》
作者：葛瑞格．麥基昂 Greg McKeown
出版社：天下文化
出版日期：2021年12月29日

他辭去AIG的全職工作，但以顧問身分繼續留在公司。他不再一星期工作80小時，而是每天五點下班，週末假日也不再發電子郵件。

他不再把睡覺當成必要之惡，並開始散步、慢跑和注意飲食。他瘦了11公斤，開始懂得享受生活，甚至重新愛上工作。

差不多在這時候，他受朋友啟發，開始投資新創公司。投入的錢不多，這裡一點、那裡一點，卻因此開啟了他這方面的興趣。

他投資了幾家公司，投資組合的報酬率達到25倍。即使碰到經濟不景氣，他也不擔心自己的財務狀況，因為他不再只有單一的收入來源。

他賺的錢比以前多，投入工作的時間卻只有以前的一半，而且工作內容帶給他更大的滿足感，又比較不影響私人生活。他說：「甚至不覺得是在工作。」

經此一役，他學到了教訓：當你已經沒辦法再多努力一點，就是時候另覓出路了。

各位讀者，你呢？你是否曾有過以下這些感覺：

‧ 你已經加快腳步，目標卻始終遙不可及？

‧ 你想做出更大的貢獻，卻已經沒有精力？

‧ 你感到筋疲力竭，快要不行了？

‧ 為什麼每件事做起來都比原本的預期費力得多？

以上如果有任何一項答「是」，或者以上皆是，這本書就是為你而寫的。

有這些感覺的人通常都很專注、自律，對工作全心投入，積極進取。只不過，他們真的累壞了。

●本文摘選自天下文化出版之《努力，但不費力》，未經同意禁止轉載。


尼斯 過勞死 天下文化 閱讀風向球

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