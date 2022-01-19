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新銳創意大補帖！《書上設計展2021》畢製為臺灣注入設計熱血

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
書名：《書上設計展2021》 編輯：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年月日
書名：《書上設計展2021》
編輯：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2022年月日

文／尼普利編輯室

設計人，你好嗎？邁向一年之初，準備好自己了嗎？身處未知的世事，不免茫然，但越渾沌要越冷靜，找尋現狀的出口，每個轉機的開端，都貌似危機。英國前首相邱吉爾曾說：「Never let a good crisis go to waste」，善用每一個當下，沒有不可能。因著疫情，生態已然改變，不論在面對畢業設計或設計未來，都需要別與以往的思維與做法。如果你正在畢製（為「畢業製作」的簡稱）裡左右為難、在設計中進退維谷，《書上設計展2021》解封你閉塞的思緒。

〈水造佛經－普門品〉以水滴出整本普門品，重新詮釋過往的抄經行為。 設計團隊－國立台灣藝術大學 視覺傳達設計系：楊順志（圖／尼普利　提供）
〈水造佛經－普門品〉以水滴出整本普門品，重新詮釋過往的抄經行為。 設計團隊－國立台灣藝術大學 視覺傳達設計系：楊順志（圖／尼普利　提供）

「畢業設計」，設計人「長大人」的必經之路，是扎扎實實養成一個設計人的姿態、與成為設計師的過程。來到第六集的《書上設計展2021》，除了金點新秀、紅點設計大獎、放視大賞……佳作，後浪賞「設計發浪 Designsurfing」的觀點；還進一步邀集五個各界代表，從創作、跨界、動態、品牌、募資等角度，擴大選集的視角，深入淺出遊走在作品的台前幕後，映照出自己的現在與未來。畢業製作，作為階段的代表作，下一階段的敲門磚，你想為自己啟動什麼樣的未來？

〈RHITA永續循環易裝拆行李箱設計〉壞哪，就換哪！〉是一款以永續目標而設計的行李箱。 設計團隊－台南應用科技大學 商品設計系：楊鎮嘉、潘俊宇、鄭芸（圖／尼普利　提供）
〈RHITA永續循環易裝拆行李箱設計〉壞哪，就換哪！〉是一款以永續目標而設計的行李箱。 設計團隊－台南應用科技大學 商品設計系：楊鎮嘉、潘俊宇、鄭芸（圖／尼普利　提供）

〈田中未來學〉以彰化田中國小小朋友為核心，設計一套循環式地方美感教育系統。 設計團隊－嶺東科技大學 視覺傳達設計學系：嚴子崴、李栢勳、李宥融、陳凱育、翁雅筠（圖／尼普利　提供）
〈田中未來學〉以彰化田中國小小朋友為核心，設計一套循環式地方美感教育系統。 設計團隊－嶺東科技大學 視覺傳達設計學系：嚴子崴、李栢勳、李宥融、陳凱育、翁雅筠（圖／尼普利　提供）

為搭建起學校與業界的橋樑，讓學習跳脫不著邊際的理論、與現實無縫接軌，《書上設計展2021》的主題報導，探究到進入職場前的熱身賽－「實習」，藉由不同角色立場，從國內外實習大揭密、來自企業的心底話、乃至前實習生與老闆的對談，快速將這模擬設計人生的過程走上一輪。你可能會在實習裡印證對設計的熱情、也或許成了你跟設計的告別式，實習就是一趟在實境中演練、發現、成長，然後也許弄假成真；踏入真實業界之前，看看前人的分享，增添對未知的掌握度，先替自己的心打上疫苗。

主題報導：模擬設計人生──實習，圖為「格式設計展策」前實習生鄒昀達vs.老闆王耀邦的對談（圖／尼普利　提供）
主題報導：模擬設計人生──實習，圖為「格式設計展策」前實習生鄒昀達vs.老闆王耀邦的對談（圖／尼普利　提供）

找靈光的人快看過來，這裡有設計現場全開箱，帶你超展開畢業製作，同時集結了新銳創意的大補帖；一本準設計師到設計師的養成年鑑，從設計人的點線面人生裡，成為一個像樣的設計師。如果面對即將真槍實彈的設計戰場有所疑惑，先來看看「尼普利」跟「設計發浪」聯手企劃的《書上設計展2021》吧！在「海流設計」與「楊士慶」設計師共同操刀視覺的年度台灣畢業設計年鑑裡，用「畢製」啟動「必至」的設計未來，解盲你的設計人生。想讀設計的你、為設計燒腦的你、找設計潮流與人才的你，千萬不能錯過！

●本文推薦書由尼普利出版於2022年1月15日上市新書《書上設計展2021》，欲了解更多出版資訊，可至下方粉絲專頁查詢。


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