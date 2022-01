新銳創意大補帖！《書上設計展2021》畢製為臺灣注入設計熱血

文/尼普利編輯室

設計人,你好嗎?邁向一年之初,準備好自己了嗎?身處未知的世事,不免茫然,但越渾沌要越冷靜,找尋現狀的出口,每個轉機的開端,都貌似危機。英國前首相邱吉爾曾說:「Never let a good crisis go to waste」,善用每一個當下,沒有不可能。因著疫情,生態已然改變,不論在面對畢業設計或設計未來,都需要別與以往的思維與做法。如果你正在畢製(為「畢業製作」的簡稱)裡左右為難、在設計中進退維谷,《書上設計展2021》解封你閉塞的思緒。

〈水造佛經-普門品〉以水滴出整本普門品,重新詮釋過往的抄經行為。 設計團隊-國立台灣藝術大學 視覺傳達設計系:楊順志(圖/尼普利 提供)

「畢業設計」,設計人「長大人」的必經之路,是扎扎實實養成一個設計人的姿態、與成為設計師的過程。來到第六集的《書上設計展2021》,除了金點新秀、紅點設計大獎、放視大賞……佳作,後浪賞「設計發浪 Designsurfing」的觀點;還進一步邀集五個各界代表,從創作、跨界、動態、品牌、募資等角度,擴大選集的視角,深入淺出遊走在作品的台前幕後,映照出自己的現在與未來。畢業製作,作為階段的代表作,下一階段的敲門磚,你想為自己啟動什麼樣的未來?

〈RHITA永續循環易裝拆行李箱設計〉壞哪,就換哪!〉是一款以永續目標而設計的行李箱。 設計團隊-台南應用科技大學 商品設計系:楊鎮嘉、潘俊宇、鄭芸(圖/尼普利 提供)

〈田中未來學〉以彰化田中國小小朋友為核心,設計一套循環式地方美感教育系統。 設計團隊-嶺東科技大學 視覺傳達設計學系:嚴子崴、李栢勳、李宥融、陳凱育、翁雅筠(圖/尼普利 提供)

為搭建起學校與業界的橋樑,讓學習跳脫不著邊際的理論、與現實無縫接軌,《書上設計展2021》的主題報導,探究到進入職場前的熱身賽-「實習」,藉由不同角色立場,從國內外實習大揭密、來自企業的心底話、乃至前實習生與老闆的對談,快速將這模擬設計人生的過程走上一輪。你可能會在實習裡印證對設計的熱情、也或許成了你跟設計的告別式,實習就是一趟在實境中演練、發現、成長,然後也許弄假成真;踏入真實業界之前,看看前人的分享,增添對未知的掌握度,先替自己的心打上疫苗。

主題報導:模擬設計人生──實習,圖為「格式設計展策」前實習生鄒昀達vs.老闆王耀邦的對談(圖/尼普利 提供)

找靈光的人快看過來,這裡有設計現場全開箱,帶你超展開畢業製作,同時集結了新銳創意的大補帖;一本準設計師到設計師的養成年鑑,從設計人的點線面人生裡,成為一個像樣的設計師。如果面對即將真槍實彈的設計戰場有所疑惑,先來看看「尼普利」跟「設計發浪」聯手企劃的《書上設計展2021》吧!在「海流設計」與「楊士慶」設計師共同操刀視覺的年度台灣畢業設計年鑑裡,用「畢製」啟動「必至」的設計未來,解盲你的設計人生。想讀設計的你、為設計燒腦的你、找設計潮流與人才的你,千萬不能錯過!

