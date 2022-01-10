原來夫妻臉是這樣來的！讓人潛移默化的「變色龍效應」

韓國大型網路書店獲得讀者9.4分的高評價，並且強勢攻入韓國yes24家庭生活類書籍前20名！ 《每天來點心理學，揭開隱祕的人性關鍵字》一本適用所有人類的人性說明書，先了解人類的本能反應，才能重新設定你的人生。（編按）

文／李東龜（이동귀）

「喜歡會越來越相似，相似會越來越喜歡」

——變色龍效應 Chameleon Effect

俗話說「夫妻有夫妻臉」，這是真的嗎？常常相處在一起，感情要好的夫妻、朋友會越來越像，這與其說是臉長得像，不如說是彼此的言行舉止好像越來越相似了。據說，如果結了婚，和喜歡的人長時間相處，就會互相模仿對方的表情；因此兩個人在重複使用相同臉部肌肉的過程中，臉部肌肉和皺紋形態會越來越像，如此一來給人的印象就很相似，心理學將其稱為「變色龍效應」（Chameleon Effect）。就像變色龍會根據光線的強弱與溫度改變身體的顏色，我們也會配合身邊人的舉動而改變自己的行為。

你笑了，我也會笑出來

看到一個正在笑的人，很容易一起笑出來。一九九九年，紐約大學心理學系的塔尼爾．查特蘭（Tanya Chartrand）和約翰．巴夫（John Bargh）教授的研究團隊，曾經以紐約大學的學生為對象，嘗試驗證變色龍效應。他們針對「人與人之間是否會發生行為上的模仿」、「同理能力出色的人會不會在無意中出現較多的模仿行為」、「對於模仿自身行為的人會不會產生更多好感」進行了研究。

首先，查特蘭的研究團隊事先讓各個參與者和實驗助教兩兩一組進行對話，接著把兩個人交談的畫面拍成影片進行分析。在過程中，助教故意做出了撫摸臉部、抖腳、蹺二郎腿、微笑等動作，結果觀察到，當助教撫摸臉部的時候，參與者們也會撫摸自己的臉。影像分析的結果也顯示，實驗參與者們在助教面帶微笑的時候，露出了較多的笑容，有百分之三十至五十的參與者都表現出了這樣的變色龍效應。

在下一次實驗中，雖然也和前一項實驗一樣，讓助教和學生單獨進行對話，不過這次事先測量了參與者們的同理能力，並且進行了分組。實驗想觀察同理能力較高的人和同理能力較低的人之中，誰會對助教的動作有更多的模仿行為。在分析了五十個人的資料後，發現同理能力較高的學生，對於助教摸臉和抖腳等動作產生了較多的模仿行為。根據研究團隊的分析，這是因為同理能力較高的人對於別人抱持著更多的關心，所以變色龍效應也會更為強烈。

書名：《每天來點心理學，揭開隱祕的人性關鍵字》作者：李東龜（이동귀） 出版社：大好書屋 出版時間：2022年01月05日

在另一項實驗中，他們讓助教和參與學生彼此針對一張照片討論了十五分鐘後，再詢問學生們對於助教的好感度。研究團隊將七十幾個學生分成兩組，讓助教在和A組學生對話的時候，不動聲色地模仿學生的舉動；在和B組學生講話的時候，則請助教不要模仿學生的動作。結果顯示，被助教模仿行為的A組，對助教的好感度平均高出了大約百分之十五，而且不分男女。

總而言之，我們對於模仿自身動作和行為的人有產生好感的傾向。

這種變色龍效應同樣適用於其他領域，根據研究顯示，在談判的時候，如果不經意地模仿對方的動作，談判結果會比較好。另外也有研究發現，餐廳的服務生如果把點餐內容重複講一遍的話，會比沒有這麼做的服務生拿到高出百分之七十的小費。

不過，也有人分析說，變色龍效應是人類為了確認誰值得信任，下意識產生的方法。美國社會心理學家亞當．賈林斯基（Adam Galinsky）表示：「透過下意識地試著讓自己的舉動和對方行為保持一致，藉此觀察對方（與自己）合不合得來。」

太刻意模仿會造成反效果

就像我們在前面看到的一樣，只要模仿對方的行為，就可以藉由變色龍效應來獲得好感，所以戀愛教練們也建議可以利用這一點來獲得其他人的好感。不過也有研究顯示，如果這件事情被發現，反而會引發反感。也就是說，要是模仿得很自然那倒還好，如果硬要模仿對方的行為還被發現的話，就會造成反效果。因此，與其勉強模仿，不如多多培養同理能力。

在前面的實驗中，同理能力較高的人會在無意間模仿更多對方的行為——你有看到這樣的結果吧？只要仔細傾聽並且表達共鳴，變色龍效應自然就會發揮作用。

●本文摘自 大好書屋 出版之《每天來點心理學，揭開隱祕的人性關鍵字：30個史上著名的心理學實驗，帶你突破限制，邁向更好的自己》。