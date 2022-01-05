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重要的議題，緩緩說輕鬆聊！讓繪本成為孩子成長中最美好的雙語教育啟蒙！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
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文／劉怡伶（Daphne）

108 課綱以「核心素養」為課程主軸，明訂十九項教育議題，透過「自主行動」、「溝通互動」及「社會參與」啟發同理關懷，尊重多元差異，並培養公平正義的思辨力等核心價值。期盼學生能適應環境、具備充分知識、能力，面對未來挑戰，成為終身學習者。

對孩子來說，最容易讓他們理解及投射議題的方式就是聽故事。聽故事的孩子，會放下心防去體察書中主角的感受，家長可以不說教就讓孩子去思考、去反思，從中學習生命中的各種重要課題。

（圖／Shutterstock）
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對孩子來說，最容易讓他們理解及投射議題的方式就是聽故事。聽故事的孩子，會放下心防去體察書中主角的感受，家長可以不說教就讓孩子去思考、去反思，從中學習生命中的各種重要課題。

透過家人的陪伴下，重要的議題，用輕鬆的方式與孩子緩緩聊、慢慢談，讓孩子慢慢學習觀察生活周遭的一切；從家庭教育、品德教育、生命教育、性別平等教育、人權教育、多元文化教育及原住民族教育中，學習欣賞、包容、同理、感受、尊重不同的個體；從環境教育、海洋教育、能源教育、戶外教育中，學習善待、珍惜及保護地球上的各種資源；從法治教育、科技教育、資訊教育、安全教育及防災教育中，學習新知獲得、批判思考及社會互動的能力；從生涯規劃教育、閱讀素養教育及國際教育中，學習自我成長及培養世界觀的地球公民素養。

書名：《用英文繪本讀出孩子的素養力：輕鬆三步驟，漫談新課綱19大議題》 作者：劉怡伶（Daphne） 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年1月5日
書名：《用英文繪本讀出孩子的素養力：輕鬆三步驟，漫談新課綱19大議題》
作者：劉怡伶（Daphne）
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2022年1月5日

本書以十九議題彙整相關英文繪本做推薦，期盼孩子不僅能透過繪本內容學習到英文閱讀素養力外，同時，透過家長以輕鬆的口吻、溫馨的互動對談下，與孩子緩緩聊出生命中的各個重要議題，陪孩子一起成為終生學習者。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《用英文繪本讀出孩子的素養力：輕鬆三步驟，漫談新課綱19大議題》。


素養 課綱 日月文化 閱讀風向球 EZ叢書館

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