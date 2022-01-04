東華春理髮廳搬家了！ 漫畫家阮光民說：故事不連戲，也不是第一次了

雖在2021年6月推出經典復刻版《東華春理髮廳1》，相隔13年醞釀，漫畫家阮光民終於在歲末推出續集《東華春理髮廳2》。他表示，自己並不會因為過了那麼久才動筆而感到可惜，反而覺得「剛好」。他說，他喜歡不慍不火的說故事，也喜歡這樣的聽。至於輕、重，就交給聽者心裡去感受。

擔任《東華春理髮廳》漫畫的主編張詩薇說，明明理髮廳的存在，是為了讓大家可以斷捨亂髮整理自己，但偏偏這間在小鎮上已存在三十年的「東華春理髮廳」，卻在人的來去與聚散間，滿是關係裡剪不斷理還亂的遺憾、牽掛、愛恨、困惑與糾纏……。故事及角色關係如此錯綜複雜，就連漫畫家阮光民都說，「一直以來我都覺得很難去介紹東華春理髮廳的故事在說什麼。裡頭的人跟事都如同頭髮打結般的複雜，有些人物的心裡矛盾還是黏到口香糖的等級。」

儘管面對劇情的千絲萬縷，精神科醫師鄧惠文在主持的節目《心事有人知》中表示，《東華春理髮廳》的故事裡看得到男性成長、親情、家庭，尤其是父親的角色，有著非常典型台灣的特色。阮光民說，台灣的父覫和小孩之間，似乎總隔著一層防護罩，不像西方的父親會主動示愛說出「I love you」，但卻會默默地表示關心。「這像是台灣的父親普遍的情形，似乎真的不擅於和孩子溝通」，於是他就將這樣的情感表達方式畫進漫畫裡。

書名：《東華春理髮廳2》作者：阮光民出版社：遠流出版出版時間：2021年12月29日

如故事中這一段。主角陳小華同父異母的妹妹玉蘭，說起父親當年居然什麼都沒說就拋妻棄子，覺得父親實在沒有擔當。但陳小華卻說，父親跟他說過，因為家對他很重要，他才不想繼續破壞它。「像是已經打結的頭髮，用力拉扯會有一方斷裂。解決的唯一方式就是剪掉。剪掉會讓人惆悵……不過，總比繼續損壞的好。」

而也看了兩本漫畫的作家廖瞇則表示，《東華春理髮廳》第二集，印象最深刻的段落是陳小華的友人夢娜對他說，要是當初你有先找妹妹玉蘭商量，現在就不會這麼尷尬。但小華則說，「商量，我不懂什麼是商量……」「我爸離家前沒找我商量……我媽交男朋友的時候，她也沒跟我商量啊……還有我爸死前也只是寫一封信就把玉蘭送來，也沒找我商量啊……」「還是所謂的商量，都是已經決定好，只是要對方接受……」。讀到這段，廖瞇的腦中也浮現她的母親曾這麼對她說過：「你以前做什麼事都自己決定好才說，都沒有想說要跟媽媽商量……」。

（圖／遠流出版社 提供）

廖瞇接著表示，當時的她不是不顧母親的感受，只是那是她的人生，並不會因為母親的反對而改變決定。但一直到後來才知道，與家人商量或討論，並不是要把自己的決定權交出去，而是因為將對方視為重要的人，想讓對方了解自己的想法，然後也試著去理解對方的感受。「商量，並不是交出決定權，而是試著彼此了解。」這麼簡單的一句話，她卻是一直到成年後，與母親有過大大小小爭執之後，才明白這樣的道理。她說，當然現實世界中，有些事儘管明白，可是要做到真的好難。但至少我們有故事陪伴，提醒人生還有其他可能。

第二集的故事中，作者阮光民不僅讓自己化身消費者來到東華春理髮廳剪髮，還將理髮廳搬家改成了當時電視劇中的場景。主編初看到書稿時回覆作者，這樣會跟第一集不連戲。但阮光民表示，他想把東華春這段的奇妙延續畫在書裡，且說他的漫畫不連戲，也不是第一次了。

●本文推薦書由遠流出版於2021年12月29日新書《東華春理髮廳2》。