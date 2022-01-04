約會教練瑪那熊推薦！《愛情創傷來自童年創傷》讀懂卡卡的關係與NG對象的訊號

文／瑪那熊（諮商心理師、約會教練、關係經營講師）

愈想愈不對勁的愛情，可能就是你採到爛桃花

當我們看到「不良情人」、「爛桃花」時，很快會聯想到不時在社會新聞看到的「恐怖情人」、「過度追求」。尤其是這陣子引發眾多討論的政治人物被男友毆打事件，更是讓許多人愈來愈重視「關係暴力」這個議題。然而，除了最常見的肢體暴力（透過推、拉、呼巴掌、毆打、用東西丟砸等方式攻擊伴侶）、言語暴力（藉由語言輕視、批評、謾罵、貶低伴侶）以及操控暴力（刻意限制伴侶的生活行動、人際互動、金錢使用等），也是會讓我們在關係中受苦受難的模式。更別說不少爛桃花會搭配情緒勒索，甚至用自傷、自殺舉動讓你不得不順從，實屬一種心理暴力。

然而在所謂「好桃花」與「爛桃花」之間，還有許多灰色地帶。我們不會只遇到「完全天菜」與「恐怖情人」這兩種極端。事實上，在我協助過的愛情諮商、諮詢中，大部分個案的親密關係，以「沒有到很糟糕，但總覺得哪裡卡卡的」為主。本書作者所列舉的十二種「病態情人」，幾乎網羅了我們在愛情中可能遭遇的NG對象。有的與恐怖情人有相似之處、危險程度較高，有的則與雙方的互動模式、個人界線有關，雖不至於危險，但仍會讓關係處於不斷變動、衝突的狀態，逐漸消磨感情與熱情。

你是否曾遇過，對方能給你的時間有限，或是特定日子才能見面的對象？

對方未必是惡意欺騙你感情的渣男，但你對他來說只是有需要才嚐一口的點心，對他來說，正餐另有更重要的人事物。

你是否曾遇過，與伴侶很少互動、交談，很多事情都自己一個人搞定。原本以為這是雙方的默契，兩人可以自在享受屬於自己的私人空間，最後卻驚覺感情愈來愈冷、清淡如水？

你是否曾遇過，對方任何大小決定都要先「請示」媽媽。每次討論雙方的事情時，他總會說「但我媽說」、「我媽認為」，讓你懷疑自己好像是第三者，而原配不是別人，是他的母親？

你是否曾遇過，與伴侶相處融洽、興趣相似、生活互補，根本是天造地設的一對。然而交往了一段不算短的時間後，對方決定提出分手，而理由是他已經受不了「無性」的愛情。但你也覺得委屈，因為在你心中，「性」既神聖、珍貴、不可碰觸，又像是某種罪惡，不能攤在陽光下。你原以為心靈的交流能兩人長久，卻沒想到成為分手的理由。

你是否曾遇過，你竭盡所能為對方付出，既是他工作上的隱藏助手，又是照顧他生活瑣事的小管家。他愈來愈自然要求你提供協助、幫這幫那，讓你也開始懷疑自己到底是女友，還是僕人？然而，雖然你覺得這樣的相處似乎不對勁，你卻還是忍不住答應他的各種請求、滿足對方的許多需求。你的身心都很疲倦，但你更害怕失去伴侶，所以咬著牙繼續扮演好賢妻的角色。

你是否曾遇過，對方是朋友間稱讚的「好好先生」、「新好男人」，總是將你照顧得無微不至，關心你的健康、作息，乃至生活各種細節，對方都會為你量身打造一套「這樣對你比較好」的規則。但不知何時，這些關心與照顧，開始變成限制與干涉，讓你覺得在他面前不得放鬆，壓力愈積愈大，好想跑開？

或者，你是否曾遇過到處與人曖昧，你只是他其中一條線的「海王」、「時間管理大師」？以及是否曾遇過，講起夢想與未來總是眼神充滿魅力，忍不住吸引你靠上去，但實際交往後，卻發現對方像個長不大的男孩？

書名：《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》作者：黃惠萱出版社：寶瓶文化出版時間：2022年1月3日

不論遇到哪種讓你「愈想愈不對」的情人，這本書對他們有著詳細、深入的解析，讓你瞭解為什麼對方會如此。但更重要的，是本書也會幫助你瞭解，「那我為什麼又會喜歡上這樣的對象」，以及該如何重新檢視自己、調整習慣，讓自己在愛情這段旅程中，可以走得更順利。

其中，我非常喜歡一個練習，就是先從「不說話」開始。我們總急著想知道如何與伴侶「溝通」，該「說些什麼」，能讓關係更好。但本書教我們的是「暫停」的好處與妙用。透過「請讓我先想一下」金句，讓雙方有機會跳脫出原本習以為常的惡性互動，製造出重要的突破口。接著，再運用本書介紹的「觀察」與「表達」技巧來劃出界線，達到有效溝通的目標。

此外，本書深入淺出地教大家如何從原生家庭、過去經驗看懂自己的「關係藍圖」，擺脫受害、加害、拯救者三種僵化角色，打破原本的關係模式，給予自己以及愛情更多的可能性。不論你曾遇過、正遭遇不良情人，又或者你有些懷疑自己就是不良情人的一員，這本佳作都能幫你更看清自己在愛情中的樣貌，重新踏上追尋幸福的旅程！

●本文摘選自寶瓶文化出版之《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》推薦序。