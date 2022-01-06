日本「巴菲特」的致富觀點：只要懂這兩個字，不用花一毛錢就能變富有

文／翡翠小太郎（ひすいこたろう）

在烏龍麵店，想加點飯糰卻售罄，這時候，日本第一大投資家竹田和平，對店員說了什麼呢？

大富豪想的真的不一樣。

「日本第一大投資家」、「日本第一大股王」，持有股票時價總額高達一百三十億日元！他就是擁有超過一百家上市企業股票的竹田和平。創立竹田製菓，打造暢銷商品竹田小饅頭，達成日本市占率60％的時候，他才23歲。

以下是顧問本田晃一告訴我的小故事。

本田晃一曾經在竹田和平的公司擔任社長。本田晃一說，他在竹田和平底下工作的時候非常興奮，因為可以就近跟日本第一有錢的大富豪，學習他的投資心法和判斷依據。

但是，竹田和平似乎沒有祕密，在投資方面，他就跟大家一樣看公司的四季報、翻報紙，把資料統整起來。

他也從來沒有談論過要如何賺錢的話題，他想的都是：

「要怎麼為周遭的人付出……」

「要怎麼讓大家開心……」

盡是這一類的。

因此，竹田和平打造了一座城堡，孩子們可以在這裡體驗自己動手做點心，非常受女孩子歡迎。因為是城堡，也提供禮服出租，馬上就能變身為仙杜瑞拉。

讓愛吃點心的孩子更開心，是竹田和平打造這座城堡的出發點。

竹田和平從來沒有談論過要如何賺錢的話題，他只想著，怎麼做才能讓顧客開心。

這時候，本田晃一的疑問也不一樣了：

「為什麼竹田和平會打從心裡想要付出、分享？」

本田晃一也很了不起，切中問題的核心。

一般而言，大家心裡想的都是「我要……」，為什麼竹田和平先生想的不是「我要」，而是「我可以多做些什麼」？

謎底揭曉──

有一天，兩人在外頭散步的時候，竹田和平看到蒲公英，便跟本田晃一說：

「蒲公英朝著我盛開呢！真是太感謝了！」

究竟有什麼好感謝的？

「矮小的蒲公英會朝上方開花，樹上的櫻花則是朝下方開花，跟人一樣高的向日葵也是朝著我們綻放。花朵總是朝著人開花，還有什麼比這更值得感謝的事！老天真的很厚愛我呢！」

竹田和平一邊說，一邊「呵呵呵」地笑著。

竹田和平留意到很多小小的幸福，內心總是充滿感動。

當自己的心靈滿溢，自然就會想要分享。

人生是很巧妙的，如果我們心裡只想著自己，就會覺得只有自己很不幸。

但是，當我們試著分享，很不可思議的，別人和自己都會變得更好。

本田晃一從竹田和平身上體會到這件事。

回到一開始的題目。

事情發生在本田晃一與竹田和平一起去吃烏龍麵的時候。竹田和平想點烏龍麵和飯糰，店員卻面無表情地說：「飯糰賣完了。」然後又接一句：「不過白飯還有。」

簡直是故意要惹人生氣，既然還有白飯，為什麼不能做飯糰！

但是，這種狀況下，竹田和平是怎麼說的？

這當中隱藏著大富豪的祕密。

答案就是……

「真是恭喜你了！」

為什麼竹田和平要說恭喜呢？

東西賣完，代表今天生意很好，值得慶賀，所以竹田和平才會說恭喜！

從消費者的角度來看，「缺貨」是「悲慘的事實」，但是從販售者的角度來看，「完售」可是「開心的事實」。

站在對方的立場，為對方感到開心，這就是大富豪看事情的最高境界。

竹田和平認為，願意付出和分享，人生才會圓滿、順遂。

站在對方的立場，為對方感到開心，自己的心也會很滿足。

其實不需要特別做什麼，小小的蒲公英就讓竹田和平很滿足，吃烏龍麵也很滿足。

本田晃一說，這就是「體會力」。

竹田和平吃完烏龍麵之後，對來收拾的店員說：

「很好吃喔，謝謝你！」

接著站起身來，也對廚房說：

「很好吃喔！謝謝你們！」

當竹田和平要離開的時候，從店員到廚房裡的人全都跑出來送客。

本田晃一跟竹田和平說：

「竹田先生說了這麼多謝謝，在消費七百日元的烏龍麵店，得到了高級餐廳才有的待遇呢。」

竹田和平回答他：

「說謝謝不用花一毛錢，卻能讓大家覺得幸福，『謝謝』這兩個字很有力量喔。」

抱持著感謝的心品嚐烏龍麵，並將這份心意傳達出去，讓店員們也感受到幸福，感謝的循環就這樣形成了。

發現小小的幸福，並且深刻體會。當心靈滿溢，自然就會想要分享，這樣的人也會特別受到老天的眷顧。

宇宙只有一個大原則──整體要越來越繁榮。

要是只追求個人利益的人變多了，宇宙會越來越衰弱，因為這違反了老天的旨意。

為他人著想、分享的意志，才是宇宙的意志。

順著宇宙的意志，人生就會跟著宇宙一起前進。

你選擇順流，還是逆流，抵達的終點將截然不同。

「金錢這種東西，你讓它開心，它就會增加。」—竹田和平

讓金錢愛上自己，你可以這麼想

只考慮自己時，你只有一個人的力量。

以整體的繁榮為出發點，你就擁有全宇宙的力量！

練習／發現小小的幸福

「我今天很幸福，因為……」

「我今天很幸福，因為……」

「我今天很幸福，因為……」

睡前請像這樣想三件幸福的事。

例如：

「我今天很幸福，因為隨意走進的拉麵店，竟然好吃得不得了。」

「我今天很幸福，因為從窗戶灑進來的陽光，讓人心情大好。」

「我今天很幸福，因為你把這本書當作禮物送給重要的朋友。」（真的很謝謝你，我好幸福！）

像這樣，從今天開始持續做二十一天。

據說持續二十一天，就會養成習慣。

睡前想著幸福的事，很不可思議的，早上起床時的表情會很不一樣。持續做，你一定能體會，請一定要試試看。

書名：《你看事情的角度，決定了幸福的長度：21個切換視角的練習，辛苦也能是幸福》作者：翡翠小太郎（ひすいこたろう）出版社： 時報出版出版時間：2021年12月7日

●本文摘自 時報出版之《你看事情的角度，決定了幸福的長度：21個切換視角的練習，辛苦也能是幸福》。