王浩威／在衝突、分裂的群體中，受傷了該如何療癒──讀《我們為何彼此撕裂？：從大團體心理學踏出和解的第一步》

文／王浩威（醫師）

所謂深度心理學，指的是探討人們所不認識的自己的心理學。

每個人都有一定程度的自我認識，但也存在著「自己所看不見的自己」。這樣自己所不認識的自己，也就是心理學所謂的無意識（或翻譯成潛意識）。無意識雖然是我們所不認識的自己，但往往在我們做任何判斷或決定的時候，扮演著相當關鍵的角色。這樣重要的關鍵性角色，不只是在我們的日常生活裡，也包括我們集體面對國家大事或世界全球層級的事務的時候。

佛洛伊德就曾經表示，當人類集體行動的時候，他們的心智往往是退行到孩子的狀況。這樣的說法是承續法國社會心理學家古斯塔夫．勒龐（Gustave Le Bon, 1841-1931）的說法。

勒龐在他著名的著作《烏合之眾》（Psychologie des Foules）裡，提出了一種觀點，即人群不是他們各自個體的總和，而是形成了一個新的心理學主體；而這個集體之主體的性格特徵是由人群的「集體無意識」所決定的。勒龐進一步聲稱，群體有以下幾種性格：「衝動、易怒、缺乏理性、缺乏批判精神的判斷力、對情感的過度誇張以及他人……」而勒龐所謂的這種「集體無意識」：失去了原來的成熟，彷彿沒有判斷力的幼兒一般，也就是佛洛伊德所謂的退行現象（regression）。勒龐表示：「一個人沉浸在群體中一段時間後，很快會發現自己受到群體磁性般的影響，被集體的心理暗示而出現了無知的狀態。這個特殊的狀態很類似遭到附身，被催眠的個體發現自己被掌握在催眠者的手中。」

享譽國際的精神分析師沃米克．沃爾肯，獲得曾榮獲諸多獎項，如美國精神分析師協會傑出成員獎、瑪麗．S．西格妮獎、西格蒙特．佛洛伊德獎等，並多次獲得諾貝爾和平獎提名。（圖／心靈工坊 提供）

榮格不只接受群眾心智「退行」的現象，同時也接受了集體無意識的講法，因此更進一步提出集體陰影。1875年出生、1961年去世的他，不只和佛洛伊德一樣，同時目睹了第一次世界大戰的殘酷，以及集體心理的愚昧狀態，更幾乎差一點介入了第二次世界大戰，還好後來退居到他的故鄉中立國的瑞士，保持著某個距離，來思考這一切人類在集體狀態下，所創造出來的無法形容的殘酷。

在《我們為何彼此撕裂？：從大團體心理學踏出和解的第一步》中，沃爾肯借鑑精神分析的技巧，對大團體中意識和無意識的、今昔共同的歷史／心理體驗進行概念化，深化對社會—政治—宗教事件、領導者—追隨者關係的理解。

沃爾肯描述孩童如何繼承大團體的「心理DNA」、大團體的各種特徵和運作原則、成年人如何發展出第二種大團體身分、為何偏激的邪教或激進主義能吸引人們的認同。他提出「樹模型」的工作方法，制定明確的大團體諮詢架構。

透過本書，讀者可對種族主義、獨裁政權、國際難民、民粹政治領袖、假消息、恐怖攻擊、後疫情時代的變局等有進一步省思；敵對團體之間的和解，也因此見到了曙光。

以心理學的視角來研究當前世界事務，是我們時代的當務之急。

●本文摘自《我們為何彼此撕裂？：從大團體心理學踏出和解的第一步》推薦序。