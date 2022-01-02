蔣勳／熠耀輝煌——王希孟十八歲的〈千里江山〉

文／蔣勳

二○一七年初夏，為了講初唐張若虛的傑作〈春江花月夜〉，製作簡報檔時，想找一張古畫來為長詩配圖，很直覺就想到了北宋王希孟的山水長卷〈千里江山〉。

張若虛作品極少，他的〈春江花月夜〉卻被後人譽為「以孤篇壓倒全唐之作」。北宋王希孟在十八歲創作〈千里江山〉，高五十公分餘，長約十二公尺的大幅長卷，青綠閃爍，金彩輝煌，驚動一時領導畫壇美學的帝王宋徽宗。未多久，王希孟二十出頭就亡故了，美術史上也只留下傑出的一卷「孤篇」。

〈春江花月夜〉與〈千里江山〉，一詩一畫，一開啟大唐盛世，一終結北宋繁華，各以孤篇橫絕於世，彷彿歷史宿命，詩畫中也自有興亡吧。

〈千里江山〉半年間完成，宋徽宗把這件青年畫家嶄露頭角的作品賞賜寵臣蔡京，蔡京在卷末留下題跋，談到王希孟創作〈千里江山〉的始末。

「政和三年閏四月八日賜，希孟年十八歲。昔在畫學為生徒，召入禁中文書庫。數以畫獻，未甚工。上知其性可教，遂誨諭之，親授其法。不踰半歲，乃以此圖進。上嘉之，因以賜臣。京謂：天下士在作之而已。」

政和三年是西元一一一三年，王希孟十八歲。

畫〈千里江山〉以前，王希孟是國家畫院的學生，分配在「文書庫」工作，應該是以整理抄繕文件和臨摹古畫為主。

宋徽宗應該是世界第一位有收藏保存古代文物觀念的君王。他指示蔡京領導編撰《宣和書譜》、《宣和畫譜》，建立國家文物目錄，也領導「天水畫院」臨摹複製古代名作，現藏波士頓美術館的〈搗練圖〉、遼寧省博物館的〈虢國夫人遊春圖〉，都是當時留下的作品。宋徽宗可以說是建立國家美術館觀念的第一人，比大英博物館和羅浮宮早了近八百年。

宋徽宗不只重視典藏品鑑，他最終的目的是建立創作美學，因此自己親自指導「翰林圖畫院」，把藝術創作列為國家最高的「院士」等級。他最著名的措施是革新了畫院考試制度。原有招考職業畫工只是考技巧，放一隻孔雀，考生就臨摹一隻孔雀。宋徽宗深刻體悟真正的創作不是「臨摹」，石膏像畫得再像，也不是「創作」。宋徽宗大膽革命，他的「詩題取士」，用一句詩做考題，讓職業畫工除了錘鍊手的技術，更要提高到心靈品味的意境。

他出的詩題，如「深山何處鐘？」考驗聽覺，「踏花歸去馬蹄香」考驗嗅覺，「野渡無人舟自橫」考驗意境留白。他革新皇室畫院的制度，創造了歷史上空前的文化美學高峰。北京故宮張擇端的〈清明上河圖〉、王希孟的〈千里江山〉，都是宋徽宗時代的傑作，至今仍然是世界美術史的高峰。徽宗亡國了，備受歷史責難，但是他的美學疆域天長地久，無遠弗屆。

王希孟十八歲以前在文書庫，飽覽皇室禁中名作，學習做職業畫家，但創作還不夠成熟，幾次呈獻作品，都不夠完美。「未甚工」是技術還沒有到位。

但是宋徽宗卻看出他潛在的才分，「上知其性可教，遂誨諭之，親授其法」。「其性可教」，是有品味、有性情，蔡京的題跋透露，王希孟直接得到了宋徽宗的教誨。「誨諭之，親授其法」，這是帶在身邊的入室弟子了，隨時教導，談論作品好壞，傳授技法，也培養眼界，「美」與「術」交互作用，成就了一位青年畫家的胸襟、視野，和技法。

王希孟得到宋徽宗的親自教導，「不踰半歲，乃以此圖進，上嘉之」。半年時間，從初學的畫院「生徒」，脫穎而出，創作了讓宋徽宗嘉獎讚賞的〈千里江山〉長卷。

這一年，王希孟十八歲。何其幸運，創作者在對的年齡，活在對的時代，遇到了對的人。

群青石綠

我對〈千里江山〉最大的驚訝是色彩，在一一九一‧五公分長的空間裡，群青濃豔富麗的靛藍和石綠碧玉般透潤溫柔的光交互輝映，熠耀輝煌，像寶石閃爍。是青金石，是孔雀石，貴重的礦石、次寶石，打碎，磨研成細粉，加了膠，在絹上一層一層敷染。寶石冷豔又內斂的光，華麗璀璨，好像畫著千里江山，又像是畫著自己短暫又華麗的青春。夕陽的餘光，山間明滅，透著赤金，江山裡且行且走，洋溢著十八歲青春應該有的自負，洋溢著十八歲青春應該有的孤獨，洋溢著十八歲青春應該有的美的無限耽溺與眷戀。我想到李白，想到他的「我歌月徘徊，我舞影零亂」，盛唐以後在文化裡慢慢消逝的青春的嚮往，又在王希孟的畫裡發出亮光。

文化是有機的，像人，有生、老、病、死。盛唐的詩，像氣力旺盛的少年，有用不完的高音，高音到極限還可以縱跳自如。盛唐的詩和書法，大氣開闊，沒有不能攀登的高峰。「黃金白璧買歌笑，一醉累月輕王侯」，盛世的美，可以這樣不屑世俗，直上雲霄的高峰。

宋的美學當然不是盛世，國力衰頹，生命力弱，酸腐瑣碎就多。宋徽宗累積一百年的安定繁華，彷彿知道末世就在面前，徽宗的「瘦金」閃爍銳利，鋒芒盡出，不含蓄，也不內斂，他彷彿要在毀滅前唱出「崑崙玉碎」的末世哀音，淒厲高亢，不同於盛唐繁華，但是「寧為玉碎」，政和宣和美學還是讓人驚動。

我用這樣的方式看王希孟十八歲的〈千里江山〉，揮霍青綠，像揮霍自己的青春，時代要毀壞，自己的肉身也即將逝去，十八歲，可以做什麼？可以留下什麼？用全部生命拚搏一戰，一千年後，讓歷史驚動。

被歸類於青綠山水，王希孟使用傳統的群青和石綠顏料，顯然有不同於前人的表現。

「青綠」的靛藍、石綠，這些礦物顏料，從北朝的敦煌壁畫裡可以看到，這樣的群青石綠，最初是仿效自然中的山色吧？

〈千里江山〉怎麼使用「青綠」？王希孟如何理解「青綠」？

青綠是傳統宮廷美學，對照隋朝展子虔的〈遊春圖〉、唐人〈明皇幸蜀圖〉，甚至北宋同時代王詵的〈瀛山圖〉，都可以看出王希孟對「青綠」的理解有所不同。

「青綠」在〈千里江山〉裡，不再是現實山色的模擬，「青」「綠」還原成創作者心理的色彩，像是王希孟青春的嚮往，這麼華貴，這麼繽紛，這麼熠耀發亮。「青」「綠」把絹絲的底色襯成一種金赤，又和墨色疊合，構成光的明滅變幻。濃豔的青綠閃爍，和淡淡的墨色若即若離，繁華即將逝去，是最後夕陽的餘光，要在逝去前吶喊嘯叫出生命的高亢之音。〈千里江山〉擺脫了傳統「青綠」的客觀性，使「青」「綠」成為畫面心裡的空間。

〈千里江山〉的「青」和「綠」堆疊得很厚，這也是它很少展出的原因吧。每一次展出，要展開要捲起，礦石粉都會脫落。台北故宮李唐的〈萬壑松風〉，細看原作就知道是「青綠」，許多人誤以為是水墨，因為年代久，收放次數多，青綠脫落，就露出底部墨色。

〈千里江山〉用這樣濃重的「青綠」寫青春的激情，已很不同於傳統青綠。畫面中「青」「綠」厚薄變化極多，產生豐富的多樣層次，寶石藍貴氣凝定，一帶遠山和草茵被光照亮，溫暖柔和的「翠綠」，和水面深邃沉黯的「湖綠」顯然不同。

宋徽宗「上嘉之」的原因，或許不是因為青年畫家遵奉了「青綠」傳統，而是嘉許讚揚他背叛和創新了「青綠」的歷史吧？

王希孟的〈千里江山〉是政和宣和的獨特美學，華麗，耽溺，美的眷戀，至死不悔，和徽宗的「瘦金」和聲，美到極限，美到絕對，近於絕望，彷彿一聲飄在空氣中慢慢逝去的長長嘆息。

〈千里江山〉在美術史上被長期忽略，蔡京題跋之後，僅有元代溥光和尚推崇備至。宋元以後，山水美學追求「滄桑」，「滄桑」被理解為「老」，甚至「衰老」，使筆墨越來越走向荒疏枯澀，空靈寂靜，走到末流，無愛無恨，一味賣弄枯禪，已經毫無生命力。王希孟的重青綠是青春之歌，富貴濃鬱，明豔顧盼，像一曲青年的重金屬音樂，讓人耳目為之一亮。

長卷

長卷是中國特有的繪畫形式，也常稱為「手卷」。數十年前在台北故宮上課，莊嚴老師常常調出「長卷」，數百公分長，要學生「把玩」。四名研究生戰戰兢兢，慢慢把畫卷展開。體會「把玩」，知道是文人間私密的觀看，與在美術館擠在大眾中看畫不一樣。

十二公尺長的〈千里江山〉一眼看不完。想像拿在手中把玩，慢慢展開，右手是時間過去，左手是未來。「把玩」「長卷」是認識到自己和江山都在時間之中，時間在移動，一切都在逝去，有逝去的感傷，也有步步意外發現的驚訝喜悅。瀏覽〈千里江山〉，也是在閱讀生命的繁華若夢吧。

書名：《雲淡風輕：談東方美學》作者：蔣勳出版社：有鹿文化出版出版時間：2021年12月1日

長卷是中國特有的美學形式，卻在今天被遺忘了，西方影響下的畫廊、美術館，作品必須掛在牆上。長卷無法掛，也不能全部拉開，十二公尺長，必須一點一點在手中「把玩」過去，在眼下瀏覽，且行且觀，可以停留，靠近駐足，看細如牛毛的亭台樓閣，點景人物，也可以退後，遠觀大山大河，平原森林，氣象萬千。可以向前看，也可以回溯，長卷的瀏覽，其實更像電影的時間。美術館受了局限，很難展出長卷，長卷美學也慢慢被淡忘了。

中國的長卷最初是人物故事的敘述，像顧愷之〈洛神賦〉，像唐代的〈搗練圖〉、〈簪花仕女圖〉，五代顧閎中〈韓熙載夜宴圖〉也都還是人物敘事。

五代董源開啟了長卷的「山水」主題，他在遼寧省博物館的〈夏景山口待渡〉和北京故宮的〈瀟湘圖卷〉，如果合起來看，更像是長卷山水的萌芽。

董源在南方開啟的山水長卷在北宋還不是主流，一直要到宋徽宗時代，王詵、米友仁都嘗試了長卷山水，但長度大多不超過三公尺。王希孟在十二公尺長的空間創作〈千里江山〉，氣勢恢弘，山脈稜線起伏連綿不斷，江流宛轉悠長紆曲，十八歲的青年畫家意識到時間在山水中的流動，〈千里江山〉不只是空間的遼闊，也是時間的渺遠。王希孟正式使時間成為山水主軸，影響到南宋長卷山水如〈瀟湘臥遊〉、〈溪山清遠〉的出現，也直接給了元代〈富春山居〉美學時間上的啟示。

二○一七年九月，〈千里江山〉在北京故宮展出，期待有更多對這件重要作品的討論，特別是顏料，期待有更科學的化學分析告訴我們，那華麗的群青是青金石嗎？成分是鈉鈣鋁矽酸鹽嗎？有沒有氧化鈷或氧化錫的成分？我也很想知道那透潤的綠是「孔雀石」的礦粉嗎？成分是水合鹼式碳酸銅嗎？

整整一千年過去，宣和美學藏在畫卷裡，默默無言，十八歲的王希孟創作的歷史名作，像一千年前一場被遺忘的夢，走回去尋找，飛雨落花，彷彿還聽得到笑聲，看得到淚痕。〈千里江山〉，會有更多人站在畫的前面，領悟它的繁華，也領悟它的幻滅吧。

●本文摘自有鹿文化出版《雲淡風輕：談東方美學》。