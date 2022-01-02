醜聞、內鬥、兇案！《GUCCI》看見奢華精品背後的精彩故事！

即將於2022年1月臺灣上映改編電影由金獎大導雷利．史考特執導，女神卡卡、亞當．崔佛、傑瑞德．雷托、傑瑞米．艾朗與艾爾．帕西諾領銜主演，原著《GUCCI：精品帝國真實的慾望、愛恨與興衰，時尚黑寡婦驚世駭俗的豪門謀殺案》於2021年12月30日在臺灣上市！這本書榮獲誠品、博客來與MLD台鋁三大通路選書，同時也是亞馬遜「時尚」、「藝術家傳記」與「國際商業」暢銷榜冠軍！時尚圈資深記者莎拉．蓋伊．福登（Sara Gay Forden）揭露古馳帝國的興衰與驚世的凶殺案，收錄逾60張古馳家族成員的珍貴生活照、最新且最全面更新資料與後記，將精品時尚圈最私密且真實的第一手資料，完整的攤在大家面前！

古馳（Gucci）作為國際知名的義大利精品時裝品牌，在1950-1980年代為財富與地位的象徵。古馳家族在四十年間，將古馳從佛羅倫斯帶至全球的時尚迷面前，也因此讓古馳家族過上光鮮亮麗的奢華生活。然而，隨著家族成員間的股權爭鬥與越來越多充滿利益關係的旁人介入，使得古馳的聲勢逐漸衰落──1995年，古馳第三代家族繼承人墨里奇奧．古馳，在自家遭前妻派翠吉雅．雷吉亞尼雇用的槍手射殺身亡，消息一出震撼全球。

「我寧願坐在勞斯萊斯裡哭泣，也不願坐在腳踏車上笑。」視金錢如命的派翠吉雅．雷吉亞尼語出驚人。這名義大利時尚圈廣為人知的「黑寡婦」，在初識古馳家族的墨里奇奧．古馳時便很清楚自己的索求──她要躋身上流社交圈，她要恆久的權力與財富。而這一切都在她逐漸壓抑不住強大的野心後變質，也因而引發了驚世駭俗的買凶殺人案。

本書揭露古馳時尚帝國的內鬥與醜聞，帶領讀者一探奢華精品背後的慾望、瘋狂、愛恨、算計與貪婪，透過與眾多相關當事者的專訪，不僅取得精品時尚圈的第一手資料，也如實呈現了古馳的興衰、買凶殺夫的驚悚細節，以及當時默默無名的設計鬼才湯姆．福特帶領崩壞的帝國重返榮光的精采過程。

GUCCI臺灣門市一隅。記者邱凡倩攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

【各界好評】

「很幸運能提前讀到這本書，我覺得寫得非常好。福登做了非常詳實的研究，並努力去理解古馳的每一段過去與現在，她在本書傾注了她的熱情。」

──古馳集團前總裁 多姆尼科．狄索爾，刊於《女裝日報》

「即便是對商業和時尚不感興趣的讀者，也會認為本書非常值得玩味。」

──《書目雜誌》

「本書是一部家族企業興衰的編年史，闡明只要缺乏專業管理及外部資金，即便是壯大成功的家族企業也難以生存，同時也呈現創業者後代的個性如何導致必須賣掉公司的窘境。」

──《華爾街日報》

「引人入勝。」

──《柯夢波丹》

「福登筆下的故事十分複雜且難以呈現，但成果卻簡單易讀。她善於觀察特殊的細節及人物形象，並釐清了錯綜複雜的家庭關係及糾纏不清的世仇……儘管盲目單調的言論與虛榮誇張的出版品才是時尚圈的主流，福登仍毅然決然地寫出這本書。」

──《國際先驅論壇報》

「《Gucci》不僅是真實的犯罪故事，同時也是商業類書籍。福登曾任《女裝日報》米蘭分社的社長，她在義大利時尚圈的人脈促成了這本詳盡記錄各種八卦的書，書中全是時尚產業的第一手記錄……同時，她也呈現了一個家族、一間公司與一個產業最私密的一面。」

──《布里爾雜誌》

「時尚圈從未如此驚心動魄、危機四伏，古馳家族三代的事蹟以米蘭的一起行刑式謀殺案開場，揭開那個年代最火紅的品牌背後的世界。身處時尚圈的福登闡述了貪得無厭且爭吵不休的古馳家族如何失去他們的帝國，並使古馳與樂福鞋劃上等號。」

──《華爾街日報》的時尚作家兼《時尚末日》的作者泰麗．阿金斯

「福登結合了家族是非及鉅額交易，產出有趣且複雜的故事……這是一本商業書卻會令人如讀小說般急著想看完。」

──《經濟學人》

「迷幻、貪婪、情色、時尚，以及頂級品質的皮革產品，夫復何求（除了價格該打個七折）？」

──《模特兒》作者麥可．葛羅斯

●本文推薦書由尖端出版於12月30日上市新書《GUCCI：精品帝國真實的慾望、愛恨與興衰，時尚黑寡婦驚世駭俗的豪門謀殺案》。