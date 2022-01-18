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「一兩銀子」值多少？中國物價古代與現代間的差異

聯合新聞網 / 高寶書版
（圖／Unsplash）
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歷史活久見！古代生活跟你以為的不一樣。

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那些不為人知古人生活與大小事。（編按）

文／楊津濤

一兩銀子的購買力

《水滸傳》裡，魯智深、史進、李忠三人在酒店裡閒聊，看到賣唱的金家父女。魯智深可憐他們，自己「去身邊摸出五兩來銀子」後，又對史、李二人說「借些與俺」。史進二話不說，「去包裹裡取出一錠十兩銀子」；李忠則磨磨蹭蹭地「去身邊摸出二兩來銀子」。「魯提轄看了，見少，便道：『也是個不爽利的人。』」

小小一幕，便把明朝不同階層的經濟狀況展現得一清二楚（註1）。表面上看，史進豪爽，李忠小氣，高下立判。但史進家是大財主，出逃時帶了全部家當，十兩銀子不算什麼；魯智深是中階軍官，五兩銀子也算是將近一半的月薪；而李忠呢，是一個練武賣藝的平頭百姓，這二兩銀子搞不好就是他十天半個月的辛苦錢，白銀不好賺啊！

一張紙值一千個銅錢，當我傻子嗎？

白銀在晚唐初露貨幣化苗頭，到北宋成為通用的定價參照，主要用於帝王賞賜、政府開支、百姓課稅，以及對官員行賄。

僅就賄賂而言，很容易看到白銀的優勢。試想，你要賄賂一個官員，是推著一車銅錢好呢？還是懷揣一袋銀錠好？前者招搖過市，估計不是膽大包天的官員還真不敢收。

同樣的，在錢莊還沒有問世的時代，一個北京商人帶十萬貫錢到廣州做生意，真是無法想像的艱辛。於是市場呼喚一種體積小、價值大，又不輕易貶值的貨幣，而從宋朝起開採量就大增的白銀，自然脫穎而出。

朱元璋當上皇帝後，將北宋政府的用銀方法全部繼承下來，但不准民間流通，而是大力推廣所謂的「大明寶鈔」。老百姓不是傻子，他們不會相信一張紙上寫「一貫」，就真的值一千個銅錢。

在市場流通中，「一貫」的紙幣，實際上購買力通常不足面額的一半。明朝中葉，紙幣信用澈底破產，甚至到了「新鈔一貫，時估不過十錢，舊鈔僅一二錢」的地步，以至於「積之市肆，過者不顧」。搞得以集權著稱的帝國政府，也不得不向經濟規律低頭。正統元年（一四三六年），剛剛即位的明英宗，或許是出於收買人心的考量，宣布廢除祖宗之法—禁銀令。從此以後，白銀成了市場上的主要貨幣，銅錢、紙幣降為輔幣。

書名：《顯微鏡下的古人生活》作者：《新週刊》雜誌社出版社：高寶書版出版時間：2021年11月10日
書名：《顯微鏡下的古人生活》
作者：《新週刊》雜誌社
出版社：高寶書版
出版時間：2021年11月10日

一兩銀子搬到現代值多少？

與我們在電視上看到的一樣，作為貨幣的白銀，主要被鑄成「元寶」。元寶上刻有產地、重量、經手官吏、工匠姓名等，通常有五六十字。

船形元寶便於纏在腰間，使「腰纏萬貫」的說法成為可能，如果真在腰上纏一萬貫銅錢，土豪也得累死。最為常見的五十兩元寶，面額太大，所以平時交易只用《水滸傳》中好漢買酒的「散碎銀子」。

銀錠上傳達的訊息非常重要，因為市場上流通的元寶都是合金，含銀量不同。如清朝北京有松江銀，上海有二七寶銀，長沙有用項銀……全國總計約有一百多種銀錠。後來為了方便流通，康熙朝制定了作為單位的「虛兩銀」—紋銀，純度為千分之九三五．三七四。不過，所謂「一兩」在各地的重量也不同，一般而言，明清時期一兩銀子重三七．三公克。

在銀元進入中國之前，想要花銀子，得先驗成色，再秤重量。花起來也很複雜，破整的時候，商人們還得用大剪子剪，用小秤秤過。

將白銀換算成人民幣，通常是以米價為仲介。不同時期，各地區的米價差異頗大。

根據史學家黃冕堂在《中國歷代物價問題考述》中搜集的資料顯示，一石米的價格，明朝從兩三錢～一兩，清朝則從五六錢～二三兩，都很常見。明清時期一石約合○ ．一立方公尺，一立方公尺大米約為八百公斤。而現今中國米價大致一公斤五元人民幣，如果用明嘉靖年間均值○ ．八兩一石、清乾隆年間均值一．五兩一石的米價來計算，一兩白銀在明嘉靖時期相當於五百元人民幣，在清乾隆時期相當於兩百六十七元人民幣。這幾百年間，白銀購買力下跌了幾乎一半，這是由於明隆慶帝開通海運後，南美、日本的白銀源源不斷輸入中國所導致。

備註

1.《水滸傳》的故事發生在北宋，但社會風貌反映的是作者施耐庵生活的晚明。

●本文摘自高寶書版出版《顯微鏡下的古人生活》


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