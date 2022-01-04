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《元宇宙》你準備好，要進入無窮無盡了嗎？

聯合新聞網 / 高寶書版
（圖／Unsplash）
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文／高寶書版編輯部

讓Facebook火速更名為「#Meta」，Google、Apple、微軟等巨頭不惜砸重金開發，元宇宙到底有什麼吸引力？

若要選出最近在全世界最熱門的關鍵詞，那當然非「元宇宙」莫屬（Metaverse）。那麼，元宇宙到底是什麼？跟我們有什麼關係？會帶來多大的改變？要如何面對？

以上問題，《元宇宙：科技巨頭爭相投入、無限商機崛起，你準備好了嗎？》都會提供解答！

● 作者是誰？

崔亨旭 (최형욱)，畢業於美國南加州大學電子工程系，曾在三星電子研究無線網路、感測器、顯示器等產品技術，並開發出榮獲《時代》雜誌「The Gadget of the Year 2018」的創新行動裝置。曾任韓國物聯網平台「magicEco」的共同執行長。目前作為新創設計公司「L!FESQUARE」的創新催化劑（Innovation Catalyst），他負責為各大企業提供策略顧問服務，以激發企業們設下技術戰略與創新。

為了應對即將到來的元宇宙時代，他成立了XR硬體平台新創公司「Zillion Technology」；而為了能與亞州20幾個城市的創新者共同開啟始於亞洲的創新合作時代，他成立了「Pan Asia Network」；他也是未來策略智庫「Future Designers」的執行長兼未來設計師，致力於提出在新技術及正面影響力下，將誕生出何種未來及價值。

他的專業領域包括：未來新技術、平台策略、技術創新、硬體生態圈、商業模式創新。他也申請了與物聯網、行動裝置、UX創新、無線通訊及網路有關的20多個國外專利及30多個韓國專利。

書名：《元宇宙：科技巨頭爭相投入、無限商機崛起，你準備好了嗎？》作者：崔亨旭出版社：高寶書版出版時間：2021年12月日
書名：《元宇宙：科技巨頭爭相投入、無限商機崛起，你準備好了嗎？》
作者：崔亨旭
出版社：高寶書版
出版時間：2021年12月日

● 寫作初衷？

透過數十年來的觀察，作者發現每當遇到某個轉折點，都能感受到一股奇妙的氛圍。

「每當有新的事物出現，掌權已久的既得利益階層就會被擊潰，新的價值會被建立起來，人們會湧入新的平台，我們每天習以為常的各種行為及生活方式也會隨之改變。」

此時此刻，我們就處在這種轉折點的最前線，為了幫助讀者好好理解未來，提早把握住全新的機會，作者寫下了這本書。

希望想利用元宇宙創造新商機的企業家們、想在現有產業中找到創新的機會或做出新嘗試的公司策略長們，以及想看出變化的趨勢好為未來做準備的創新家們，能透過這本書找到那個臨界點，創造一個能夠改變這個世界的機會。

●本文摘選自高寶書版最新出版之《元宇宙：科技巨頭爭相投入、無限商機崛起，你準備好了嗎？》。


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