姿勢正確很重要！原來「駝背」對身體有這麼大的影響

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聯合新聞網 / 高寶書版
書名：《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》 作者：中村尚人 出版社：高寶書版 出版時間：2021年2月11日
書名：《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》
作者：中村尚人
出版社：高寶書版
出版時間：2021年2月11日

文／中村尚人

駝背使內臟遭受擠壓，導致下腹部凸出

要是輸給重力而無法保持良好姿勢，再怎麼靠運動或飲食控制來降低體重，也永遠無法擺脫「凸肚子體型」。

為什麼？因為從肚子裡蹦出來的，其實是失去容身之處的內臟！

為了方便大家想像，就讓我來說明一下吧。

駝背的話，就會像插圖一樣導致胸部收縮，肋骨的位置也會下降。這樣一來，掉下來的肋骨就會將下面的內臟壓扁。但是因為肚子的空間有限，被壓扁的內臟無處可去，只好往前凸。這就是造成下腹部凸出的原因之一。

要是不改正會使肋骨下降的姿勢，那麼做再多的腹肌訓練，肚子裡的東西還是會蹦出來。結果就是腹部的贅肉橫生，一副大腹便便的模樣。

首先，要把掉下來的肋骨拉上去，留出一個可以收納腹部內臟的空間。肚子裡面本來就沒有空間了，卻為了「讓肚子凹下去」而以仰臥起

坐等收縮腹肌的方式來把肚子收緊，這會使心臟和內臟遭受更多的壓迫。

別說瘦下來了，壓迫造成的血壓上升和血液循環變差，實際上對身體來說是非常危險的。

●本文摘自高寶書版出版《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》


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