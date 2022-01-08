感情界翻譯蒟蒻！《圖解男女對話辭典》教你秒懂「道歉」真諦

你／妳，到底會不會聊天？！自己的關係自己救，此生再也不尬聊。懂撩也要懂心，關係才能持續下去。 《圖解男女對話辭典》本書堪稱感情界翻譯蒟蒻，居家隔離、逢年過節不準備一本絕對活不好也睡不了。（編按）

文／男女大不同檢証委員會

＊男：希望對方 能「道歉」

男性會將道歉視為表達反省之意的最高表現。也因此他們相信只 要願意拉下臉說「對不起」，所有麻煩事都能迎刃而解。就連他人對自己道歉時，也抱持著相同的態度。

＊女：希望對方 能說出「道歉」的理由

女性覺得重點在於「因為什麼事生氣」「傷害了什麼」，所以無法接受僅是說聲「對不起」的道歉方式。

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雖然男性將「對不起」視為最高的謝罪表現，不過在女性聽來，並不是這麼一回事，因為女性認為好好地將「道歉」 的原因說清楚，才是最重要的事。

相反地，若男性始終沒有道歉，就代表他認為「無法由自己先低頭認錯」。所以，當丈夫或男友遲遲不道歉時，生氣 就完全是一種時間上的浪費。因為男性對於讓步的一方，多半會釋出善意，因此女性與其直接發脾氣，不如先以退為進，才是聰明的作法。另一方面，如果女性不知道自己是對是錯時，就坦率地道歉吧。因為聽到對方先主動說對不起時，大多數男性也會爽快地接受。

●本文摘自時報出版於2022年1月4日上市新書《圖解 男女對話辭典》