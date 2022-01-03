劉慧卿／《三種和多種自體》訴說我所走過的精神分析理論研究的地圖

文／劉慧卿

在這本書裡，幾乎就是我走過這張精神分析理論研究地圖的足跡。在這裡，宿敵的學派也不吵架了，一起在場，安安靜靜地品賞水仙花，閱讀自戀，一起走一遭精神分析的地圖，生生死死、愛愛恨恨。

接下來，讓我更具體訴說我所走過的精神分析理論研究的地圖。

榮格和其他

我的心理治療的學習是於民國八○年代期間，從客體關係和榮格學派開始的。

還記得，當年我在北市療開始了心理治療的學習。台灣當年沒有台灣精神分析學會，也沒有榮格分析心理學學會，台灣當年只有呂旭立基金會。

在北市療，當時高醫的學長蔡榮裕醫師，開始帶領我們第一年住院醫師，以讀書會的形式開始學習客體關係。如今回頭看，當年的客體關係應該是美國學派的客體關係，主要是以美國的奧圖．康伯格（Otto F. Kernberg）和英國的哈利．岡粹普（Harry Guntrip）為主。因為當時住院的邊緣型人格異常之個案，常是令我們住院醫師疲於奔命的個案，為了照顧病人，我們戰戰兢兢，得時時了解如何處理，如何將我們所學的理論應用在臨床工作上，常常都是現學現賣。當時對學派理論的疑惑，從來不曾少過，為何二人對邊緣型人格異常個案治療的方法和基本態度是如此不同，是個案的因素？或治療師？

總之，當時初學的自己，是不會有答案的。在北市療的同時，各種治療學派都開始蓬勃發展︰家族治療、認知行為治療、心理劇⋯⋯等。和北市療的同儕一起，也常常報名呂旭立基金會的課程︰薩提爾家族治療、麥基卓（Jock McKeen）和黃煥祥（Bennet Wong）的課程，最後還三番二次遠赴加拿大的海文學院（The Haven）參加黃煥祥和薩提爾所帶領的大團體工作坊，甚至還曾經萌生留在蓋佩歐拉島（Gabriola Island）跟他們學習的念頭。我永遠記得，我生命中與人相遇的經驗，愛和擁抱，從那裡開始⋯⋯

我的榮格學習也是從呂旭立基金會開始的。當時的申湘龍老師，靠著自學，深入榮格的理論和精神，帶著一群學生，非常用心地開始一次又一次的夢工作坊，榮格的解夢方式從此深入我的治療工作，我也開始持續記夢至今，除了中間刻意暫停了三、四年。

與此同時，還有催眠治療和完形治療的學習，一個是佛洛伊德之前，一個是佛洛伊德之後，二者我都積極地完成和取得治療師的資格。只是後來自己轉向精神分析，對這二個佛洛伊德前後，卻與佛洛伊德精神分析互相反對的學派，就沒有再繼續深入了。現在想來，雖然互相反對，但隨著我探索精神分析理論地圖越深越廣之後，所謂反對，也只是站立的立足點不同而已，心靈始終是同一個心靈。

依稀記得，當年，有個不知名的午後，榮裕醫師安靜地詢問我︰你想走那個學派？其實當時我真的不知道，但我仍直率，卻未免天真地回答︰榮格。那個片刻，至今還深刻地留在我的腦海裡，濃縮著當年所有的赤子心和初生之犢。雖然，後面的路始終曲折，但心靈學習之路，終究是無法回頭了。少年言志易，如果不是少年，又那能這般輕易地開口立志？

西格蒙德·佛洛伊德（德語：Sigmund Freud，1856-1939）。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library提供）

佛洛伊德

榮格本身是醫師，自然有其科學的訓練，但另一方面，榮格還是深深受許多靈性和神祕經驗的吸引。從他的書信集中可以知道，佛洛伊德早期是可以和榮格平靜地討論這些科學和神祕學的現象的，但後來，二人分裂了，佛洛伊德越偏向了科學，榮格越偏向了神祕學，註定越走越遠。或許是因為二人性格傾向的關係，有些結果，是不得不然的。

我自己當年雖然受榮格吸引多過佛洛伊德的，但是，當要深入這二個學派的理論材料，真正開始用功的時候，我發現《佛洛伊德全集》我可以自學，但《榮格全集》太多艱深字彙，難以趣入。

當時的台灣，所謂用功，想深入精神分析的理論研究，其實並沒有課程可以上，也沒有老師可以請教，更沒有治療師和督導。只有自學和翻譯。而當時，北市療翻譯精神分析一系列書籍的運動正在風起雲湧地發生。

我最早的翻譯是張老師出版社出版，在住院醫師時期和呂紹文醫師合譯的《心理治療實戰錄》。當時只是覺得這本書對心理治療的臨床有幫助，直到後來才知道，這是一本自體心理學理論取向的書。

接著是為自己而翻譯的，由心靈工坊出版社出的《母性精神分析》，這本書裡面介紹了精神分析發展早期的四位女性精神分析師的理論和生命，因為對母性和女性的議題特別有興趣，就接了這本書的翻譯工作。但現在回顧，對當時的自己而言，算是勉為其難和認真地完成了翻譯。再來，是佛洛伊德案例系列，由心靈工坊出版社出的《朵拉》和《論女性：女同性戀案例的心理成因及其他》。因著這二本書的翻譯，讓我真正可以進入佛洛伊德精神分析理論研究的堂奧。我不僅只是想要完成這本書的翻譯，我想藉此二書的翻譯，走進佛洛伊德精神分析的思想世界，訓練思考、訓練理性，也建立結構。猶記得當年，獨居於山上，在溼冷的書房中，書攤了一地，裹著棉被熬夜趕著翻譯進度，像練功。

當時我始終認為，佛洛伊德是心理治療的第一人，心理治療的規則和樣態，無不由此而生；贊成和反對，無不由此開始，所以掌握佛洛伊德的精神分析理論的精髓，在精神分析的學習中是至關重要的。

寇哈特

離開北市療之後，精神分析理論之路的學習更加孤單。因著孤單的緣故，我藉著讀書會之名，因緣際會下，開始了自體心理學的讀書會，找一群人一起學習，希望走得更遠一點，走得更久一點。只是當時完全沒有想到，我會在傳統的精神分析之外，發現另一個自體心理學的新天地，而且在往後的二十幾年間，不斷地深化和探索，理解更多，於是可以在自體心理學這個新天地中扎根成長。

開始時只是每周三晚上的讀書會。當時最後聚集的四個人是︰林明雄、許豪沖、劉時寧和我自己。當時這個讀書會兼具著感性支持和理性學習的功能，我們彼此相伴，完成了自體心理學理論和臨床的理解和解釋。

讀書會期間和結束後，我們著手寇哈特三冊原典的翻譯。又是一段艱苦的上坡路，只是這次有同行的夥伴。讀書會之後，我們也同時相約，每年年底開自體心理學研討會，我們每個人用一年的時間準備，書寫數十頁的文章發表，隔年將書寫的文字集結出書，名之為「精神分析講台」，《精神分析講台》系列就這樣出版了十幾年。之於我，讀書會之後的決定，是於精神分析領域中帶來更巨大的自我學習的功課，如何將臨床凝聚成理論闡述，如何在學派間找到理論的異同。再由於當時，台灣心理治療領域還很小，文章中是否要書寫案例，成了一大難題。正如自體心理學研討會是否要有個案報告？我們試過一年，之後決定研討會中，不再有個案報告。而我自己也決定，我的文章中只有純理論的研究，因為我想保護個案，永久保護。這成了這本書十篇論文一致的風格。

猶記得2000年當時，並未有太多可以查找的網路資料，買原文書籍也很不方便。我大約於每年年初，自己訂下探索的主題，開始用半年的時間蒐集我所能收集到的各種資料，下半年開始閱讀、書寫。每年都壓力不小，起起伏伏，勉力盡量完整地做了十年，這就是這本書的由來。

●本文摘選自心靈工坊出版之《三種和多種自體：佛洛伊德、克萊恩、寇哈特，或榮格，與其他共論證》。