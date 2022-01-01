為何不應該選擇債券ETF？《懶系投資》分享數十年來投資實戰經驗

文／風中追風

贏面的分析

經常有網友問及投資債券ETF可以嗎？債券ETF可以代替投資直債嗎？會這樣問的網友，通常都是自覺資本少、想分散投資、不懂小額投資債券的途徑或對自己投資的能力沒有信心。

在股票市場，以ETF為工具的被動化投資（PassiveInvesting）隱隱然已成主流。被動化投資幫投資人用最簡單的方法，取得合理的報酬，過程不需要做研究、不需要做分析，任何人都可以簡單辦到，所以也被稱為「懶人投資法」。

事實上，過去幾十年的實踐證明，股票ETF戰勝了八成以上代表主動選股的主動型股票基金，一般人很容易就將此概念套入債券投資上，覺得投資債券ETF也會比主動選債優勝。

筆者可以大膽地說，這絕對是謬誤！

我們先來分清楚投資股票與債券的本質。投資股票，是看好該公司未來可以不斷發展，盈利帶動股價不斷升值而帶來的價差利得。可惜在現實上，80／20法則同時也適用在股市中—20%的公司，貢獻80%盈利。所以，股票指數的長期上升，其實只由兩成公司貢獻，其餘上市公司要不是毫無寸進，就是苟延殘喘。換句話說，只有選中了這20%真正有增長的公司，才可以跑贏大市。因此，主動選股先天的贏面，只有兩成，這也是為何八成主動型基金跑輸大市的一個主要原因。

在輸面高達八成的情況下，放棄進攻，以被動化投資獲取市場的平均回報，是可取的。

（圖／Unsplash）

可是，債券剛好相反。投資債券並不是要求企業成長，只是要求企業到期前不要倒閉、不要違約，就已經贏了。筆者也不去說投資級別債券，只以垃圾債級別的Ba3債券來說，過去十年的違約率大約是20%。

也就是說，假設同時投資同一檔企業的股票與十年期債券，同樣投資十年，只論機會率來說，股票的輸面是八成，債券也是八成—不過是贏面。

你知道輸面有八成，所以利用ETF轉化為不輸不贏，這很合理。但你知道贏面是八成，竟還要轉化為不輸不贏？而且，你還是另外交錢（基金管理費與行政費用）給別人，去降低你的贏面，傻了嗎？

很多人會說，債券兩成的輸面，可能使你損失所有本金呀！對，所以筆者才一再強調要減低集中性風險。當投資人懂得以行業性去分散投資債券，且數目達二十檔以上，集中性風險已經大大減低了，與投資一百檔、一千檔的債券ETF其實

相差無幾。表面上，二十檔債券會使違約率開始接近平均值，但懂得選債，會增加贏面。門檻方面，以在IB投資債券為例，二十檔的最低消費只是2萬至4萬美元，如用同類型的ETD與優先股代替部分，則消費更低。

當然，前提是投資人要有能力選擇並管理二十檔債券／ETD／優先股，但不會比投資股票要求的技術難。所以如果問筆者，要贏面還是要分散風險？—小孩子才做選擇，我、全、都、要！

●本文摘自時報出版之《懶系投資實戰攻略：打造多元現金流，悠閒換取報酬極大化》