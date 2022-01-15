彎路是必經之路？「浪費」與「後悔」的念頭將扼殺你這個動力

文／尹維安

前段時間去了一家民宿當民宿試睡員，第一次嘗試這樣新奇的工作，難忘的不僅是這份經歷，還有一路上所遇到的人。

曉謙給我的第一印象怎麼都想不起了，或許他並不屬於那種容易讓人記住的類型。可是他的工作，著實讓人羨慕。

他是民宿的老闆，個子不高，頭髮長而捲曲，快到肩膀了，戴副黑框眼鏡，說不上帥氣，但是一笑起來，給人一種很踏實的感覺。

說上兩句話之後大概印象就出來了：人如其名，曉人情，性謙和。

他經營著這家精緻又講究的高級民宿，平時生活就是在這面朝小溪、背靠茶山的別墅一般的房子裡泡泡茶，和客人聊聊天，清淨又閒適，還有著體面的收入。

晚飯時分，曉謙帶著我們順著山坡走至另一家民宿吃飯。山上沒有路燈，四周一片漆黑，他打著手電筒一路提醒我們注意腳下，細緻而體貼。

到了吃飯的地方，他請廚房師傅為我們炒幾個家常小菜，剛從後山挖出來的冬筍，紅燒的雞肉，園內採摘的新鮮蔬菜。曉謙搬來自家釀的梅子酒，客氣地為我們布置餐具：「我現在就喜歡陪人聊天，我不僅僅是經營民宿，還想和來這裡的人做朋友。」

我無意中發現他深藍色的牛仔褲後袋繡著細細的民族刺繡花邊，藍白灰的菱形格子，大概是那種來自雲彩與山水繚繞之地的人，走得越遠，越想把與家鄉相連的東西穿在身上，才覺得安穩。

年紀輕輕，在山水如畫的地方鬧中取靜，詩意棲居，生活安穩而閒適，這樣的日夜，哪個在大城市奮鬥的年輕人敢想？

我感嘆：「真是令人羨慕的工作和生活啊！」

他為我們斟滿梅子酒，說起自己的故事。

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曉謙沒有上過大學。十八歲從大山大水直達大城市，想要在那片欣欣向榮燈火輝煌的繁榮之地紮根生長。

沒有什麼學歷，也不太熟識新環境，只能靠體力紮根，最開始的幾年，他把汗水和迷茫都澆注在了工地上，跟著師傅當學徒，也算是用另外一種方式把自己和這個城市鑄在了一起。

後來網路興起，曉謙的老闆開了網咖，他也跟著接觸到了另一個新世界。從鄉下來的他那個時候電腦都不會操作，為了工作，只能一點一點地學，然後在網咖一待就是三年。

後來網咖關了，曉謙也另謀出路，去飯店當服務生，就是那個時候，他開始對飯店管理和服務有了一些了解。但他覺得這不是自己喜歡的事，也不是最好的出路。

再後來他接觸了設計，幫房地產公司製作模型。因為要力求還原，要把房子的各項功能展現出來，需要一塊一塊玻璃、一根一根欄杆拼湊黏貼，雖然不是蓋真正的房子，可是這些細緻的工作對於一個從小粗手粗腳的年輕人來說，也實在是磨人的挑戰。

「要有絕對的耐心，不然真的會弄壞。」小而精緻的模型讓曉謙把自己的內心和夢想也打磨得明確而生動起來。

「在大城市漂泊久了，對家鄉的好山好水愈加牽掛。」曉謙說話也是斯斯文文的，大概是做模型做多了，人也變得細緻而安靜，「現在的工作我很滿意，又可以和山水待在一起，自由，條件也很好，我很喜歡。」

我笑他兜兜轉轉走了這麼多彎路，終於做了自己真正喜歡的工作，青春都飛走了，已經成了一個兩三歲小女孩的爸爸。

他剛開始是笑著點頭，後來感嘆：「要是不去大城市，也不會在這塊地方發展；要是不在網咖打工，現在也不會用CAD畫圖做設計；要是不去飯店當服務生，也不太懂飯店管理；要是不做模型，也沒有那麼多的耐心一點一點地把一個普通的農村房子改造成如今華麗洋氣的高級民宿。

「當時覺得不起眼，後來發現每一步都產生了作用，少了哪一步好像都不行。」

那些曾以為的彎路，恰恰是必經之路。

他舉起杯子，把這麼多年的顛沛流離混著辣而清甜的梅子酒，一飲而盡。

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有一段時間，我也曾為自己的狀況苦惱萬分，覺得自己所做的一切毫無意義，失望，焦躁，難過不堪。

忽然發現我們好像從來都生活在一個勝者擁有絕對發言權的世界，有了最後的成功，之前所走的路好像才是有意義的。所以我們聽一個名利雙收的老闆講他創業階段睡路邊吃便當的故事會熱淚盈眶，卻對一個街邊賣藝為了音樂夢想縮衣節食的年輕人嗤之以鼻。

我覺得生活裡有兩個詞是會殺死前進的動力的，一個叫「浪費」，一個叫「後悔」。可偏偏這兩個詞常常出現在我們的生活字典裡，有的人覺得愛了多年卻分手了是一種浪費，後悔相愛；念了多年的科系最後與工作無關是一種浪費，後悔選擇；做了多年的工作最後沒有成形也是一種浪費，後悔付出。

書名：《理直氣壯的走彎路，每一步都值得眷顧》作者：尹維安出版社：時報出版出版時間：2021年12月28日

可是在經歷了一些自以為的挫折之後卻發現，無關「浪費」，不要「後悔」，因為抱怨和否定真的沒有用，能做的不是給那些不起眼的過去畫上「 X 」，而是

看看它們給現在的自己帶來了什麼。

很多事情都是在走了一定的距離之後才出現了意義。之所以覺得是彎路，很可能是因為走得還不夠遠。

那些逝去的時光都不是白白流走的，它們終將以另外一種形態依附在你身上，讓你成為了現在的你。你走過的坦途可能讓你腳步輕飄，繞過的彎路卻會讓你學會珍惜和踏實。

哪有那麼多直達之路，路是一步一步試探出來的。那些為目前的苦悶失落的人啊，歸根結底還是急於求成，急於看到結果，所以一旦事與願違，就埋怨自己做出了錯誤決定，做了無用功。

彎路說不定就是必經之路，你可不要因為一個踉蹌就停在路口，然後悻悻回頭。

寫給你們，也寫給我自己。

共勉。

●本文摘自時報出版之《理直氣壯的走彎路，每一步都值得眷顧》