時尚KOL凱特王最新力作《像我這樣的女人，有時優雅，偶爾帶刺》

文／凱特王（造型師／時尚觀點自媒體人／作家）

我之所以成為這樣的女人

女人第一次意識到自己「是個女人」這件事，往往因為性別差異。七歲那年，父親意外過世，因為所生皆是女兒，按照傳統，將來會出嫁，而嫁出去的女兒乃潑出去的水，名字無法刻在碑上立碑。家中長輩商議後，遂令父親的弟弟，我的二叔，名義上過繼一個兒子給我母親，替代長女我成為立碑人。

這件事的始末，沒有人問過我的感受，我的意願。每年掃墓，我看著墓碑上立碑人的名字總覺得荒唐諷刺，因為二叔的二兒子，我的二堂哥，從來沒有來掃過我父親的墓。他成為立碑人，也沒有人問過他的感受，他的意願。

這是我人生中第一次感受到性別的荒謬性，或許也奠定了後來的我一直在女人的身分上做他人眼中出格的事。因為我是女人，所以就天然地被剝奪了某些權利，或只限於某種發展，對我而言，那全都是要打破的限制。

成長的路上，只要是長輩，無不希望妳是個大方可愛懂事的女孩，將來最幸福的事莫過於嫁一位好老公，疼妳，照顧妳。但我雙眼可及之處，少有一位女性長輩的丈夫是她們口中的好老公，然而她們也這樣過了一生，並帶著這樣的一輩子希望後輩繼續過下去。

可笑不？

愛情、婚姻的成功，成為女人生命中濃墨重彩的一章，她們從來不被鼓勵去追求那些需要獨自扛起代價且不一定會成功的關於事業的夢想，因為一切可能都比不上「嫁一位好老公」來的讓人羨慕。

所以秀恩愛有用，秀妳對工作的堅持，別人只覺得辛苦。

這幾年拜社群之賜，我也成了某些人眼中的成功人士，還有些讀者說想成為像我這樣的女人，以我為目標。這些話我相信是誠懇的，但捫心自問，我聽得很心虛。

首先，我就不覺得自己成功，我確實完成了很多自己想做的事情，並一路做著自己想做也喜歡做的事，但每每完成階段性的目標，我就開始覺得不滿足，開始覺得我應該還要挑戰些什麼，去突破目前的狀態。

由於不斷地追求，所以從來不曾覺得自己成功。至於那些挑戰失敗的目標，當著別人的面，我自然也羞於提起，更遑論說「那些失敗的經驗都是成長的養分」這樣矯情的話了。

像我這樣的女人，好強，但也不是非得什麼都跟自己過不去，可以得過且過的時候，我也會適時地放過自己，並稱之為「有彈性」。唯一的優點可能是毅力與耐心，除此之外，我常感於自己的資質平庸，會默默羨慕起強者。

閱讀與寫作是我人生中迄今堅持最久的一件事。如果有人提問「有哪些生活小習慣，只要堅持下去，就可以慢慢改變一個人」，那我的答案肯定是閱讀與寫作。閱讀那些文學作品，不僅讓我的思想不會僵化，更讓我有幸一覽各種聰明人內心的世界。而寫作是一種「輸出」，是提高思考力與表達能力的最佳途徑。

如果我想得很多很多，卻無法將之具體化，那些精采的想法終究停留在想像而已，它會隨著時間過去逐漸消失在我的生命裡，但如果我記錄下來了，它便一直存在。

閱讀與寫作因為在短時間內無法看到太直接的收益，往往因此令人忽視。它也被某些人視作有點「裝」的習慣，有過於刻意的嫌疑。這麼說或許不夠客觀，但我從很多讀者闡述問題的文字中發現：無論你是誰，從事什麼工作，清晰的文字表達體現的其實是你清晰的思路，這一點，見字如面，隔著螢幕都能知道這個人的邏輯如何。用文字描述一件事如果都說不明白，讓他說話他也說不明白。一年總要在後台解決上百個讀者問題的我，對這一點體會尤深。

過去，因為感興趣的理由，我特別喜歡鑽研攸關女性的故事。那些在歷史上留下姓名的女性，我一一尋覓探訪，逐個記錄下來。竟發現這些女人的故事沒有一個是重疊的，但殊途同歸，不管生於什麼時代，遭受什麼命運，她們都對生活洋溢著熱情，擁有見解獨到的思考力。

這一點深深影響著我，讓我在面對自己的生活時也希望做到保有熱情，並建立自己的價值體系，貫徹下去。

我之所成為這樣的女人，幸運地在中年受到一些人的肯定，想必是我做對了些什麼吧。回首這段路，我跟所有人都一樣，跌跌撞撞地摸索試探，走過許多冤枉路。我沒有捷徑可以提供，說不出「改變人生，只要做到X點」這種暗示你繳智商稅的話。在我的成長路上，盡是不合時宜的勤勉，沒有天才的犒賞。

即便如此，像我這樣的女人啊，還是偶爾會自我感覺良好的。

●本文摘自時報出版之《像我這樣的女人，有時優雅，偶爾帶刺：365日絕世女子時光誌（全兩冊，隨書附「絕世女子時光曆卡」）》