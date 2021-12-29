韓國票房冠軍《南山的部長們》經典原著，揭開政治與權力背後的黑暗

文／金忠植

對我們而言，真正的朴正熙是什麼?

智慧多媒體、社群網路發達的年代下，朴正熙的存在是什麼？

其實這已經是半世紀前的事了，自一九六一年開始的朴正熙軍事統治，直到一九七九年才結束。但朴正熙離世三十三年後的今天，名為「朴正熙時代」的巨大海嘯所帶來的衝擊，至今仍未平息。後人稱頌其為歷史上「偉大的領導者」，另一方面也有人批評他是「最惡劣的獨裁者」。

許多權威媒體報導：「朴正熙的『光和影』，在半個世紀後的今天，再次左右二○一二年十二月的韓國總統選舉，這也象徵將成為今後五年引領韓國國民生活的里程碑。」

朴正熙的長女朴槿惠，成為韓國執政黨新國家黨推出的總統候選人，毫無疑問，她受到父親極大的庇佑。在二○一二年四月的國會議員總選中，「親朴聯盟」掛出朴正熙的照片奮戰，雖然新國家黨極力否認與他們有任何關係，但只要我們回顧歷史上嫡孫與庶孫彼此爭奪政治資產的例子，就能說明朴正熙留下的黑影至今仍揮之不去。

我在二十年前撰寫這本《南山的部長們》時，在序言的第一句寫下：「我們至今仍困在朴正熙時代的陰影下」，現在我要將那段序文原封不動地移到這裡：

1966年2月17日韓國大統領朴正熙（座車右）來臺前往南部基地，參觀海軍陸戰隊的懸崖登陸演習，當時的國防部長蔣經國（座車左）陪同檢閱我方軍隊。陳明輝攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

我們至今仍困在朴正熙時代的陰影下。 不論這是好是壞，這是我們從一九九○年代，展望接下來二十一世紀的宿命，這肯定是一種束縛。曾任朴正熙警護室相關職務的全斗煥、盧泰愚將軍，是接下來十二年間的總統；五一六政變的金鍾泌同志，是現今執政的民主自由黨代表最高委員；朴曾排斥的金泳三和朴討厭的金大中，衝破殘酷的迫害存活下來，直到一九九○年代引領朝野角逐大權；而他培養的企業家鄭周永成為總統候選人，正在覬覦「政權創業」。 朴正熙時代成立了中央情報部，而三選改憲、維新修憲的牽引者也都是情報部；最後，以一○二六事件（又稱朴正熙暗殺事件）結束朴正熙時代者，也是中央情報部。接著從保安官以及主要外交對象的部分開始政治操作。從保安警戒、外交主力展開的政治陰謀、選舉操縱、利益分配、政治獻金、跟蹤、竊聽、綁架、拷問、文學和藝術的思想評價、甚至是桃色關係、走私、暗殺等，簡直就是全能的（almighty）權力中樞。 因此，要談論朴正熙時代，就無法對中央情報部的角色視而不見。否則無從說明一九九○年開始的三金政治，以及軍閥、財閥的政治影響力。基於以上觀點，我花費兩年又兩個月的時間，每週都與自我戰鬥，寫下《南山的部長們》。 （一九九二年十一月十一日）

一九九二年十二月總統大選即將到來，由金泳三、金大中、鄭周永三人進行對決。兩個姓金的是朴正熙的競爭對手，而鄭周永則是朴正熙培養的財閥代表。一九九二年先由金泳三勝選，之後金大中歷經千辛萬苦，終於在一九九七年當選總統。只有鄭周永未能如願以償，最終殞命。盧武鉉在兩位金氏的麾下成長，於二○○二年掌握大權，鄭周永門下的建設業業主李明博，在朴正熙時期負責指揮青瓦臺的相關土木工程建設，並於二○○七年當選總統領導國家。現在，朴正熙的女兒再次握住最前排的號碼牌，打算於二○一三年進入青瓦臺，而盧武鉉的生死之交文在寅則與安哲秀聯手對抗朴槿惠

我們的政治從朴正熙開始到底真正前進幾步？

在寫下修訂增補版序言的這瞬間，我因為不可思議的歷史因果和令人毛骨悚然的既視感而顫慄。因為二○一二年出現的精英們也在這本書的歷史延長線上。對抗朴槿惠的李在五、金文洙是高喊「打倒朴正熙政權」的在野鬥士；朴槿惠在初選中挑戰的鄭夢準是鄭周永的兒子；任太熙則是朴正熙軍事政權時代的「養子」，同時也是朴正熙的愛將、韓國「一心會」成員權翊鉉的女婿。

（圖／Unsplash）

民主黨候選人文在寅也是因抗拒維新獨裁政權而被開除的慶熙大學生，之後，他更與「反抗政客」盧武鉉成為莫逆之交，踏上政治舞臺。民主黨代表李海瓚也對朴正熙維新政權舉起反對旗，也是朴正熙的繼承者全斗煥掌權時期，被關在陸軍監獄的熱血鬥士。孫鶴圭也是反維新旗手，其為歷經流亡生活的總統候選人。

這本《南山的部長們》的企劃，於一九九○年由《東亞日報》編輯局局長金重培（一九九一年離開《東亞日報》後任《韓民族》新聞社社長，及MBC社長）採納，在嚴酷的環境中，挖掘KCIA的這本書之所以能夠大放異彩，歸根結底是得益於那位的決斷。金重培前輩不久前這麼對我說：「也許我們現在正進入文明史的轉捩點也說不定。『經濟民主化』不是朴正熙的女兒，也就是新國家黨候選人的口號嗎？這是偉大歷史的諷刺。」我在寫這篇序言的瞬間，正是總統大選之際，我們為過去血淋淋的歷史而爭論不休，此時此刻我的腦海再次浮現愛德華．哈利特．卡爾（Edward Hallett Carr，簡稱E.H. Carr，英國歷史學家）所說的，「歷史就是現在與過去之間永無休止的對話」。

本書大部分的照片（中文版未收錄），都是我過往工作三十年的公司《東亞日報》的金載昊社長欣然提供的，所以我想藉這段序文，致上我誠摯的謝意。修訂增補版則是教保文庫的金成龍社長（現任理事長）今年五月建議：「《南山的部長們》是媒體業資產，用電子書復活它吧！」使我得到力量並付諸實行。另外，還要感謝表示「僅有電子書是不夠的，我們還要發行實體書」的Politikus出版社的金鉉宗社長，還有以鄭素妍組長為首的編輯組的真誠和辛勞，感謝眾人為這本書投注的心力。以及小說家蔣正一先生，他同意將其於一九九三年的譯著《讀書日記》中寫的讀後感，改寫成本書修訂增補版的推薦序。

二○一二年十一月十一日 於光化門

金忠植

●本序文選自凌宇有限公司於12月29日最新出版的《南山的部長們》。