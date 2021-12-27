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朱宗慶／感性驅動、理性承擔──《溫馨提醒：洗衣服請記得拿 我和萬秀的成長故事！》推薦序

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》 作者： 張瑞夫Reef Chang 出版社：時報出版 出版時間：2021年12月21日
書名：《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》
作者： 張瑞夫Reef Chang
出版社：時報出版
出版時間：2021年12月21日

文／朱宗慶（國立臺北藝術大學講座教授 ）

當我收到出版社邀請，提到瑞夫要出版新書，請我書寫一篇「關於瑞夫這個學生」的序文，我既欣喜又期待，二話不說、一口答應。於是，翻開這本「瑞夫與萬秀的成長故事」，細讀下去，感動到心裡，若要我形容瑞夫：他既孝順又溫暖，敢作夢又有執行力！

認識瑞夫，是在他就讀臺北藝術大學藝術管理研究所時期，這一班同學是我在北藝大藝管所唯一擔任過導師的一班，身為當時的藝管所所長兼班導師，加上教課的關係，與同學間互動自然多，印象也特別深刻。而瑞夫善於組織與領導的特質，當時就已展露無遺，對喜歡的事情所散發出的熱情，更是容易感染周邊的人。

而當我從頭將這本書讀下去，再一次地透過文字瞭解瑞夫與他的故事，他那敏感細膩與為人著想的特質、與祖父母以及家人間的互動，一個行動的起心動念到落實執行的過程，字裡行間裡，我感受的是，儘管瑞夫與我年紀相差三十多歲，但似乎有著許多不謀而合的理念與態度。

例如，瑞夫形容自己是個做任何事情，第一步以情感思考的人。我想，活化祖父母經營的「萬秀洗衣店」，顛覆一般人對傳統洗衣店的想像，並登上各大國際媒體版面，是一般大眾對於瑞夫最初步的認識。但真正可貴的在於：這背後是源於瑞夫對家的歸屬感的重視、那種看到一個現象，引發起「好像可以做些什麼」的心情，才促使這一切故事的發生。

我常說「感性驅動、理性承擔」，如果凡事都先經過「理性計算」的話，很多被認為是「創意之舉」的事，就減少了發生的可能性。那顆敢作夢、有執行力的心，帶著瑞夫與祖父母一同創造了許多故事與回憶！

我也還記得，今年六月時曾與瑞夫書信往來，他提及疫情確實對他的創業帶來一些影響，但儘管面對困難與挑戰，我看到的是，追求夢想、堅持一件自己相信的事，瑞夫仍然全力以赴的精神。

我常與學生分享一句話「千山萬水擋不住想飛的翅膀」，需要去開創、去努力的事，很難不勞而獲，克服困難的過程必然會是辛苦的，然而，當你懷抱著夢想去付出、去追求的時候，千山萬水擋不住想飛的翅膀，再多的辛苦也有值得的幸福。我想，瑞夫做事的熱情與積極，無疑是最佳的代表案例。

如果你也想做些什麼事，開始留心於周遭細微的小變化吧！然後注入一些熱情、勇氣與毅力，相信會開啟許多不同的可能。誠摯推薦給大家這本書，跟瑞夫與萬秀的成長故事，一同打開新篇章！

●本文摘選自時報出版新書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿 我和萬秀的成長故事！》推薦序。


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