臺灣首本地鐵小說！《地鐵站》以跳軌事件為序幕，書寫現代人生存困境

文／木馬文化編輯部

《地鐵站》是台灣小說家何致和睽違九年的最新長篇小說，也是「台灣第一本地鐵小說」。小說以地鐵站為舞台，以跳軌事件揭開序幕，書寫現代人的生存困境，關照台灣的社會問題。

盜用公款的中年男子，被霸凌的國中女生，久病纏身的老兵，西裝筆挺的上班族……不同年齡身分的人，同樣選擇在生命中的某一天，走進某個地鐵站，然後在列車進站的瞬間跳下月台，用性命擋下列車。

故事主角葉育安是地鐵公司的主任，發生跳軌事件就需趕赴出事的地鐵站處理善後。每天上班努力解決別人的問題，對自己的問題卻束手無策：離過婚的中年男子，女兒正值叛逆期，母親患有失智症，……小說書寫現代社會的各種問題：工作壓力、長照、子女溝通、憂鬱症、霸凌等等，地鐵月台上擦肩而過的路人，等待列車前往下一個目的地的乘客，或者徘徊再三的身影，不也就是你我？

地鐵站是許多人每天必經之地，月台上有人選擇搭車前往下個目的地，也有人選擇往下跳結束生命，作者何致和在後記中說：「本書裡有許多死亡，但我思考的事情剛好相反，想的是該如何活下去的問題。」「在隧道盡頭出現的亮光究竟是希望還是更黑暗的絕望？我認為是這本小說最主要的命題。」

本書獲台灣當代作家齊聲推薦，包括小說家甘耀明、作家郝譽翔、作家郭強生、台大翻譯碩士學程助理教授陳榮彬、小說家陳雪、作家鍾文音、小說家童偉格、作家連明偉。

小說家甘耀明：「從隧道口前來的地鐵列車光亮，是帶來希望的光明，還是死亡的刀芒？一則則跳軌自殺的人身事故，深沉演奏著都會男女糾葛、家庭齟齬、社會詭譎氣氛，《地鐵站》是臺灣第一本地鐵小說，也是迷人好看的長篇小說，有著欲罷不能的閱讀快感，值得上手。」

（圖／Unsplash）

作家郝譽翔：「這是一本引人入勝的小說，何致和耐心為我們揭示了日常生活的崩毀，而那崩毀是如此真實可信，彷彿就發生在你我之間，每當列車轟隆經過身旁的一瞬，迎面撲來的，竟是死亡的強烈魅惑。但這本小說卻不盡然虛無冰冷，死亡和愛戀彷彿在字裡行間跳起了探戈，讓地鐵的月台也有迷人的溫度。」

台大翻譯碩士學程助理教授陳榮彬：「以地鐵或火車為故事背景寫成的文學作品，像是龐德的詩作〈在地鐵車站裡〉與小說家齊佛的〈五點四十八分〉，都能反映出人類文明社會的某些問題。何致和這個以地鐵為背景的故事裡也有幾個不同層次，愛情、親情、人性、社會、企業文化等元素交織，甚至更涉及生命要如何才能延續下去的思考。恭喜致和再次精彩完成說故事的任務。」

作家連明偉：「什麼時候會是『最好的時候』？穿越人群，走在未知的命運軌道，在這看似平凡的日常之中，作家嚴謹且幽默復現生活。愛與制約，往返與停駐，生與死的共伴不在引起對峙，不在面向自殺的防微杜漸，而是讓我們知曉，時時刻刻都可能會是最好的時候，正如一班即將準時到來的列車。」

作家鍾文音：「在封閉如劇場的地鐵空間，情節時而擴張流動，時而凝滯停頓，輾壓而出的是愛與失落（落軌）。藉著離與返的流動，再現了死亡的情境，拼圖出生者的原來生活，帶出一雙雙注目著一『晃』即逝的感情光影。『軌』道裡躲著各種命運與感情的『鬼』。於是地鐵站承載的是抽象的一幅幅浮世繪，地鐵洪流般的漁汛人生，串聯起互為糾纏的有機命運共同體，彷彿每個人都在川流中停格成『停車』暫借『問』：問情是何物，直叫人生死相許。」

●本文推薦書即將由木馬文化出版於2022年1月5上市新書《地鐵站》。