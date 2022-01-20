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郝明義／臺灣漫畫的另一則傳奇：曾正忠

聯合新聞網 / 大辣出版Dala
書名：《遲來的決戰 The Last Battle：曾正忠三部曲之二》 作者：曾正忠（Joe Tseng） 出版社：大辣出版提供 出版時間：2021年11月5日
書名：《遲來的決戰 The Last Battle：曾正忠三部曲之二》
作者：曾正忠（Joe Tseng）
出版社：大辣出版提供
出版時間：2021年11月5日

文／郝明義大塊文化董事長、曾任《星期漫畫》創辦人）

一九八八年，籌備創立《星期漫畫》的時候，首選要合作的三位本土畫家，都是我身為漫畫迷想要近水樓台先親近的對象。

也因此，《星期漫畫》創刊號（一九八九年二月）上就有了鄭問的《阿鼻劍》，麥人杰的《天才超人頑皮鬼》，還有曾正忠的《遲來的決戰》。三個連載不同類型，一個武俠，一個奇幻，一個是科幻。

怎麼會和曾正忠談出請他畫《遲來的決戰》，時間久遠，記不很清楚，除了希望有科幻這樣的類型之外，也可能和我喜歡他之前的《花心赤狐》有關。花心赤狐的造型帥又有科幻感，可能是因而激起的發想。

而曾正忠交出來的，是出乎意料，和他過去作品大異其趣，非常重裝備科幻的《遲來的決戰》。

其後很長的一段時間，曾正忠鑽進了他深愛的模型玩具軍火世界，退出了漫畫江湖，連帶《遲來的決戰》也逐漸封存在大家的記憶中。但是重新打開這本書，不但當年一期期等他連載交稿的情景重新浮現，更重要的是禁不住為阿忠當年的創作喝采。

《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）
《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）

《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）
《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）

首先是他的分鏡。

漫畫之為漫畫，不同於繪本，不同於其他圖像作品，最重要的是分鏡。分鏡本身就決定了漫畫的節奏和氛圍。所以我自己認為：打開漫畫，馬上可以判別作者功力的，莫過於分鏡。而三十多年前創作的《遲來的決戰》，其分鏡是頂級的。不折不扣是用道地的漫畫語言來說故事。

故事本身在講兩個星球的故事。敵對的兩個星球當時進入和平、開放的時代，開始探親、交流，不只有我們可以體會的暗喻，主軸之一還有星球之間病毒和防疫的攻防，今天當然更讓人有感。

《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）
《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）

這裡要提一下曾正忠的漫畫沾水筆功力。

漫畫家練任原是曾正忠的弟子，後來他推薦給鄭問成為得力助手。練任說聽鄭問說過，因為你師父曾正忠的沾水筆太厲害了，所以刺激了他開發毛筆畫法。

而曾正忠沾水筆功力在《遲來的決戰》中發揮得淋漓盡致。也因此，人物造型、機甲裝備，在書裡都各有生命和特色。

《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）
《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）

重看這本書，我想起自己當年印象最深的，不是主角艾斯，而是開山人。阿忠把他畫得真是躍然紙上。

看著這些，實在不能不惋惜曾正忠漫畫創作的天賦，後來怎麼就這樣消失於漫畫江湖。

當然，當年曾正忠的交稿時刻，也是令人難忘的。

截稿時間逼近時，阿忠有時候會失蹤，有辦法不接電話、不應門。所以有一次當時催稿的編輯高重黎只好使出絕招。因為阿忠家住頂樓，所以高重黎就去到他家屋頂陽台，找了塊石頭一直敲打他家屋頂，這才把他逼出來應門。

在《最後的決戰》最後一頁，曾正忠留下了這麼一段小小的字，應該也與此有關吧：「謹將本篇送給苦難的編輯同胞及印製廠同仁。」：）

那現在就不多說別的，請大家來看這部《遲來的決戰》。

《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）
《遲來的決戰》（圖／大辣出版提供）

●本文摘選自大辣出版《無膽狗雄TATAMI》


鄭問 郝明義 大塊文化 大辣出版 漫畫

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