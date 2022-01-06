無膽狗雄TATAMI豪邁登場！ 專訪偉大的狗主人——曾正忠

文／曾正忠（Joe Tseng）

《TATAMI》是我所有作品中，算是最坎坷的一部了，它經歷了兩家出版社、三本雜誌，外加兩年多的停筆真空時間，終於剖腹生產重見天日，感謝一切，使得這條「苦命的狗」有再生的機會……

TATAMI的身世

我最早認識TATAMI的爸爸，是敖幼祥養的狗，之後轉送給蔡志忠後，又轉給光啟社的一位助導，就我同事。原本TATAMI他爹還有這種狗的樣子，之後配種生了小狗。因為喜歡才要了TATAMI，在他出生二十八天後就帶過來的，那時我把他當「俗仔」看，一般小狗只會哭個三、五天，但他叫了快三個月！

TATAMI化身為漫畫角色

他最早出現應該是在《歡樂》漫畫雜誌中的「十二殺手」彩色稿中，那時剛開始養。「十二殺手」其實是新規劃的十二生肖，TATAMI是一隻「爆破狗」。我的構想是跟傳統十二生肖完全不同的動物，唯一重複的就是狗。

《無膽狗雄TATAMI》（圖／大辣出版提供）

後來則是《大兵日記》，在這部漫畫裡他也只是串場跑龍套而已，沒什麼型。主角是張雨生，但因為畫的是喜劇幽默，時報編輯部也表示顧慮他的形象，還有我對張雨生個人也了解不多……感覺甩不太開了，所以才又設計了芭樂班長，TATAMI也是在這情況下進來演的。我喜歡把現實生活的東西拉進漫畫，但不會全盤引用，太實際了！還需要自己再掰一掰才行。

TATAMI成為《無膽狗雄》主角

狗的漫畫在中外的確很多，雖然各有千秋，但嚴格說來有種公式存在。我不想讓他走入像史奴比或加菲貓那種類似的演出形式，所以並未設定TATAMI要有一定的演出方式，而只是讓他「出現」、讓他「演」。

至於TATAMI的個性塑造，狗呀，要你自己養才會知道他的「狗性」，我是邊畫才邊更深的了解他。這狗很奇怪，沒脾氣、沒攻擊性、沒自衛力。他在生活中對人所做出的反應，讓我覺得這是人，而不是一隻狗的反應，他只差不會表達而已。

《無膽狗雄TATAMI》（圖／大辣出版提供）

我不會以「狗」的眼光先把他框住，而是用人的眼光來看他。有時候看他像陳弘耀（漫畫家），比較沒有「痛感神經」的樣子。一般來說，狗很敏感但他卻很遲鈍，給人天塌下來都與他無關的感覺。

所以我在這本書裡是把他當「人」，而不是一般擬人化或帶狗性，他只是以狗的樣子（形象）來演出，實際上是一個人。他的心態呀，如果他真是人，就是屬於自閉症的那型。從前有個沒什麼交情的鄰居，還特地跑來按電鈴問我：「你們家的狗到底會不會叫？」

我是設計TATAMI的個性，而不是他天生就是我畫的這種，是另外再加以延伸的。至於外型設計，我買了新槍就常常往他身上掛，看那種合適。不過目前還沒找到，因為他比較適合大型，而我對大型沒收集癖好。

我一直喜歡玩槍，但可沒拿這些東西去幹嘛……哈！有真的就不敢講啦！其實我的用意也是在此，反正不管有無用處，漫畫也是一種傳播工具，臺灣在這方面封閉太久了，國民連真的假的都搞不清楚。《無膽狗雄》有嘗試這個方面的動作，希望不會「壯志未酬，出版社先死」！

《無膽狗雄TATAMI》（圖／大辣出版提供）

漫畫家的期待

我有很多企圖，對《無膽狗雄TATAMI》而言，不希望它太本土化，能比較時髦一點。還有就是過去留下的印象，不管是畫畫、寫小說，只要不涉及我們這邊的人事時地物，去罵去影射都沒關係，但其實講的都是自己的事啦！

可能沒有CoCo、漁夫那種政治素養，我用市井小民的觀念去說會比較激進吧。這時倒不如在漫畫的想像範疇去發揮就好了。前面幾頁是在「檳榔」上大作文章，可能會有一些黑社會活動，但不會太本土……扯好遠，一條狗能扯這麼遠還真厲害！

關於角色塑造，那麼多人，大姐大、保久魯、隊長……其實都是串場角色。最大反派東方摃丸（作者的分身），說他不是惡劣，是卑鄙！沒有所謂的喜不喜歡，我還在創造喜愛的角色。

《無膽狗雄TATAMI》（圖／大辣出版提供）

最終

在《TATAMI》的後半製作期間，算是個人創作生涯中最痛苦也是最難捱的一段，當任何一個人在描寫或回想，一個曾經和自己長年緊密生活，一起吃飯、一起睡覺、一起洗澡，在寂靜的夜裡陪伴我趕稿，情緒低落時，偶爾也遷怒於他，而毫無怨言……此類之感觸相信很多人都有經驗。

套句俗或，若有來生，但原不再是主從關係，而是同類別的兄弟之情。生老病故為世間的凡塵悲劇，亦是生命中必須面對的現實。

Anyway，它會直接或間接地幫助還在呼吸的人於生命中某個階段的成長，對於人生觀將會用更嚴肅的態度去思考。

謹將本作品獻給已故的忠實「老友」，與我自己――不為任何人。

●本文摘選自大辣出版之《無膽狗雄TATAMI》。