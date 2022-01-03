差勁的人先升職、不喜歡公司政策，面對職場煩腦可以這麼做

文／午堂登紀雄

說出「我明明這麼努力耶」其實很可笑

常會聽到「在公司裡不被認同」、「我明明這麼努力了，上司卻不肯給我好評價」、「那傢伙比我還差竟然先升職，公司也太沒眼光了吧」這類的煩惱、哀嘆或不滿。

如果你心裡有底，我們就分成「當事人是廢柴的狀況」，以及「上司和公司是廢柴的狀況」這兩方面來思考吧。

首先是「當事人是廢柴的狀況」。說起來，大家需要先認知，工作表現是由他人來評價，而非自己評價自己。舉例來說，業務就是為了服務客戶而做，辦公室行政工作就是為了上司及公司員工而做。而自己的工作，就是做出讓那些人開心的成果。

如果出現「我明明這麼努力耶」的想法，可以說你的工作觀一百八十度搞錯了。首先，如果你不改變這個認知，不管到哪家公司都只會重蹈覆轍，永遠在抱怨不平、感到不滿。

做出結果後，你的努力才會被認同，結果不好卻想要別人認同你的努力，這有點困難吧。你努力的方向和做法不對，才會讓結果不好，這種不適當的努力也無從稱讚起吧。

這就跟職業棒球選手說出「我明明每天都不停揮棒，如此努力啊，教練不願意認同我也太奇怪了吧！」相同意思。打擊者被期待的就是站上打擊區時能上壘、能得分。

要求「提高時薪或月薪」也與此類似，如果你能證明你比其他員工對公司的利益做出更多貢獻那就無話可說，但如果只是自說自話，公司只會覺得你很煩。真正得到認可的人，如果說出「我要辭職」，立刻會被公司以「我明白了，那你想要多少薪水？」挽留。

另外，像「比自己差勁的傢伙竟然先升職」這類的狀況，其實升職的人可能在背後做出了許多你沒看見的努力。所以在你忌妒之前，先試著去請教對方「你覺得你是哪一點被認可才獲得升職的呢？我也想要接在你後面升職。」或許也有人因為不甘心而問不出口，但那個自尊可以替你加薪嗎？反而只是個阻礙吧。

或者是「明明比較業績，是我更優秀」的狀況，此時就必須先搞清楚「什麼才算優秀」的評價標準。舉例來說，公司是以銷售額來評價，還是以收益率、新客戶簽約的數量、指導後進的能力或領導能力呢？如果不去向上司確認評價標準就無從知道。

因此，如果你對自己得到的評價與待遇有所不滿，可以找上司談談。人事考核是上司的工作，也是公司給上司的職責權限，所以上司也有說明責任。可以試著直接請教上司「我有哪方面不足呢？」「我需要再加強哪方面的能力才有辦法獲得好評呢？」

如果其理由有明確的根據，且你也能夠接受，那最好。試著依上司的建議努力看看。相反地，如果上司打太極或搪塞你，不願意好好和你對話，或是他的說明缺乏邏輯讓你無法接受，那這位上司是廢柴上司的可能性極高。

廢柴上司最常見的就是偏心。如果真的是上司偏心，那反而要憐憫因此得到地位的同事或晚輩。因為他們將得擔負超越自己能力的工作，很有可能做不出成果因此被壓垮。

找上司的上司商量，尋求協助

接下來討論「上司或公司真的是廢柴的狀況」。如果想要確認這一點，就試著去找上司的上司商量看看。

試著求助：「我詢問上司是根據哪些方面來考核我，但我沒有得到能讓我接受的確實回答。因此我不知道自己該怎樣努力或鑽研，該提升哪方面的能力才有辦法對公司做出貢獻，我有點傷腦筋。」如果位階更高的上司能安排更適當的場合，且可以讓你得到能接受的說明，那是最好。

如果位階更高的上司不願行動，或仍然隨便帶過不當一回事，那你就能做出公司本身是廢柴的結論。此時就該考慮換工作，思考自己該怎麼走下一步比較好。因為如果公司本身是廢柴，公司的前景相當危險，不僅你無法成長，與公司一起沉船的可能性極高。而且如果你很有能力，不管到哪家公司都能發光發熱。

（圖／Unsplash）

要留在公司還是要辭職，全是你的自由

常聽到有人抱怨「公司的規定也太蠢了吧」、「公司超血汗」等不滿。在此有個「要是真的有那麼多不滿，那就辭職吧」的大前提。因為要選擇在這個公司工作還是要辭職，完全是個人的自由。

這麼一說後，就會聽見「就算你這樣說，我也找不到其他工作，所以只能在這裡工作啊」的聲音。但並不是這樣，在「不設定條件」的情況，工作四處皆是啊。如果你真的那麼痛苦，不管是先去打工還是什麼，先離開那家公司對精神健康也比較好。

但說起為什麼無法辭職，這是因為其他條件（薪水、正式員工的職位，或換工作太麻煩等）勝過對公司的不滿。於是便做出了「不辭職，維持現狀就好了」的選擇。

「辭不了職」也是一種幻想。而且公司阻止員工辭職，有可能觸犯勞動基準法。在擁有選擇職業自由的現代社會，沒有人能把誰束縛在特定的公司裡。如果不想做了辭職就好，根本沒有大吵大鬧的必要。

「叛離」、「抗議」、「忠誠」或「變色龍」

世界知名政治經濟學者赫緒曼（Albert Otto Hirschman）曾說過，成員與組織間的關係可分為「叛離」、「抗議」、「忠誠」三種。

「叛離」是指如果有不滿，或感覺對自己沒有意義或價值，就迅速離開組織。「抗議」是指對上司、高層提出建言，或透過內部舉發，希望可以改革或活化組織，促使組織朝期待的方向改變。「忠誠」是指抱持想與組織同化或關係緊密的態度。

而我認為還有一種關係是「變色龍」，也就是既沒有勇氣叛離或抗議，又沒有忠誠，以陽奉陰違的態度留在組織裡，也就是所謂的社畜，但這只是浪費人生而已吧。

所以，如果你對現在的公司沒有「忠誠」也沒有「抗議」的勇氣，那就選擇「叛離」就好了。

如果你對公司多少有點「忠誠」，但對公司的做事方法有強烈的疑問，希望公司可以變得更好，就要鼓起勇氣「抗議」。

提出諫言時不是用「這邊不行」這類批評的說法，而是像「我認為這邊改成這樣應該會更好，其根據在於……」如此全盤說出自己的提議，且需要提出邏輯性的證據來說明為什麼認為這樣比較好。比起口頭上說明，統整成書面報告應該會更好（在書寫過程中，可更明確看出自己的要求是否合理）。

如果這樣做仍然覺得無從改變，在此時轉換成「叛離」就好了。不管選擇哪個方法都是個人自由，沒有一個人可以阻止當事者的意志。

●本文摘自遠流出版之《活出你的不煩人生，讓心變強大的煩惱清理術》。