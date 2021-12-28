2022行動計畫，先拋棄「忙碌才好，多做一點」心態

高績效者能持續表現的秘訣，就在他們專注於「解決方法」，並且利用「改善」的雪球效應，達成巔峰表現。美國首屈一指的績效教練傑森‧塞爾克博士，帶領聖路易紅雀隊贏得兩次世界大賽冠軍。他獨家開發的3分鐘RSF鍛鍊法，幫助運動員贏得超級盃、奧運金牌，並且協助財富全球 500 大的企業和高階主管提昇30％的生產力。（編按）

文／傑森．塞爾克（Jason Selk）、愛倫．里德（Ellen Reed）

在規畫長期願景時（未來3 ∼ 10年間），可以盡情想像，不過，你的短期成果目標（未來12月之內），應該要比較實際一點。在設定目標方面，我最常看到的錯誤就是「目標設得很高，希望能盡量做到」的心態。把這種心態應用在3 年內的未來目標上，是相當沒有效益的，原因出在它對你我自信心所造成的負面影響。更別提，這樣的目標有很高的可能性會失敗。

想想看：假設你設定了一個目標，要在下一個年度，把自己的年收入增加一倍，你內心深處可能曉得自己達不到那個目標，不過你還是會更加努力，讓自己的年收入高於原本尚未設定目標前的數字。所以，第一個月，你會早點進辦公室，待晚一些，打電話給目標客群，但你那個月還是落後目標50％，也就表示接下來幾個月你得補齊那些少賺的錢。第二個月期間，你持續多加努力，照理說，你對自己的進步會感到很開心才是，可是，相反地，你會開始不斷責備自己進度落後。因為你沒達到不切實際的高目標，所以就不斷接收到自己沒有達成目標的訊息，一直複誦自己沒有完成預定完成的事。

你養成了失敗的習慣，這對一個人的自信心有極大的殺傷力，而且對績效表現也有重大影響。大部分的人在過了剛開始幾個月後，就不再努力朝一個自己一直達不到的目標邁進了，就算已經小有所成也一樣。這就是為 什麼多數人在一年過了六個月之後，就沒有目標，甚至根本不到六個月就放棄自己的目標了。這是極為常見的心態，而且極為無用。

若想要設定合乎實際的高成果目標，訂出 10％～ 20％的 成長幅度是恰當的標竿。我發現，設定合乎實際的高成果目標，會讓你更有可能快速達成目標，造就個人大突破的一年； 然而，把目標設得很高，又希望能盡量做到的心態，會讓你更不可能達到 10％∼ 20％的成長幅度。

人們在設定目標的時候，第二常犯的錯誤就是設定了太多目標。通道容量（channel capacity）告訴我們，生理機制只允許我們一次聚焦在少數幾件事。想辦法「擊敗」這種生理 限制，導致一次做太多，就會造成無法貫徹的現象。那種「忙碌才好，多做一點」的心態，對績效表現和情緒狀態來說，都相當有害。

書名：《正向專注力：180秒實踐高績效人生，奧運金牌運動員、頂尖業務、世界大賽冠軍隊都在用的心智鍛鍊法》 作者： 傑森．塞爾克（Jason Selk）、愛倫．里德（Ellen Reed） 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年1月3日

◎縮小目標範圍，效果更好

一心多用，對於績效表現來說是相當糟糕的概念。沒錯，一次做好幾件事情是可能辦到的，可是要一次同時在好幾件事情上傾盡全力是不可能的。當你縮小專注範圍，而不是擴大專注範圍，你所達到的績效表現就會更好。基於這個理由，我希望你把自己的專注範圍，縮小到兩個成果目標就好：個人的成果目標和專業的成果目標。同時設定個人與專業的成果目標是很重要的，假如成就一個領域，卻犧牲了另一個領域，不會帶來快樂的人生。當你的生活某一方面遭逢困難，這種情況往往會蔓延到生活的其他方面。也許你會以為自己需要犧牲生活裡某一個重要的領域，以「拯救」另一個重要領域，可是，我希望你理解，如果你想辦法排出優先順序的話，你就可以在自己生活裡最重要的各個領域中，找到快樂。

●本文摘自天下雜誌出版之《正向專注力：180秒實踐高績效人生，奧運金牌運動員、頂尖業務、世界大賽冠軍隊都在用的心智鍛鍊法》。