漫畫中的同志光譜：《彩虹公寓》台灣第一本LGBTQ+漫畫合集！

文／但唐謨

漫畫中的同志光譜

每個人都愛看漫畫。儘管你長大之後多麼不看漫畫；但是不可否認，在臺灣的成長過程中，每個人幾乎都有一套自己的漫畫史。我們日後的生命態度、個人風格、美學品味、核心價值等等，多少都會受到自己看過的漫畫影響，甚至是漫畫英雄都有可能變成我們的精神導師呢！

同志漫畫歷史悠久，雖然在漫畫網站的分類中，「同人」、「耽美」、「偽娘」、「性轉換」可能排在比較後面，但是愛看這類漫畫、創作這類漫畫的人，已經形成了一個廣大的另類族群。那些赤裸性感的身體線條，絕美感性的愛慾情事，形成了一種慾望的想像⋯⋯我們甚至可以說，同志漫畫甚至比其他同志表現類型（文學、電影等）更激進，更大膽，也更敢講。

由臺灣六位年輕漫畫家的六段故事，構成了同志漫畫《彩虹公寓》。空間上採取了一個我們很熟悉的結構，就是都市裡隨處可見的七層公寓，這類樓房可能稍微老舊些，地點可能在永和或師大路那樣交通便捷地帶，租金也比較便宜些，是在都會生活工作的年輕人經常選擇的居住空間——這樣簡單的空間想像與同志相結合，帶出了一份生動鮮活的同志日常：彷彿從現象世界的日常中分離出一個同志子空間，可能在台北，有網路、咖啡廳、健身房，以及聯繫著虛擬世界的手機：一個納入了各種色彩與光譜的世界。而這部漫畫的時間背景，則是2019年後同婚後的2024年，臺灣同志向前邁進了一大步，過去的美麗與哀愁都已成歷史，一個新時代卻從這個時間點正式開始。

《彩虹公寓》的一樓「未來公寓」，彷彿從現在搭乘時光機，跳到了同婚後的2024年，站在七層彩虹公寓的外面，景物依稀相似，新的故事正要展開。沿著階梯一路往上，讓自己成為一個來自過去的隱形人，偷看這六層公寓裡的生活。

〈色彩〉MORIKU墨里可繪｜收錄於《彩虹公寓》

二樓的故事〈色彩〉彩色的筆風與柔和的色調，說出一個典型「男孩遇見男孩」的故事：一個年輕男孩，有著渾厚飽滿的肌肉，跑去美術社當人體模特兒，深深吸引了美術社老闆。但是他們之間卻有個微微的東西阻擋，就是愛滋病。不過，在2020年世代，愛滋的顧慮也只是「微微的」一下下。對於感染者，性愛，愛情，根本一點問題都沒有。這部作品充滿了肉體的線條，以及性慾望的誘惑，同時也是個健健康康的愛滋愛情故事。·

〈如果你不是真的〉陳沛珛｜收錄於《彩虹公寓》

飽覽男性身體後來到三樓〈如果你不是真的〉。這部漫畫改編自李屏瑤的小說《百年百合》，圖像視覺大大擴展了文字的空間。故事主人翁是個「母胎單身」的年輕都會女郎。畫面中看到她的居住環境，有一點點凌亂的生活空間，看到她在公寓的各個角落忙著滑手機，看訊息，只是簡單地想尋找一份簡單的愛情。我們都會說臺北的都市不怎麼有美感，這部漫畫中也是同樣一個都市，我們卻從這女孩努力尋愛的視覺描繪中，看到一份來自都會生命力的美感。作者把原著中「冥婚」的部分，做了一個非常有趣的改寫／翻轉，原著中隔世的女女愛情，一下轉變成愛情中患得患失的心理描繪，也是個有趣的巧思。

〈玩伴〉Elainee｜收錄於《彩虹公寓》

四樓的故事〈玩伴〉同樣是個女孩之間的故事，樸拙的線條，寫意的畫風，原始的鉛筆觸感，描繪了一段女孩子相遇相處的過程，以及女生跟女生在一起的微妙。作品中呈現一個粉紅色的女性空間，有遊樂場，指甲油，化妝品，素食店，身體的接觸也是粉紅的。

〈相信〉NIN繪｜收錄於《彩虹公寓》

到了五樓的〈相信〉，色澤更加粉紅了，而且是更加女性的淡粉紅色塊。故事中有個女孩子的兩人世界，就是臺灣典型都會公寓，空間不大，擺設也簡單，但是功能齊全，小小的格局中，仍帶著個人品味風格。這部漫畫中的空間感，我們實在再熟悉不過了。兩個美麗女郎在兩人世界中相愛，生活卻出現了小危機。而這危機小得實在讓人想笑出來，卻帶出了愛情世界的愛瞋癡癲，猜來猜去，以及女孩子之間可愛到不行的甜蜜與親密。

〈今晚我做了個好夢〉李瑋恩繪｜收錄於《彩虹公寓》

爬到了六樓〈今晚我做了個好夢〉，好像進入了黑白藝術電影的世界，黑白線條、黑白景物，只有「女主角」的一頭黑髮，在黑色背景中黑得發亮。我們看到她的簡單日常，好像看一部寫實電影。直到發現她在吃藥，上男廁，才知道原來她是個正在變性中的跨性。許多電影中都有跨性者的描述，有時候會刻意呈現他／她的不一樣，或者強調鮮豔亮麗的過度性別印象。這部漫畫講的也是跨性的日常，但是描寫得非常平實，帶著淡淡的，直到2024年依然揮之不去的哀傷。

〈達令士〉盧卡斯繪｜收錄於《彩虹公寓》

來到樓房的最高層七樓了。以臺灣的經驗，有可能是屋頂加蓋，租金可能更便宜，最適合窮學生合租。七樓的〈達令士〉畫面又變成了彩色，一種青春，陽剛的彩色。故事背景是個當代年輕男同志的生活圈：健身、打工、遊行、上學，以及社交生活。兩個室友彼此嬉笑怒罵，曖昧呼之欲出。這部作品描述典型的青春期對性取向的自我發掘，以及同志要做自己的成長過程，帶著一份古典漫畫的美術趣味，BL的趣味，還有漂亮的男生，加上腐女在中間搞笑，這種故事，永遠不嫌少。

從一樓爬到七樓，彷彿一個過程。2024年並不遙遠，這充滿著圖像視覺與彩虹光譜的七層樓，就像是一場臺灣當代同志生活的呈現，反省，思考，與再創作。同志文本在臺灣社會發展了數十年，各類文學、影視、劇場、社會運動中，都可看到臺灣同志創作的生命力。然而從漫畫去了解同志，或許會是一個很好玩、很有搞頭也很新鮮的方式。

這七層樓的六個作品，除了故事、議題、美術的多樣，我們也感覺到一種熟悉的親切感，這是整部漫畫最讓人憐惜之處。臺灣過去也有零星的同志漫畫，有些搞笑，有些嘲諷，有些把同志畫得超性感⋯⋯《彩虹公寓》應該是第一部完整的同志概念漫畫集。世界上漫畫很多很多，但是漫畫真的很難畫，漫畫家的費工費神，光想到就覺得累。

我們期待新世代的漫畫家們，繼續費心發掘同志主題，用漂亮的漫畫圖像，展現臺灣同志的驕傲。

●本文摘選自大辣出版12月新書《彩虹公寓》。