田定豐推薦：超級食物的大本營──《豐蔬食2》

文／田定豐, 林承彥

聽過超級食物嗎？超級食物被認為是對健康有益，甚至可以預防疾病的食物，縱然也有不少營養學家提出超級食物只是一個「行銷詞彙」的意見，但綜觀被列入超級食物行列的，的確都是些好東西，我也樂得相信超級食物的存在，但就是不要花大錢啦！

一般而言，蔬食者比葷食者更容易接觸到超級食物，像是堅果、芽菜、豆類、莓果、燕麥、番茄、柑橘，這些皆是超級食物排行榜上的常客。不過現代人多半忙碌，要想一次攝取多種超級食物的營養，也只好請專家代勞了。

（圖／《豐蔬食2》商周出版 提供）

師大附近的Uncle Q，就是相當愛用超級食物的蔬食餐廳，且以極具創意的手法，將食材風味帶進蔬食料理中。我最喜歡他們的叔叔漢堡了，厚實的肉排是用黑豆混合藜麥跟蘑菇，有著相當野性的口感與獨特香氣，搭配佛卡夏麵包，細膩馨香，越嚼越有味。我也推薦「烤抱子甘藍佐沙嗲醬」，抱子甘藍是超級食物中的明星，缺點是略帶苦澀，但遇上沙嗲醬的甘醇，那苦澀變得隱晦，反倒叫人覺得敦厚清雅。

另一個讓人折服的美味，是他們的沙拉。「紅酒無花果烤水梨沙拉」，將珍果原萃以酒燴與糖烤帶出，芬馥可掬，甜甘蜜滴；「焦糖葡萄柚橙味胡蘿蔔沙拉」更棒了，柑橘香氣四溢，來自撒上二砂噴烤過的葡萄柚，以及用橙汁醃漬過的胡蘿蔔，風味已經這麼複雜了，主廚還嫌不夠，淋上自製紅柚醬，讓味道更加鮮明。

（圖／《豐蔬食2》商周出版 提供）

以上兩道沙拉看似隨興，其實用心備至，除了生菜豐富新鮮外，你看上頭的食用花就知道，這小玩意兒非必須，但撒一點就是秀色可餐不少，唯有真正花心思在沙拉上的店家才捨得放。

雖說我贊同多吃超級食物，卻也奉勸不要過於迷信其效用，超級食物並不會讓你變成超人，要維持豐沛體力健康滿點，保持運動習慣與營養均衡才是不二法門。

【美食小知識】 超級食物固然對健康有益，但也無須神話其效用。與其追尋超級食物，不如遵循以下飲食習慣，對身體更好：少吃或不吃精緻糖、減少食用油炸物、降低飲酒頻率、多吃原型食物、注意食材鮮度且不吃隔夜食物。

●本文摘選自由商周出版的《豐蔬食2》。