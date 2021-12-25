貓狗算是公民嗎？《動物公民》以既有「人權」分析人與動物複雜的關係

文／威爾．金利卡（Will Kymlicka）、蘇．唐納森（Sue Donaldson）

這些來自障礙權利理論的新公民資格概念，對於我們該如何思考馴化動物有重要意涵，因為理論提供了一種模式，在無須理性反思的前提下，便能實踐公民資格的核心能力。重度智能障礙者可以成為公民，他們可以擁有並表達主觀的善；他們可以遵循社會合作的計畫；他們可以用行動者身分參與社會生活，且均無須理性反思的能力。若然，馴化動物是否也可以行使這些能力，因此成為公民呢？

我們的答案是肯定的，甚至可以說，現在應該相當明朗。我們稍早提過，自古選擇進行馴化的動物物種正是因為牠們擁有這些能力而被相中。然而將動物視為公民的想法還很新，可能值得我們先檢視證據。

（圖／Unsplash）

擁有與表達主觀的善

與馴化動物相處過的人都知道牠們有偏好、利益，與欲望，也會用各種方式溝通傳達其意圖。牠們走向柵門暗示牠們想外出，在冰箱前喵喵叫要求食物，牠們靠著你的臂彎撒嬌，牠們嘎嘎叫地振翅衝來要你退後，牠們從櫃中拉出拴繩要求散步，牠們低頭鞠躬要跟你玩，牠們望向沙發或床上詢問你可不可以跳上去，如果你在公園溜達時不小心轉錯彎，牠們會突然停下來，牠們會穿過田野磨蹭你的口袋要點心吃，牠們會聚集在穀倉門口要求要進去躲雨。馴化動物透過各式各樣的聲音、樣態、動作，與信號，告訴人類其欲望與需求。

這種主觀的善之傳達需要我們的關注，並學習了解牠們的溝通方式。首先我們必須認可動物試圖溝通，接著我們需要經過仔細觀察來詮釋個體的語彙，最後我們需要加以適當回應，確認動物試圖與我們溝通並非徒勞。經過一段時間，透過承認與回應的協力過程，知識、信任，與期待都會增加，擴展了溝通語彙。這是依賴者能動性的經典範例。如果我們以動物缺乏能動性作為前提，因此不會關注其所釋出之信號，這個信念便會自我實現，而動物也會放棄嘗試。反之，若能動性愈受到期待與開發，隨之而來表達主觀的善的能力也就愈強。

（圖／Unsplash）

考量下面的例子。許多人類認為其愛犬不會挑剔食物，即使牠們很挑，也還是要由人類來控制牠們的飲食，在此主宰的是家長主義式的框架。然而儘管某種程度的家長主義無法避免，我們對動物生命所施行的控制還是遠超過保護其安全的必要程度。人類的確需要確保狗兒達到營養需求、飲食不過量、不會吃下讓牠們中毒的食物，但這仍留下許多空間讓狗兒表達其食物偏好並做出自己的選擇。透過試誤（以及在幾個選項中挑選），我們很清楚可以得知我們的狗寇迪最愛的食物包括：茴香、羽衣甘藍莖，與胡蘿蔔。由於牠熱愛豌豆，還會自己跑到菜園中享用，不過牠對水果倒是一點興趣都沒有。反觀牠的好夥伴羅利，簡直是對香蕉痴狂。狗兒有個體偏好，也有（不同程度的）能力根據其偏好進行選擇。

我們的朋友克里絲汀善於健行，她與（已故）愛犬朱里斯每天在外行走數小時。克里絲汀一向認為健行是為了朱里斯，也構成牠一天中的特別時光。她會盡可能遵循其意願，包括健行路線、時間長短、路上是否要嬉遊、是否要泳渡過河等。朱里斯通常都沒有被拴繩、直接領路。如果牠落在後方聞聞嗅嗅，而克里絲汀在路線分岔點選錯了路，朱里斯會停在分岔點坐下等克里絲汀回頭，發現自己走錯了，然後返回加入牠所選的今日路線。換言之，牠不僅在進行路線選擇，也理解這是牠的特權。

從公民資格的角度來思考，食物選擇與健行路線可能看起來非常枝微末節，但真的如此嗎？在愛犬的生命中，食物與每日主要活動的問題難道不會至關緊要？

●本文摘自 貓頭鷹出版社 出版之《動物公民：動物權利的政治哲學》。