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建築偵探主題書 《藤森照信 建築偵探放浪記》今精彩上市！

聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《藤森照信 建築偵探放浪記：順風隨心的建築探訪》 作者：藤森照信 譯者： 謝晴 出版社：遠流出版 出版時間：2021年12月29日
書名：《藤森照信 建築偵探放浪記：順風隨心的建築探訪》
作者：藤森照信
譯者： 謝晴
出版社：遠流出版
出版時間：2021年12月29日

50年路上觀察學集大成！跨越5大洲，解說80件世界重要建築

《藤森照信 建築偵探放浪記：順風隨心的建築探訪》此書為作者藤森照信他首度推出建築偵探主題書，也是與建築進行相撲角力勝負過程的全紀錄。他以建築偵探之眼、建築史家之心以及建築師之藝，挖掘出隱身在建築與人背後的諸多故事，他的建築評論與探索歷程，從表面的建築外觀到深層的精神內涵，不管是風格形式的介紹或素材工法的分析，看大局看小節，都很有趣味與啟發性。（編按）

文／藤森照信

1974（昭和49）年我仍就讀東大研究所時，就與建築史同好開始合組建築偵探團。當初，我們只是一手拿著地圖、背著相機到處尋訪日本的洋館與戰前現代主義建築，後來日本列島的建築全數探訪後，又將觸角延伸至東亞、東南亞各地。

當終於探索起越南、泰國與印尼時，我已年屆45 歲，除了本業的建築史研究，也經手起設計業務，不知道是否基於這個因素，我開始不論古今東西只要是想看的建築全都找機會去探訪。

而我看建築的方式也與一般建築愛好者差異極大：

「跟建築進行角力，分出勝負。」

建築這種龐大的物體，是動員許多人力、耗費大量物資、花費長久時間後才得以將計畫化為可能，因此，對於這樣的建築只看了一眼就立刻做出優劣判斷的人，太對不起參與建造的人員與投入的資源了。無論給予建築好或不好的評價都無所謂，然而必須認真思考為何會下這樣的評斷，才對得起人們竭力投入資源所建造的建物。想想投注其中的人們的能量總和，我們觀看者也得使出全力，如同相撲選手一樣，正面迎向對方進行碰撞練習。

具體地說，當看到建築並下了好壞的評價後，得思索為何覺得哪裡好哪裡不好，我不光是思考，還會邊素描並作筆記。因此，我的素描本上都是混雜著圖與文字的。

因為是相撲，所以一定會分出勝負。就算面臨不佳的建築，只要我能將理由化作具體語言，就算獲勝。即使遇見好的建築，若是無法將其壓倒性的秀異之處以及究竟好在哪裡具體語言化表達出來，就算失敗。

這樣的決勝負行為，實際執行相當累人。探訪建築、觀察、拍照、素描下來，然後開始思考，並將這些成果寫下來，讓人身心俱疲。

這就是我到目前為止看建築的方式。未來也會持續下去，如果不再繼續這種碰撞練習，或者是再也做不到這點，我肯定會從建築偵探生涯引退。

持續了近五十年的建築偵探業，我很了解自己的關心傾向。首先，我強烈關注的是該建築建造的社會性、文化性、宗教性、歷史性背景，對於設計建造的人也有濃厚興趣。

另一方面，是建築使用的材料，例如泥、木、石或者混凝土之類，而透過這些素材各自產生何種表現與裝修細節，我對這方面也超囉嗦超多意見的。

「背景」與「裝修」，這樣表達大概會被讀者認定是兩相極端而分裂的取向吧，但是在這兩相極端中間透過語言文字來回激盪，就能逐漸掌握其間開展的建築究竟是怎麼一回事。

●本文摘自遠流出版12月29日上市新書《藤森照信 建築偵探放浪記：順風隨心的建築探訪》。


建築 語言 日本 遠流出版 閱讀風向球

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