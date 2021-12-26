快訊

影／貨櫃船撞台中港碼頭 外國船員驚呼Oh My God

「大魔王來了」？李彥秀、歐陽龍傳評估再戰台北市議員

《急診室的奇蹟》讓我們看見大醫院裡的社會百態與制度省思

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《急診室的奇蹟》 作者：蘇愚 出版社：華星娛樂 出版時間：2021年12月15日
書名：《急診室的奇蹟》
作者：蘇愚
出版社：華星娛樂
出版時間：2021年12月15日

《急診室的奇蹟》由急診女醫師蘇愚行文如刀，一把劃開生命底層的故事，在急診間，在留觀區，在值班室，人情權力輪番流轉，在分秒必爭、救死扶傷的日常，看見職場與人生百態。（編按）

文／蔡銀娟（臺灣電視劇《火神的眼淚》導演）

這是一本看了就停不下來的小說。

在大型教學醫院的急診室裡，救人為先的仁醫、笨鳥慢飛的菜鳥、混水摸魚的大老……各種不同性格的醫護人員們，在分秒必爭、搶救人命的日常中，不但看見了人性與社會百態，也面臨職場上不為人知的困境。

在閱讀的過程中，我常跟著幾位主角一起緊張、一起氣憤、一起擔憂、一起困惑。有好幾次我跟自己說：都凌晨了，先去睡吧，明天繼續看。但看完一章往往忍不住又想說：再看一章就好，再看一章就好。

於是，就這樣看完一章又一章，不知不覺看到天亮。因為，每看完一章，我就好想知道後面的發展，好想知道那位犯錯的菜鳥後來怎麼了？那位被整肅的主角後來怎麼辦？有時我甚至會忍不住在心裡大喊：不要去！不可以！

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

這彷彿是急診室版《火神的眼淚》，但《急診室的奇蹟》更溫柔，也呈現了更豐富的社會百態：酗酒者、吸毒者、精神障礙者、絕望的同志、貧困的社會底層、年少受性侵者、得絕症的孩童……每個故事都讓人忍不住掩卷嘆息。而小說裡許多醫療專業的細節，也讓我嘆為觀止，尤其是一些難以判斷病因的棘手症狀，在謎底揭曉的過程中，一層一層抽絲剝繭，最後真相大白時，常讓人拍案叫絕。

當然，讓我最入迷的情節，便是作者對大醫院裡學術優先、派系鬥爭現象的描繪，尤其是藥廠利益與醫學研究的微妙關係，讓我十分訝異與感嘆，也讓我印象深刻。

我們何其有幸，二十年前有侯文詠的《白色巨塔》，讓我們看見大型醫院裡的醫療百態，二十年後，又有《急診室的奇蹟》，讓我們看見大醫院裡的社會百態與制度省思。這樣充滿張力的好故事，值得被更多人看見。

●本文摘選自華星娛樂於12月15日出版新書《急診室的奇蹟》推薦文。

閱讀風向球 華星娛樂

相關新聞

古有四面楚歌，今有耶誕廣告！終結50年內戰，2016諾貝爾和平獎得主：我們把武器換成語言

「如果耶誕節能來到叢林裡，你們也可以回家去。復員囉。耶誕節，一切都可能成真。」 這項行動獲得壓倒性成功。一個月內，有331名游擊反抗者放棄戰鬥。許多人說是耶誕樹害的。「我們的指揮官沒有生氣，」一名反抗軍說，「這和我們看過的其他宣傳不一樣……他被打動了。」

貓狗算是公民嗎？《動物公民》以既有「人權」分析人與動物複雜的關係

只要是人，就應該擁有生存、行動自由的權利，這是我們現在認為的人權。那麼進一步想，貓狗、牛羊甚至麻雀等動物也有基本權利嗎？為什麼我們會覺得貓狗是寵物，豬是食物？ 討論「動物權利」的必讀之書！本書嘗試透過既有的「人權」理論框架發展一套普世動物權理論。接著，作者再透過既有的「公民權」理論來解釋為什麼不同的動物有不同的權利。此處從「公民權」的定義與功能開始，並試圖分析人類與動物複雜的關係

《急診室的奇蹟》讓我們看見大醫院裡的社會百態與制度省思

《急診室的奇蹟》由急診女醫師蘇愚行文如刀，一把劃開生命底層的故事，在急診間，在留觀區，在值班室，人情權力輪番流轉，在分秒必爭、救死扶傷的日常，看見職場與人生百態。（編按） 文／蔡銀娟（臺灣電

黃國珍／「解讀」是為了創造更好的自己與世界──新書《解讀者》

面對這紛亂的時代，不只需要閱讀，更需要解讀的能力 「閱讀素養」、「探究式閱讀」之後，黃國珍閱讀論述全新創見 以生活和世界為文本 讓閱讀素養接軌真實情境和問題 從表層資訊深入內在，建構核心洞見 從教育學習到職場企業 讓「閱讀者」進階，成為能精準解析的「解讀者」！

從破碎走向痊癒！《早安我心中的怪物》治療師教你面對失和的親密關係

早安，我心中的怪物：一個心理師與五顆破碎心靈的相互啟蒙，看他們從情感失能到學會感受、走出童年創傷的重生之路

詹偉雄／現代人，就是地上的冒險者──導讀《攀登的奧義》

攀登的奧義：從馬洛里、尼采到齊美爾的歐洲山岳思想選粹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。