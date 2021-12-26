文／蔡銀娟（臺灣電視劇《火神的眼淚》導演）

這是一本看了就停不下來的小說。

在大型教學醫院的急診室裡，救人為先的仁醫、笨鳥慢飛的菜鳥、混水摸魚的大老……各種不同性格的醫護人員們，在分秒必爭、搶救人命的日常中，不但看見了人性與社會百態，也面臨職場上不為人知的困境。

在閱讀的過程中，我常跟著幾位主角一起緊張、一起氣憤、一起擔憂、一起困惑。有好幾次我跟自己說：都凌晨了，先去睡吧，明天繼續看。但看完一章往往忍不住又想說：再看一章就好，再看一章就好。

於是，就這樣看完一章又一章，不知不覺看到天亮。因為，每看完一章，我就好想知道後面的發展，好想知道那位犯錯的菜鳥後來怎麼了？那位被整肅的主角後來怎麼辦？有時我甚至會忍不住在心裡大喊：不要去！不可以！

（圖／Unsplash）

這彷彿是急診室版《火神的眼淚》，但《急診室的奇蹟》更溫柔，也呈現了更豐富的社會百態：酗酒者、吸毒者、精神障礙者、絕望的同志、貧困的社會底層、年少受性侵者、得絕症的孩童……每個故事都讓人忍不住掩卷嘆息。而小說裡許多醫療專業的細節，也讓我嘆為觀止，尤其是一些難以判斷病因的棘手症狀，在謎底揭曉的過程中，一層一層抽絲剝繭，最後真相大白時，常讓人拍案叫絕。

當然，讓我最入迷的情節，便是作者對大醫院裡學術優先、派系鬥爭現象的描繪，尤其是藥廠利益與醫學研究的微妙關係，讓我十分訝異與感嘆，也讓我印象深刻。

我們何其有幸，二十年前有侯文詠的《白色巨塔》，讓我們看見大型醫院裡的醫療百態，二十年後，又有《急診室的奇蹟》，讓我們看見大醫院裡的社會百態與制度省思。這樣充滿張力的好故事，值得被更多人看見。

●本文摘選自華星娛樂於12月15日出版新書《急診室的奇蹟》推薦文。